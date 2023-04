Od koloru twoich oczu zależy, czy jesteś narażony na rozwój tego nowotworu

Czerniak jest jednym z kilkudziesięciu nowotworów złośliwych skóry. Należy do najbardziej agresywnych typów raka. Jak wskazują dane z Krajowego Rejestru Nowotworów, występuje on u coraz młodszych pacjentów w wieku 24–40 lat. Co roku w Polsce zapada na tę chorobę 3 tys. osób.

Kolor tęczówki a podatność na czerniaka skóry i oczu

Z badań naukowych przeprowadzonych w 2022 roku opublikowanych w czasopiśmie „Cancer Causes and Control” wynika, że osoby o jasnych jasnych kolorach tęczówki, a więc niebieskich i zielonych kolorach oczu, są bardziej podatni na nowotwory skóry, ale również oczu. Wynika to z tego, że osoby o jasnej karnacji i oczach mają mniej melaniny w skórze i dlatego są bardziej podatne na oparzenia słoneczne.

Należy jednak pamiętać, że o ile występowanie czerniaka jest częstsze u osób o jasnej karnacji, to jednak ciemna karnacja nie chroni przed rozwojem tego nowotworu. Osoby z ciemną karnacją rzadziej chorują na czerniaka, ale i w tym przypadku promieniowanie ultrafioletowe może stać się przyczyną wystąpienia choroby.

Ryzyko zachorowania na raka płaskonabłonkowego wśród osób o jaśniejszych oczach jest o 24 proc. wyższe niż u tych z ciemnymi tęczówkami – wskazali naukowcy.

Jasna karnacja sprzyja występowaniu czerniaka skóry

Badania wskazują również, że czynnikiem związanym z ryzykiem wystąpienia czerniaka związany jest nie tylko kolor tęczówki, ale również jasna lub blada skóra. Osoby o jasnej karnacji są częściej atakowane przez ten nowotwór. Czynnikiem sprzyjającym zachorowaniu są również brązowe plamki na tęczówce.

Jak chronić się przed czerniakiem?

Przed promieniowaniem ultrafioletowym powinny chronić się zwłaszcza osoby o jasnej karnacji i jasnych oczach. Lekarze przestrzegają, że ważne jest, żeby:

unikać przebywania na bardzo intensywnym słońcu, szczególnie w godzinach 11–16,

stosować kremy z wysokimi filtrami UVA oraz UVB na całe ciało,

nosić okulary przeciwsłoneczne,

unikać opalania w solarium,

kontrolować stan skóry i konsultować pojawiające się zmiany z lekarzem.

Wcześnie wykryty czerniak jest uleczalny

Przy zmianach skórnych niezwykle ważna jest regularna kontrola i właściwa diagnoza. Lekarze podkreślają, że czerniak może być skutecznie leczony – w grupie osób z wczesnym stadium czerniaka 5-letnia mediana przeżycia dotyczy niemal 100 proc. pacjentów.

