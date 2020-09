Refundowane szczepienia przeciw grypie – komu przysługują?

Istotne jest, aby w pierwszej kolejności do szczepienia skierowały się osoby najbardziej tego potrzebujące, z grup podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu grypy. Korzyści ze szczepienia odniosą zarówno osoby, które zaszczepią się w październiku, listopadzie, jak i w grudniu.

Refundowane szczepienia przeciw grypie będą przysługiwać:

Osobom w wieku 75 lat + – bezpłatnie

Osobom w wieku 65 lat – 50% refundacji

Osobom w wieku 18 – 65 lat, o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na schorzenia układu oddechowego, w tym astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, schorzenia układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży – 50% refundacji

Dzieciom od 3 do ukończenia 5 roku – 50% refundacji

Producenci szczepionek deklarują, że dołożyli wszelkich starań, aby dostarczyć odpowiednią liczbę szczepionek, jednak nie będą one dostępne wszystkie w tym samym momencie.

W pierwszej kolejności, szczepionka będzie dostępna dla osób powyżej 65. roku życia. Są to osoby, które wymagają szczególnej ochrony, zwłaszcza w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19. Następnie pojawią się szczepionki dla dzieci, a dla grupy pacjentów w wieku 18-65 lat z początkiem października.

Szczepienie można przeprowadzić w dowolnym momencie przed szczytem zachorowań na grypę, który w Polsce przypada od stycznia do marca. Należy także pamiętać, że czas potrzebny na wykształcenie odporności to około 2 tygodnie. A zatem przynajmniej do końca roku mamy czas, by się zaszczepić. – podkreśla dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Szpitala Dziecięcego WUM.

Kto powinien zaszczepić się najszybciej?

Ekspert zwraca uwagę, na potrzebę szczepienia w pierwszej kolejności tych osób, które tego najbardziej potrzebują, z grup tzw. podwyższonego ryzyka. Osoby starsze są najbardziej narażone na powikłania grypy, dlatego powinny poddawać się corocznym szczepieniom. W tym roku dla seniorów szczepienie jest szczególnie istotne, z powodu zagrożenia epidemicznego przez nowego koronawirusa. Ponadto, szczepień najbardziej potrzebują pozostałe osoby narażone na powikłania pogrypowe, wszyscy chorzy przewlekle, małe dzieci i kobiety w ciąży.

