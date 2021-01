COVID-19 to tylko jeden z przykładów na to, jak ludzie zachowują się w obliczu katastrofy

Jean Slick jest naukowcem, wykładowczynią akademicką, prowadzi szkolenia o tym, jak opracowywać plany zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Bada również historię tego, jak wyglądały na przestrzeni dziejów ludzkie reakcje na ogromne i niespodziewane zagrożenia. Okazuje się, że istnieją wspólne wzorce w sposobach, w jakich społeczności zbierają się razem, by reagować na tego typu zagrożenia, bez względu na to, czy zostały wywołane naturalnie, czy przez człowieka. Także podczas pandemii COVID-19 zaobserwowano 8 najpopularniejszych reakcji.

Jak ludzie reagują w obliczu katastrofy?

1. Są życzliwi

Działania altruistyczne w czasie pandemii skupiały się m. in. na robieniu zakupów osobom starszym i samotnym. Warto też pamiętać, iż to, że wychodząc na zewnątrz zakładaliśmy i zakładamy maseczki, często myjemy i dezynfekujemy ręce również oznacza troskę o innych, ponieważ dbamy o to, by jak najmniej osób zaraziło się koronawirusem.

2. Są zaniepokojeni

Pandemia wymusiła na nas izolację, co wiąże się z niemożnością spotykania ze wszystkimi bliskimi ludźmi, niepokojem o nich. Co więcej, przebywając w domu, mamy więcej czasu, by rozważać, zastanawiać się, a to nie zawsze dobrze na nas działa. W historii ludzkości każda z katastrof wiązała się z nieodłącznym niepokojem.

3. Ewakuują się/migrują

Katastrofy, zwłaszcza te naturalne, często wymagają zmiany miejsca zamieszkania, znalezienia nowego domu. W czasie pandemii COVID-19 wygląda to trochę inaczej, jednak również przenieśliśmy się z biur, uczelni, szkół do domów, studenci przestali wynajmować mieszkania w większych miastach i wrócili do domów rodzinnych.

4. Są wdzięczni

W przypadku epidemii COVID-19 dotyczy to przede wszystkim okazywanej na różne sposoby wdzięczności wobec pracowników ochrony zdrowia, ale także kierowców ciężarówek, sprzedawców i przedstawicieli innych zawodów, wymagających codziennego zjawiania się w miejscu pracy i niezbędnych dla przetrwania innych.

5. Są ciekawi

Pierwsze wiadomości o koronawirusie wiązały się z wyszukiwaniem w internecie informacji o Wuhan, później o Włoszech. Teraz, gdy choroba dotarła niemal w każde miejsce globu, ludzie interesują się szczepionkami, możliwymi formami ochrony przed zakażeniem.

6. Są aktywnymi świadkami wydarzeń

W dobie wielkiego rozwoju technologii wiele osób, np. mieszkańcy Wuhan, udostępniali na YouTube'ie filmiki przedstawiające, jak wygląda zamknięte miasto. Również pielęgniarki, lekarze nagrywali wideo z pierwszej linii frontu. W czasach kryzysu ludzie czują potrzebę dzielenia się informacjami.

7. Są w żałobie

Katastrofy nieuchronnie wiążą się ze śmiercią. Wiele osób opłakiwało swoich zmarłych na COVID-19 bliskich, np. dodając wspomnienia o nich w mediach społecznościowych, zapalając wirtualną świeczkę. Było to tym bardziej ważne, że limit osób uczestniczących w pogrzebach został w wielu państwach ściśle ustalony.

8. Wykorzystują kryzys dla własnych korzyści

Przykładem są choćby osoby, które zgromadziły ogromne ilości żeli dezynfekujących czy maseczek i później sprzedawały je w zawyżonych cenach. Było to szczególnie widoczne w pierwszych miesiącach pandemii.

