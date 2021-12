Zapalenie mięśnia sercowego – 8 objawów, których nie wolno ignorować

Zapalenie mięśnia sercowego powoduje dość nieswoiste objawy. Choroba może rozwijać się przez dłuższy czas, prowadząc do stopniowego wyniszczania serca i upośledzania jego funkcjonowania. Może prowadzić do objawów niewydolności serca, w której serce ma problemy z pompowaniem krwi tak, jak powinno. Rzadziej wywołuje zapalenie osierdzia lub kardiomiopatie (osłabienie mięśnia sercowego). W skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci, której można uniknąć wykonując przeszczep serca.

Jak rozpoznać zapalenie mięśnia sercowego?

Początkowe objawy zapalenia mięśnia sercowego mogą przypominać zwykłe przemęczenie. Wraz z postępem choroby oprócz uczucia zmęczenia pojawiają się poniższe objawy.

Duszności.

Napadowy kaszel.

Nietolerancja wysiłku.

Ból w klatce piersiowej, który nasila się w czasie aktywności, kaszlu oraz w pozycji leżącej.

Obrzęki kończyn dolnych.

Ból mięśni i stawów.

Nadmierna senność.

Ból głowy.

Powyższe 8 objawów występuje najczęściej w przypadku zapalenia mięśnia sercowego. Mogą towarzyszyć im również inne dolegliwości np. ból gardła, problemy z koncentracją, kołatanie serca, przyśpieszenie akcji serca, ból i drętwienie rąk, gorączka lub stan podgorączkowy, a także zawroty głowy i omdlenia, które są skutkiem nieprawidłowej pracy serca i niedotlenienia organizmu.

Zapalenie mięśnia sercowego – przebieg choroby

Zapalenie mięśnia sercowego może mieć różny przebieg. Wyróżnia się kilka rodzajów choroby, które cechuje inne nasilenie objawów:

przewlekłe zapalenie mięśnia sercowego o niemożliwej do zdiagnozowania przyczynie, które prowadzi do niewydolności serca,



ostre zapalenie mięśnia sercowego, które cechuje umiarkowane nasilenie objawów;



piorunujące zapalenie mięśnia sercowego, które rozpoczyna się nagle i może prowadzić do śmierci w wyniku niewydolności krążenia.

Skąd bierze się choroba?

Wyróżnia się kilka przyczyn zapalenia mięśnia sercowego. Należą do nich:

przewlekłe infekcje bakteryjne,

infekcje grzybicze,

zakażenia pasożytami,

infekcje wirusowe,

infekcje powodowane przez pierwotniaki,

choroby autoimmunologiczne,

przyjmowanie narkotyków,

duże dawki promieniowania,

kumulowanie się metali ciężkich w organizmie.

Zapalenie mięśnia sercowego może być powikłaniem po grypie oraz chorobach wieku dziecięcego np. śwince, ospie i różyczce, zwłaszcza jeżeli zachorują na nie osoby dorosłe. Warto wiedzieć, że przyczyną choroby mogą być także nieleczone schorzenia stomatologiczne np. próchnica oraz inne zakażenia bakteryjne w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa.

Zapalenie mięśnia sercowego – leczenie

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego polega przede wszystkim na zdiagnozowaniu przyczyny choroby oraz eliminacji powodujących ją problemów zdrowotnych. W przypadku zapalenia mięśnia serca o podłożu bakteryjnym stosuje się antybiotyki. Zapalenie mięśnia sercowego o innym podłożu wymaga zastosowania odpowiednio dobranych do przyczyny infekcji leków. Niezbędne jest także typowe leczenie objawowe, które uwzględnia rezygnację z aktywności, stosowanie odpowiedniej, zdrowej dla serca diety, unikanie czynników drażniących i osłabiających układ krążenia. W skrajnych przypadkach konieczne jest zastąpienie mięśnia sercowego pacjenta sztucznym sercem oraz poszukiwanie dawcy do przeszczepu.

Podsumowując, zapalenie mięśnia sercowego to bardzo poważne schorzenie o często „błahej” przyczynie. W wielu przypadkach rozwija się ono po „przechodzonej” grypie i w wyniku zaniedbań w higienie oraz leczeniu zębów, dziąseł, a także przyzębia. Bakteryjnym i wirusowym przyczynom zapalenia mięśnia sercowego możemy skutecznie zapobiegać, dbając o swoje zdrowie, szczepiąc się i przestrzegając zaleceń lekarza w przypadku zachorowania na grypę, a także wykonując systematyczne przeglądy stomatologiczne i lecząc zęby.

