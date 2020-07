Jak walczyć z nieświeżym oddechem? Naturalne metody higieny

Czy jesteś zmęczony walką z chronicznym nieświeżym oddechem? Może on utrudniać życie zawodowe, towarzyskie i romantyczne. Ludzie mają tendencję do unikania tych, którzy mają cuchnący oddech. Przykry zapach z ust, który otrzymuje się przez dłuższy czas, nazywany jest halitozą. Oto sześć naturalnych środków, które zabijają nieprzyjemny zapach i odświeżają oddech.

1. Woda

Ponieważ suchość w ustach jest głównym źródłem nieświeżego oddechu, najlepszą linią obrony jest woda. Niektóre schorzenia i spanie z otwartymi ustami mogą powodować odwodnienie ust i gardła. Wypicie 6-8 szklanek wody nawilży usta i powstrzyma nieświeży oddech.

2. Właściwa higiena jamy ustnej

Zwalcz bakterie powodujące nieprzyjemny zapach na zębach i dziąsłach, dokładnie szczotkując zęby po każdym posiłku. Nici dentystyczne i płyn do płukania jamy ustnej mogą zniszczyć mikroby między zębami, do których nie możesz dotrzeć. Rozważ użycie skrobaczki do języka, aby każdego dnia delikatnie zeskrobać śmierdzący osad z języka.

3. Mięta na ratunek

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego producenci dodają miętę do większości produktów do higieny jamy ustnej? To dlatego, że te dobroczynne zioła są naturalnymi antybiotykami i środkami przeciwgrzybiczymi. Jeśli zauważysz, że twój oddech jest trochę dziwny, mięta może szybko wyeliminować zapach. Użyj świeżej mięty lub wypróbuj odrobinę olejku miętowego o jakości spożywczej, takiego jak mięta pieprzowa lub mięta zielona.

4. Trochę cytryny lub limonki

Zapach cytrusów to kwintesencja orzeźwienia dla naszych zmysłów. Czy wiesz, że sok z cytryny i limonki może również odświeżyć oddech? Umyj mały kawałek skórki i przeżuwaj go w nagłym przypadku halitozy. Oleje cytrusowe zabijają bakterie powodujące nieprzyjemny zapach i pozostawiają przyjemny zapach i smak w ustach. Dodaj trochę świeżego soku z cytryny lub limonki do filiżanki ciepłej wody i przepłucz gardło jak zwykle. Usta będą przez chwilę mrowiły, a świeży oddech cytrusów wypełni wnętrze buzi.

5. Zielona herbata

Czy wiesz, że twoja ulubiona filiżanka zielonej herbaty może również zwalczyć nieświeży oddech? Zielona herbata zawiera przeciwutleniacze, które korzystnie wpływają na komórki organizmu. Działa również jako naturalny środek przeciwbakteryjny, niszcząc zarazki w jamie ustnej, które powodują cuchnący oddech. Możesz również przygotować szybki płyn do płukania ust z zieloną herbatą jako poranny rytuał dentystyczny. Wlej filiżankę zaparzonej zielonej herbaty do szczelnego pojemnika i wstaw na noc do lodówki. Użyj go do płukania po zakończeniu szczotkowania i nitkowania.

6. Zioła i przyprawy

Czy wiesz, że pierwotnym celem dekorowania potrawy pietruszką było odświeżenie oddechu po obiedzie? Wiele innych korzystnych ziół i przypraw znajduje się bezpośrednio w twojej spiżarni i możesz ich użyć do zabicia smoczego oddechu. Kiedy twój oddech potrzebuje eliminatora zapachu, przeżuwaj kilka całych goździków, nasion kopru włoskiego lub odrobinę anyżu gwiazdkowatego.