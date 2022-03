Tłuszczak na plecach – jak wygląda i czy jest groźny?

Tłuszczak na plecach to przede wszystkim problem estetyczny. Tłuszczaki rosną dość wolno, jednak osiągają czasami bardzo duży rozmiar – mogą mieć nawet do kilkunastu centymetrów średnicy – co sprawia, że trudno jest je ukryć. Tłuszczaki mogą także powodować dyskomfort, dlatego warto zdecydować się na ich usunięcie. Tłuszczaki mnogie są wskazaniem do wykonania badań w kierunku niektórych chorób układowych. Guzy powstające z komórek tłuszczowych nie są zmianami złośliwymi, jednak trzeba pamiętać, że wymagają odpowiedniej diagnostyki.

Tłuszczak – co warto o nim wiedzieć?

Tłuszczak na plecach, a także w innych miejscach na ciele oraz wewnątrz organizmu, zaliczany jest do grupy łagodnych zmian nowotworowych, które nie mają tendencji do przeobrażania się w nowotwory złośliwe. Guzy powstałe na skutek przerostu tkanki tłuszczowej mogą występować pojedynczo lub w większych skupiskach. Ten defekt kosmetyczny znacząco utrudnia życie, wpływając na naszą samoocenę oraz powodując ból podczas leżenia i aktywności. Warto wiedzieć, że pojedyncze tłuszczaki nie wskazują na poważne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu, jednak w przypadku uporczywie nawracających lub pojawiających się w dużych skupiskach tłuszczaków mnogich, możemy mieć do czynienia z objawem dość rzadkich zespołów chorobowych.

Tłuszczak to zmiana, która ma postać guza, co budzi w nas niepokój. Nie trzeba się jednak martwić, gdy po badaniu fizykalnym okazuje się, że mamy do czynienia z nowotworem łagodnym. Guz zbudowany jest z otoczonych torebką łącznotkankową komórek tłuszczowych i można się go stosunkowo szybko pozbyć, korzystając z pomocy chirurga lub decydując się na niechirurgiczne usunięcie tłuszczaka.

Tłuszczaki pojawiają się przede wszystkim u osób po 40. roku życia, jednak zdarza się, że są diagnozowane także u małych dzieci. W tym przypadku zawsze wymagają wnikliwej diagnostyki, bo mogą zostać pomylone z wyjątkowo złośliwym nowotworem, jakim jest tłuszczakomięsak.

Tłuszczaki mogą tworzyć się zarówno w tkance podskórnej, jak i wewnątrz organizmu, w okolicach narządów wewnętrznych miąższowych, do których zaliczamy np. wątrobę; stosunkowo często obserwowane są także tłuszczaki w jelicie grubym. W skrajnych przypadkach tłuszczaki, które zlokalizowane są wewnątrz organizmu, mogą powodować ucisk na narządy, utrudniając ich prawidłowe funkcjonowanie. Zarówno w przypadku tłuszczaków pod skórą, jak i tłuszczaków wewnątrz organizmu, konieczne jest zdiagnozowanie rodzaju zmian, bo podobnym wyglądem mogą charakteryzować się zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Jak wygląda tłuszczak?

Tłuszczak jest miękkim guzem, który bez większego problemu daje się przesunąć względem skóry i podłoża. Choć tłuszczaki nie wywołują bólu podczas dotyku, to ich nadmierny wzrost sprzyja wystąpieniu dolegliwości bólowych, które związane są m.in. z wagą naciskającego na skórę i mięśnie guza. Duże tłuszczaki utrudniają krążenie krwi i limfy, co także jest przyczyną występowania dolegliwości bólowych.

Czy tłuszczak na plecach jest groźny?

Jak już zostało wspomniane, tłuszczaki to łagodne zmiany przerostowe tkanki tłuszczowej, które nie powinny budzić niepokoju. Najczęściej pojawiają się pod skórą, stanowiąc problem natury estetycznej. W przypadku tłuszczaków, które utworzą się w pobliżu narządów wewnętrznych, istnieje pewne ryzyko, że zaczną one uciskać sąsiednie struktury, zaburzając ich pracę. Wycinek pobrany podczas usuwania tłuszczaków może zostać wysłany do badania histopatologicznego w celu dokładnego sprawdzenia, z jaką zmianą mamy do czynienia.

Rodzaje tłuszczaków

Wyróżnia się kilka postaci tłuszczaków. Najczęściej występuje tłuszczak z komórek wrzecionowatych, czyli tłuszczak wielopostaciowy oraz ubogonaczyniowy, pojedynczy tłuszczak, czyli lipoma. Rzadziej powstają naczyniakotłuszczaki z licznymi naczyniami krwionośnymi, lipoblastomy oraz mieśniakotłuszczaki i inne rodzaje łagodnych zmian przerostowych tkanki tłuszczowej.

Tłuszczak – przyczyny powstawania

Przyczyny powstawania tłuszczaków nie zostały nadal dokładnie poznane. Brak jest potwierdzenia istniejących teorii, które jako bezpośrednią przyczynę tłuszczaków, wskazują m.in.: przewlekłe stany zapalne i wadliwie funkcjonujący układ immunologiczny, który powoduje nieprawidłowe namnażanie się komórek tkanki tłuszczowej. Potwierdzono natomiast predyspozycje genetyczne do powstawania tłuszczaków, jak również ich związek z urazami i częstym drażnieniem skóry na plecach i karku, do którego może dochodzić np. podczas pracy w specjalistycznym sprzęcie asekuracyjnym.

Wpływ na pojawienie się tłuszczaków mają także schorzenia metaboliczne. Zmiany częściej występują u osób, które borykają się z nadwagą oraz otyłością, a także osób obciążonych innymi chorobami przewlekłymi. Może się zdarzyć, że tłuszczaki zaczną pojawiać się pod skórą po terapii antynowotworowej oraz po zastosowaniu niektórych leków. Ich występowaniu sprzyja także nadciśnienie tętnicze oraz stosowanie bogatej w produkty wysoko przetworzone diety.

Bardzo często zmiany skórne występują rodzinnie, dlatego warto pamiętać o profilaktyce, która pomoże uniknąć związanego z nimi dyskomfortu. Uwzględnia ona przede wszystkim unikanie urazów, które znacząco zwiększają ryzyko pojawienia się tłuszczaków na plecach i innych partiach ciała. O miejsca, w których występują tłuszczaki, trzeba odpowiednio dbać, ograniczając ryzyko ich uszkodzenia np. podczas trenowania sportów kontaktowych i wykonywania pracy fizycznej. Rozwoju tłuszczaków nie da się całkowicie uniknąć, jednak możemy w pewnym stopniu ograniczyć ich wpływ na nasze samopoczucie – szybka diagnoza oraz postępowanie medyczne pozwalają zredukować ryzyko ich nadmiernego wzrostu oraz związanych z tym dolegliwości.

Diagnostyka tłuszczaka

W diagnostyce tłuszczaków stosowane jest przede wszystkim badanie fizykalne, które może zostać wykonane przez lekarza pierwszego kontaktu lub dermatologa. Jeżeli guz wywołuje dyskomfort lub znajduje się w widocznym miejscu, to należy zgłosić się do poradni chirurgicznej, gdzie uzyskamy specjalistyczną pomoc.

Usuwanie tłuszczaka na plecach

Tłuszczaki na plecach możemy usunąć chirurgicznie oraz innymi sposobami. Podczas zabiegu, który zwykle wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, chirurg robi niewielkie nacięcie w celu usunięcia dojrzałej tkanki tłuszczowej. Bardzo ważne jest to, aby została także usunięta torebka łącznotkankowa, co pozwoli uniknąć ponownego utworzenia się tłuszczaka. Zabieg chirurgiczny wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym. Alternatywnym rozwiązaniem jest odsysanie tkanki tłuszczowej, a także wstrzyknięcie glikokortykoidów.

Odsysanie tkanki tłuszczowej może zostać wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń laserowych, dzięki czemu zabieg jest mniej obciążający dla organizmu.

W przypadku niewielkich zmian możemy wypróbować domowe metody usuwania tłuszczaków, które uwzględniają m.in.:

smarowanie zmian olejkiem z drzewa herbacianego o silnym działaniu antyseptycznym i przeciwzapalnym,

kąpiele w gorzkiej soli,

picie naparów ziołowych.

Ważne! Tłuszczaków nie powinno się samodzielnie wyciskać.

Tłuszczaki trudno jest usunąć domowymi sposobami, jednak w przypadku niewielkich zmian, możemy spróbować naturalnych metod.

Nie każdy tłuszczak wymaga interwencji chirurga. Jedynie nieliczne z tłuszczaków wymagają specjalistycznego leczenia. Jest ono niezbędne w przypadku m.in. zmian zlokalizowanych w okolicy tętnic i głównych naczyń krwionośnych oraz mocno unaczynionych naczyniakotłuszczaków.

W przypadku tłuszczaków, które występują na plecach, najczęściej stosuje się leczenie farmakologiczne oraz zabiegi chirurgiczne i niechirurgiczne. Wybór metody usunięcia tłuszczaka zależy m.in. od jego wielkości oraz lokalizacji.

Czytaj też:

Guzek za uchem – o czym może świadczyć zgrubienie za uchem?