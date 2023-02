Zioła na nerki: jakie zioła warto stosować?

Nawadnianie i regularne wypłukiwaniu z organizmu toksyn jest kluczowe przy chorobach nerek i układu moczowego. Wypijanie przynajmniej 2,5 litra wody dziennie jest ważne także przy kamieniach nerkowych, by wypłukiwać piasek z nerek i zmniejszać ryzyko powstawania złogów.

Jakie zioła można pić przy schorzeniach nerek?

Przy chorobach nerek (do najczęstszych należą kamica nerkowa oraz ostre i przewlekłe zapalenie), ale również częstych infekcjach układu moczowego, warto sięgać po różnego rodzaju napary, które oczyszczą organizm. Stymulują one organizm do wydalania mocznika, a także zapobiegają powstawaniu stanów zapalnych w obrębie układu moczowego oraz nerek. Po jakie zioła warto sięgnąć?

1. Pokrzywa

Pokrzywę poleca się wszystkim: tym, którzy cierpią na nawracające zapalenia pęcherza, jak i tym którzy chorują na kamicę nerkową czy kolkę nerkową. Można ją pić nawet kilka razy z dziennie, samodzielnie lub z dodatkiem cytryny, która dodatkowo zakwasza mocz, zapobiegając stanom zapalnym.

2. Skrzyp polny

Skrzyp polny to kolejna roślina, z którą warto się zaprzyjaźnić. Wykazuje działanie moczopędne, oczyszczając pęcherz moczowy i nerki. Poleca się je zwłaszcza osobom, które mają tendencje do powstawania kamieni nerkowych. Skrzyp polny pomaga wydalać piasek nerkowy i zmniejsza ryzyko odkładania kolejnych złogów.

3. Mniszek lekarski

Mniszek lekarski wykazuje działanie moczopędne, wspomagając oczyszczanie organizmu z toksyn, ale i przeciwzapalne. Z tego względu poleca się go osobom, które cierpią na różne schorzenia nerek. Mniszek może pomóc również w usuwaniu z organizmu jodów potasu.

4. Mącznica lekarska

Mącznica to roślina, którą poleca się przy stanach zapalnych nerek, kamicy nerkowej oraz częstych infekcjach układu moczowego. Zawiera garbniki, kwasy organiczne, działa antyoksydacyjnie i bakteriobójczo. Może ona być bardzo skuteczna w leczeniu nawracających zapaleń pęcherza, ale nie należy jej stosować dłużej niż tydzień bez kontroli lekarza.

5. Rdest ptasi

Rdest ptasi to kolejna roślina, która wspomaga pracę nerek oraz układu moczowego. Stosowana jest jako środek moczopędny i zwalczający stany zapalne. Poleca się go przy infekcjach układu moczowego, chorobach nerek, a także kamicy nerkowej. Napar z rdestu ptasiego ma działanie przeciwbakteryjne, dlatego nadaje się nie tylko do picia, ale i do przemywania ran czy owrzodzeń.

