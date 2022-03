Ciche godziny w oddziałach NFZ. Tak będzie w każdy wtorek

Potrzebujesz spokoju i wyciszenia w czasie załatwiania spraw w salach obsługi klientów NFZ? Odwiedź nas w czasie „cichej godziny” w obsłudze – zaprasza Narodowy Fundusz Zdrowia. Cicha godzina we wszystkich wojewódzkich oddziałach NFZ obowiązuje we wtorki od 14 do 15.

Jak skorzystać z cichej godziny w NFZ?

W tym czasie w oddziałach NFZ panują specjalne warunki: światła są wygaszone lub przyciemnione, a telefony i komunikaty głosowe wyciszone. Rozmowy są prowadzone – zarówno przez pracowników, jak i klientów – w sposób cichy i niezakłócający spokoju – informuje NFZ. Dodatkowo osoby ze szczególnymi potrzebami oraz ich opiekunowie mogą także skorzystać z wydłużonego, trzydziestominutowego czasu obsługi w odizolowanym, wyciszonym pomieszczeniu. Taką wizytę może zarezerwować każdy w oddziale wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania. Można to zrobić przez stronę internetową lub Telefoniczną Informację Pacjenta.

Czym jest cicha godzina?

Cicha godzina to czas ograniczenia bodźców wzrokowych i słuchowych, których nadmierne natężenie jest szczególnie uciążliwe dla osób w spektrum autyzmu. Czas wolny od nadmiernych bodźców praktykują między innymi niektóre sieci handlowe (ciche godziny obowiązują chociażby w sklepach Lidla, Stokrotki czy Aldi). Na podobny krok decyduje się też coraz więcej galerii handlowych.

Podczas cichej godziny światło jest przyciemnione, z głośników nie leci muzyka i nie ma głosowych komunikatów. Aby osoby w spektrum autyzmu mogły uniknąć tłoku, często są dla nich dedykowane także osobne kasy.

400 tysięcy osób w spektrum autyzmu w Polsce

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia autyzm dotyczy 1 na 100 osób. To oznacza, że w Polsce żyje ok. 400 tysięcy osób w spektrum autyzmu. Co roku, 2 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Duży nacisk kładzie się na edukację i podkreślanie, że autyzm to nie jest choroba, a po prostu inny sposób funkcjonowania.

