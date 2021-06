TENS: metoda łagodzenia bólu za pomocą elektrostymulacji

TENS to metoda łagodzenia bólu za pomocą elektroterapii. Wykorzystuje się ją zarówno do leczenia przewlekłego bólu spowodowanego np. chorobami zwyrodnieniowymi stawów, jak i do łagodzenia bólu porodowego. Aparaty TENS mają tę zaletę, że są kompaktowe, dlatego z powodzeniem można stosować je w domu.

Na czym polega TENS?

TENS (wł. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) to przezskórna, elektryczna stymulacja nerwów. Za pomocą elektrod do nerwów przesyłane są impulsy elektryczne, które łagodzą dolegliwości bólowe. Dzięki temu TENS może być wykorzystywany zarówno do łagodzenia bólu w porodzie, jak i do rehabilitacji.

Warto jednak podkreślić, że elektrostymulacja nie niweluje przyczyn bólu, a jedynie łagodzi jego objawy. Może jednak znacznie poprawić komfort funkcjonowania pacjenta i zmniejszyć dolegliwości bólowe na dłuższy czas.

Działanie elektrostymulacji

Elektrostymulacja TENS działa dwojako: z jednej strony zwiększa ukrwienie tkanek, co zmniejsza dolegliwości bólowe, a z drugie pobudza produkcję beta-endorfin, które pomagają zablokować impulsy bólowe. Beta-endorfiny mają działanie uśmierzające ból i przez niektórych bywają porównywane do opiatów.

Dodatkowo elektrostymulacja nie wywołuje podrażnień ani zaczerwienienia, a pacjenci znoszą ją łagodnie.

Rodzaje TENS

Elektrody podłączone do aparatu mogą wysyłać impulsy o różnej częstotliwości. Dobór mocy dobiera fizjoterapeuta lub w przypadku porodu położna. Wyróżnia się:

TENS modulowany – polecany pacjentom, którzy jeszcze nie korzystali z tej metody i obawiają się pierwszego zabiegu. Elektrody przesyłają bardzo łagodne impulsy, które pomagają oswoić się z tą metodą rehabilitacji

TENS tradycyjny – elektrody przesyłają impulsy o mocy 10-200 Hz, dzięki czemu zmniejszają ból

TENS HI-FI –impulsy są bardzo silne, mogą wywołać skurcze tężcowe

TENS BURNST – efekty tego zabiegu utrzymują jeszcze przez kilka godzin po zakończeniu rehabilitacji

Wskazania do elektrostymulacji

Metodę TENS poleca się pacjentom cierpiącym na:

choroby zwyrodnieniowe stawów

choroby kręgosłupa

urazy kończyn (np. zwichnięcia, skręcenia, zerwania więzadeł, złamania)

kręcz szyi

rwę kulszową



bóle karku

bóle bioder

nerwobólowe

bóle fantomowe

bolesne miesiączki



migreny

Efekty terapii prądem

Efektem elektrostymulacji jest nie tylko zablokowanie impulsów bólowych, ale również szybszy powrót do zdrowia. Dzięki temu, że aparaty TENS można wypożyczyć do użytku w domu, pacjent jest w stanie samodzielnie korzystać z terapii. To pomaga skrócić okres rehabilitacji.

Elektrostymulacja a poród

W przypadku porodu, elektrody podłącza się na plecach, co pomaga zminimalizować bóle krzyżowe. Dzięki temu pacjentka jest w stanie zapanować nad stresem i zacząć współpracować z położną. Mniejszy ból pozwala odzyskać kontrolę nad ciałem i rozluźnić mięśnie, co usprawnia i przyspiesza poród. Zmniejsza również ryzyko niedotlenienia płodu, do którego mogłoby dojść, gdyby dziecko zbyt długo pozostawało w kanale rodnym.

Przeciwskazania do zabiegów

Z zabiegów elektrostymulacji nie powinny korzystać:

kobiety w I trymestrze ciąży

pacjenci, którzy cierpią na choroby nerwowe

pacjenci z depresją

pacjenci, chorujący na choroby zakaźne

pacjenci z gorączką

pacjenci z chorobami kardiologicznymi

pacjenci z chorobą nowotworową

Ile kosztuje elektrostymulacja?

Elektrostymulacja prądem jest zabiegiem stosunkowo tanim. Jedno podłączenie elektrod w przychodni rehabilitacyjnej kosztuje kilkanaście złotych. O tym z ilu zabiegów powinien skorzystać pacjent, decyduje ortopeda lub fizjoterapeuta. Jeśli pacjent jest zainteresowany korzystaniem z aparatu TENS w domu, może go wypożyczyć z przychodni.

