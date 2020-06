Co dzieje się z organizmem po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej?

Pigułki antykoncepcyjne są coraz chętniej stosowane przez kobiety w różnym wieku. Zarówno na początku kuracji, jak i po jej zakończeniu organizm może zareagować w różny sposób, co sprawia, że musimy liczyć się z wystąpieniem skutków ubocznych. Po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej mogą wystąpić różne dolegliwości, których nasilenie w dużej mierze zależy od stanu zdrowia oraz indywidualnej reakcji organizmu na brak dostarczanych mu przez dłuższy czas hormonów.

Jak działają tabletki antykoncepcyjne?

Tabletki antykoncepcyjne wpływają na funkcjonowanie kobiecego układu hormonalnego, sprawiając, że niemożliwe jest zajście w ciążę. Mechanizm ich działania obejmuje m.in. blokowanie owulacji, dzięki czemu nie może dojść do zapłodnienia. Antykoncepcja hormonalna to nie tylko tabletki, ale także m.in. plastry antykoncepcyjne, dzięki którym przez skórę dostają się do organizmu odpowiednie hormony.

Prawidłowe stosowanie antykoncepcji hormonalnej pozwala uniknąć zapłodnienia i znacząco zmniejsza ryzyko zajścia w nieplanowaną ciążę. Niestety, zaburzające naturalne procesy biologiczne hormony mogą powodować różne dolegliwości, które zaliczane są do skutków ubocznych kuracji. Pojawiają się one zazwyczaj przez pierwsze tygodnie przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych oraz po ich odstawieniu. W przypadku odstawienia tabletek antykoncepcyjnych zachodzi ryzyko pojawienia się m.in. silnych bólów menstruacyjnych, zaburzeń cyklu menstruacyjnego oraz bardzo obfitych lub zbyt skąpych miesiączek.

Jeżeli tabletki antykoncepcyjne są przyjmowane nie tylko w celu zapobiegania ciąży, ale także w celach typowo leczniczych, to po ich odstawieniu mogą dość szybko powrócić uciążliwe dolegliwości, które redukowały.

Sposobem na uniknięcie efektów ubocznych stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz uniknięcia objawów pojawiających się po jej odstawieniu, jest dobór właściwych tabletek, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiety. Czasami jest to trudne i wymaga „przetestowania” kilku preparatów, jednak pozwala zredukować ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych objawów podczas stosowania i po odstawieniu tabletek.

Odstawienie tabletek antykoncepcyjnych – skutki uboczne

Odstawienie tabletek antykoncepcyjnych to trudny moment dla organizmu. Brak dostarczanych do tej pory hormonów wpływa nie tylko na funkcjonowanie układu hormonalnego, dlatego często tuż po zaprzestaniu przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych można zaobserwować m.in. pogorszenie samopoczucia i stopniowo nasilające się problemy ze skórą oraz włosami.

Ważne: decyzję o zaprzestaniu stosowania antykoncepcji hormonalnej trzeba podjąć w porozumieniu z lekarzem ginekologiem, co pozwoli ograniczyć negatywne skutki odstawienia tabletek antykoncepcyjnych do minimum.

Nie zawsze możemy zrezygnować z antykoncepcji hormonalnej po tzw. przerwie na krwawienie z odstawienia, czyli po zużyciu całego opakowania pigułek antykoncepcyjnych i wówczas organizm narażony jest na „szok” spowodowany nagłym brakiem dawki hormonów, do której się przyzwyczaił. Efektem nagłego odstawienia pigułek są najczęściej wahania nastroju i ogólne złe samopoczucie (brak sił witalnych, problemy z koncentracją, zniechęcenie, przewlekłe zmęczenie).

Skutki odstawienia antykoncepcji hormonalnej możemy podzielić na dwie grupy:

objawy negatywne – związane m.in. ogólnym samopoczuciem, dolegliwościami pojawiającymi się w czasie miesiączki i pogorszeniem kondycji skóry, włosów oraz paznokci,



objawy pozytywne – związane ze spadkiem masy ciała, regulacją gospodarki wodno-elektrolitowej, zmniejszeniem bolesności piersi oraz powrotem ochoty na seks.

Podsumowując, po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej organizm każdej kobiety może reagować w inny sposób. Najczęstszym skutkiem ubocznym zaprzestania stosowania tabletek antykoncepcyjnych są zaburzenia cyklu menstruacyjnego, nasilone bóle menstruacyjne, pogorszenie nastroju oraz wypadanie włosów, łojotok skóry i trądzik. Objawy te mijają zazwyczaj w ciągu kilku tygodni, jednak pojawienie się jakichkolwiek niepokojących dolegliwości po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej jest wskazaniem do konsultacji z ginekologiem.

