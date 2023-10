Co czwarty Polak nie uprawia żadnego sportu. Jest coraz gorzej

Eksperci mówią wprost: to prawdziwy regres w uprawianiu sportu przez Polaków. Odsetek aktywnych fizycznie osób spada od czasów pandemii. Z danych i badań przeprowadzonych przez Sponsoring Monitor ARC Rynek i Opinia wynika, że 2022 roku odsetek osób aktywnych fizycznie był o 10 proc. niższy niż 4 lata temu (tu trzeba dodać, że do czasu pandemii aktywność fizyczna Polaków systematycznie rosła).

Ćwiczymy mało i nieregularnie

Rok pandemiczny okazał się fatalny w skutkach nie tylko jeśli chodzi o kwestie wprost związane ze zdrowiem, ale również wtedy rozpoczął się systematyczny spadek aktywności fizycznej Polaków. Wtedy odsetek Polaków uprawiających sport spadł do 69 proc., a w zeszłym roku – do 64 proc. Ćwiczymy nie tylko mniej, ale też bardziej nieregularnie. Jak wynika z badania, tylko co dziesiąty z uprawiających sport deklaruje, że robi to codziennie, zaś niemal połowa – kilka razy w miesiącu. Aktywności fizyczne podejmowane przez Polaków to najczęściej jazda na rowerze, bieganie oraz spacery i wędrówki, czyli takie, które nie generują dodatkowych kosztów.

Aktywność fizyczna Polaków: gorsi od Czechów, lepsi od Rumunów

Z ankiety przeprowadzonej przez firmę Waterdrop wynika z kolei, że 24,9 proc. pytanych osób deklaruje, że nie uprawia sportu wcale. Najmniej aktywni z państw, w których przeprowadzono badanie, są mieszkańcy Rumunii, w której 36 proc. ankietowanych deklaruje brak regularnej aktywności fizycznej. Na drugim biegunie znajdują się natomiast Czesi, gdzie jedynie 20 proc. osób nie uprawia sportu.



– Aktywność fizyczna jest kluczowym elementem zdrowego trybu życia, ale także ma wpływ na nasze środowisko. Niestety, badania wskazują na spadek aktywności fizycznej w Polsce. To niepokojący trend, ale jednocześnie szansa na promowanie bardziej ekologicznych nawyków, takich jak rower czy komunikacja publiczna – uważa cytowana w komunikacie Waterdrop eko edukatorka Daria Rogowska.

Zalecenia WHO są w kwestii aktywności fizycznej bardzo konkretne: dorosłym zaleca się około 150-300 minut tygodniowo aktywności fizycznej o umiarkowanym natężeniu, lub 75-150 minut intensywnych ćwiczeń. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia oraz cukrzycy.

