Masz siedzącą prace? Nie popełniaj tych błędów

Siedzenie to drugie palenie – mówią niektórzy i mają rację. Długotrwałe siedzenie może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wielu chorób, w tym tych sercowo-naczyniowych, groźnej zakrzepicy oraz cukrzycy typu 2. Jak im zapobiegać, jeśli masz siedzącą pracę i musisz spędzić za biurkiem określoną liczbę godzin w ciągu dnia? Na problem zwrócił popularny w mediach społecznościowych lekarz flebolog Łukasz Paluch.

Jak nie dopuścić do zakrzepicy przy pracy siedzącej?

Łukasz Paluch zwrócił uwagę przede wszystkim na profilaktykę zakrzepicy, ale tak naprawdę jego zalecenia powinien sobie wziąć do serca każdy, kto musi spędzać dużo czasu w pozycji siedzącej. „Staraj się co jakiś czas zmieniać pozycję, wstawaj, pracuj na siedząco i na stojąco, chodź jak najczęściej. Staraj się co jakiś czas wyginać stopy, zginaj nogi w stawie kolanowym, napinaj mięśnie łydek i ud” – radzi.

Warto zadbać o to, aby nogi nie zwisały swobodnie, ale opierały się na podnóżkach. Ważna jest także regularna aktywność fizyczna po pracy. Łukasz Paluch zaznaczył, że w profilaktyce chorób, których ryzyko zwiększa praca siedząca, niezwykle ważna jest również zbilansowana dieta, która nie będzie przeciążać układu pokarmowego.

Jesteś narażony na długie siedzenie? Nie popełniaj tych błędów

Lekarz zwrócił także uwagę na częste błędy, które popełniamy podczas siedzenia i które zdecydowanie nie sprzyjają zdrowiu żył. „Unikaj podkulania nóg i siadania ze skrzyżowanymi nogami. Taka pozycja znacznie pogarsza przepływ krwi w twoich żyłach” – wytłumaczył. Jak dodał, sytuacji nie poprawią także zbyt obcisłe ubrania. Lepiej założyć na siebie lekkie i niekrępujące rzeczy, ale jednocześnie warto skorzystać z odpowiednio dobranych wyrobów uciskowych (dostępnych także w aptekach czy sklepach medycznych).

