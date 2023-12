Czy siemię lniane zwalczy infekcję bakteryjną? Sposoby na Helicobacter pylori

Każdego roku w Polsce diagnozowanych jest ok. 5 tys. przypadków raka żołądka. Przyczyną powstawania większości z nich jest bakteria Helicobacter pylori, którą można zakazić się drogą pokarmową, najczęściej jeszcze w dzieciństwie. Choć w ostatnich dekadach poprawiły się ogólne warunki sanitarno-higieniczne i możliwości skutecznego leczenia, zakażona tym patogenem jest nadal znaczna część społeczeństwa. W sieci można bez trudu znaleźć informację, że infekcję Helicobacter pylori można wyleczyć naturalnymi środkami, takimi jak np. siemię lniane czy miód. Jak podkreślają eksperci kampanii edukacyjnej „Wyłącz Raka” – to mit.

Czy siemię lniane zwalczy Helicobacetr pylori?

Nie istnieją żadne badania ani inne dowody na to, aby alternatywne, domowe sposoby leczyły zakażenie Helicobacter pylori. Infekcji nie wyleczy siemię lniane czy na przykład popularny miód manuka. Jak przypominają specjaliści, jedyną skuteczną i potwierdzoną naukowo metodą jest antybiotykoterapia. Może się zdarzyć i zdarza się, że organizm sam zwalcza infekcję, ale są to rzadkie przypadki. Do zwalczenia infekcji Helicobacter pylori stosowana jest antybiotykoterapia.

Dieta a zakażenie Helicobacter pylori

Dieta i szerzej – styl życia – mają znaczenie w profilaktyce raka żołądka i infekcji bakterią Helicobacter pylori. Do produktów, które zmniejszają ryzyko zakażenia bakterią, a jednocześnie wspomagają leczenie infekcji, zaliczamy przede wszystkim naturalne produkty spożywcze, które mają działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Na liście jest m.in. miód, kiszonki, ryby, a także siemię lniane (przede wszystkim olej lniany). Nie oznacza to jednak, że można traktować te produkty jako leki, a przede wszystkim jako wsparcie w leczeniu.

Osoby podczas leczenia infekcji (ale to też zasady obowiązujące w ramach profilaktyki) powinny unikać produktów takich jak: tłuste mięsa, wędzone wędliny, wyroby garmażeryjne, produkty konserwowane, produkty wysoko przetworzone np. słodycze i słone przekąski oraz napoje gazowane.

