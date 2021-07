Przepuklina kręgosłupa – choroba pracowników biurowych? Przyczyny, leczenie

Przepuklina kręgosłupa to schorzenie, które najczęściej powstaje na skutek przeciążeń kręgosłupa. Mogą one wynikać z niewłaściwej postawy, noszenia ciężkich przedmiotów, ale i również... z ciąży. Co trzeba wiedzieć o przepuklinie i jak jej zapobiegać?

Przepuklina kręgosłupa – co to jest?

Przepuklina kręgosłupa to schorzenie atakujące krążki międzykręgowe. Gdy tracą one swoją elastyczność, zaczynają zmieniać położenie i przesuwać się, co powoduje przepuklinę.

Atak przepukliny kręgosłupa często bywa nazywany wypadnięciem dysku. Jeszcze niedawno była to choroba, którą najczęściej diagnozowano u osób po 40. roku życia. Dziś, ze względu na siedzący tryb życia, pracę zdalną i godziny spędzane przy komputerze, przepuklinę diagnozuje się u coraz młodszych pacjentów.

Charakterystyka choroby

Przepuklina kręgosłupa najczęściej powstaje w odcinku lędźwiowym, ale może dotyczyć również odcinka szyjnego czy piersiowego. Niewłaściwa postawa, nieodpowiednie układanie głowy w czasie pracy przy komputerze (polegające na wysuwaniu jej do przodu), dźwiganie mogą doprowadzić do powstawania zwyrodnień krążków międzykręgowych.

To powoduje narastający ból kręgosłupa, który początkowo może nie wpływać na codzienne funkcjonowanie chorego, ale z czasem zaczyna utrudniać życie. Bólowi towarzyszy szereg innych dolegliwości (m.in. mrowienia kończyn, drętwienie, zaburzenia czucia), które skutecznie uprzykrzają życie pacjentowi. Z czasem objawy mogą być tak silne, że chory nie jest w stanie pracować ani normalnie funkcjonować.

Przyczyny choroby kręgosłupa

Przepuklina pachwinowa powstaje na skutek:

dźwigania ciężkich przedmiotów

długotrwałego obciążania kręgosłupa (np. noszeniem dziecka tylko na jednym ręku)

pracy fizycznej (np. na budowie)

nieodpowiedniej postawy

zbyt długiej pracy przy komputerze

wad anatomicznych (np. skrzywienia kręgosłupa)

Jak rozpoznać chorobę?

Przepuklina najczęściej objawia się bólem kręgosłupa. W zależności od tego, w jakim odcinku kręgosłupa wystąpi, mogą towarzyszyć jej również inne objawy. Należą do nich:

zaburzenia czucia

mrowienie

drętwienie

rwa kulszowa

zaburzenia oddawania moczu

sztywność karku

problem z obracaniem głową

ograniczenia możliwości ruchu

bóle głowy



zawroty głowy

szumy uszne

Leczenie choroby

Aby pozbyć się przepukliny, należy zmienić tryb życia. Konieczne jest wyeliminowanie czynników, które powodują ataki bólu tj. unikanie pracy fizycznej, dźwigania, noszenie dziecka na obu rękach lub zrezygnowanie z noszenia w ogóle (o ile jest taka możliwość).

W przypadku pojawienia się ataku, konieczne jest szybko zastosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Ulgę przyniosą również zimne okłady, które zmniejszą ból i obrzęk. Gdy atak minie, zaleca się wprowadzenie ćwiczeń, które rozciągną kręgosłup i mięśnie, zwiększą zakres ruchu i poprawią wydolność organizmu.

Warto wybrać się do fizjoterapeuty na masaż leczniczy (ale tylko w sytuacji gdy lekarz wyrazi na to zgodę). Pomocna może okazać się również laseroterapia, krioterapia czy terapia prądem. Jeśli choroba jest zaawansowana, konieczna może okazać się operacja. Dyscektomię wykonuje się w znieczuleniu ogólnym i polega ona na usunięciu części przepukliny, by nie uciskała na nerwy i nie powodowała bólu.

Powikłania

Nieleczona i zaniedbana przepuklina kręgosłupa może doprowadzić do niedowładów kończyn, paraliżu lub powstania zatoru płucnego. W skrajnych sytuacjach może dojść również do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Z tego względu nie należy lekceważyć żadnych dolegliwości bólowych tylko jak najszybciej udać się do lekarza.

