Jelita to nasz „drugi mózg”, który może być kluczem w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych?

Jelita to „drugi mózg” człowieka

Jeśli chcemy mieć pojęcie o tym, jak działa ludzka psychika wcale nie powinniśmy skupiać się tylko na tym, jak działa nasz umysł. Naukowcy dostarczają nam coraz więcej dowodów na to, że w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia depresji i różnych zaburzeń psychicznych ogromną rolę może odgrywać to, co się dzieje w naszych jelitach.

Istotne znaczenie w przypadku depresji i zdrowia psychicznego mogą mieć nie tylko procesy zachodzące w naszym mózgu, ale także sposób funkcjonowania naszej mikroflory jelitowej – przekonują badacze z Wielkiej Brytanii. Od jelit do... depresji. Jak mikrobiom jelitowy wpływa na problemy psychiczne? U osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja, schizofrenia, zaburzenia dwubiegunowe czy lękowe występują podobne cechy mikrobiomu jelitowego – informują naukowcy z King’s College London. twitter Wnioski te są wynikiem analizy 59 dotychczasowych badań przeprowadzonych w różnych częściach świata. Dotyczyły one zależności pomiędzy bakteriami zamieszkującymi przewód pokarmowy a różnymi zaburzeniami zdrowia psychicznego u dorosłych osób. Te bakterie mogą mieć związek ze zdrowiem psychicznym Jak zaobserwowali naukowcy, mikorobiom jelitowy osób z depresją, schizofrenią, zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami dwubiegunowymi charakteryzował się często: niedoborem bakterii produkujących kwas masłowy i działających przeciwzapalnie ( Faecalibacterium i Coprococcus )

i ) oraz podwyższonym poziomem mikrobów o działaniu prozapalnym (Eggerthella). „Choć bakterie te nie stanowią biomarkerów, te wyniki sugerują, że zdrowie mikrobiomu jelitowego powinno być uwzględniane podczas leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego” – komentują autorzy. Szczegółowy opis badań naukowych na ten temat można znaleźć na łamach „JAMA Psychiatry”. Czytaj też:

