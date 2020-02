Przemoc w rodzinie może powodować długotrwałe szkody dla zdrowia kobiet

Nowe badanie miało na celu uzupełnienie luk w dotychczasowej wiedzy na temat związku między przemocą domową a chorobami układu krążenia – główną przyczyną zgonów kobiet na całym świecie. W kanadyjskim badaniu z 2019 r. stwierdzono, że kobiety, które doświadczyły przemocy domowej, były obarczone podwyższonymi czynnikami ryzyka chorób serca. W nowym badaniu przeanalizowano dane 18547 kobiet w wieku powyżej 18 lat, które doświadczyły przemocy domowej, i porównano je z 72231 kobietami w podobnym wieku, u których czynniki ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia były związane ze stylem życia. Badacze sprawdzili, u których kobiet rozwinęła się cukrzyca, nadciśnienie i różne rodzaje chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroba wieńcowa, udar mózgu, niewydolność serca i choroby naczyń obwodowych.

Badanie wykazało, że kobiety doświadczające przemocy domowej są o 31 proc. bardziej narażone na rozwój chorób układu krążenia niż kobiety, które nie doświadczyły przemocy. Szczególnie silny związek wystąpił między przemocą a rozwojem choroby wieńcowej i udaru mózgu. Ponadto badanie wykazało, że kobiety, które doświadczyły przemocy domowej były o 51 proc. bardziej narażone na rozwój cukrzycy typu 2. Badacze nie znaleźli żadnej znaczącej różnicy w rozwoju nadciśnienia między obiema grupami.

Dr Joht Singh Chandan, główny autor badania, powiedział, że naukowcy nie byli w stanie wyjaśnić dokładnie, dlaczego istnieje związek między przemocą domową a chorobami serca. – Uważamy, że jest to prawdopodobnie spowodowane ostrym i przewlekłym stresem – powiedział Chandan, pracownik naukowy na uniwersytetach w Birmingham i Warwick w Wielkiej Brytanii. – Może to prowadzić do zmian w układzie odpornościowym, które mogą predysponować do chorób układu krążenia i cukrzycy – dodał. – Ponadto wiemy, że przemoc domowa może być związana z innymi czynnikami stylu życia, takimi jak zła dieta, alkohol i palenie, jak widać w naszym badaniu, a także ze złym samopoczuciem psychicznym, innym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju chorób kardiometabolicznych – powiedział.

Chandan stwierdził też, że ważne jest, aby pamiętać, że nie każda kobieta doświadczająca przemocy domowej zachoruje na przewlekłą chorobę. Jego zdaniem dużym ograniczeniem, które może mieć wpływ na wyniki, jest fakt, że przemoc domowa nie jest uwzględniana w dokumentacji opieki zdrowotnej.

Czytaj także:

W tym kraju zaburzenia psychiczne leczy się inaczej. Efekty są zdumiewające