Fobia szkolna – przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Fobia szkolna jest zaliczana do zaburzeń lękowych. Dotyczy zarówno młodszych, jak i starszych dzieci. Szacuje się, że z tym problemem zmaga się około 5% uczniów. Statystyki są jednak niedoszacowane i nie odzwierciedlają w pełni skali zjawiska. Wielu młodych ludzi nie przyznaje się do swoich trudności w obawie przed wyśmianiem. Warto podkreślić, że nieleczona fobia rzutuje nie tylko na dzieciństwo, ale całe późniejsze życie dorastającego człowieka.

Przyczyny fobii szkolnej

Najbardziej narażone na występowanie tego typu zaburzeń są młodzi ludzie dorastający w rodzinach przeżywających trudności. Mowa tu między innymi o konfliktach między rodzicami czy kłopotach finansowych. Przyczyniają się one do powstania silnego stresu, który wzmaga reakcje lękowe. Fobię szkolną bardzo często można zaobserwować także u dzieci wychowywanych przez wymagających rodziców, którzy mają wobec swoich pociech wysokie oczekiwania, a jednocześnie nie poświęcają im zbyt wiele uwagi na co dzień. Maluch boi się, że nie osiągnie spodziewanych wyników w nauce, co wywołuje obawy przed uczęszczaniem na zajęcia. U podłoża opisywanych zaburzeń nierzadko leżą niewłaściwe strategie wychowawcze stosowane przez bliskich dziecka i używanie szkoły jako swoistego straszaka

Warto jednak podkreślić, że fobia szkolna nie musi mieć żadnej obiektywnej przyczyny. Może pojawić się u każdego dziecka, nawet gdy wychowuje się ono w sprzyjającym systemie rodzinnym, który zapewnia mu wsparcie i zaspokaja jego potrzeby emocjonalne. Występowaniu wskazanych zaburzeń sprzyjają bowiem nie tylko czynniki środowiskowe, ale także osobowościowe, na przykład nieśmiałość dziecka czy nadmierne przywiązanie malucha do rodziców. Młody człowiek nierzadko miewa problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, co z kolei prowadzi do powstawania negatywnych emocji. Maluch czuje się przytłoczony, wyobcowany, sfrustrowany i w efekcie nie chce uczęszczać na zajęcia.

Jak objawia się fobia szkolna?

Fobia szkolna rozwija się stopniowo. Jej pierwsze sygnały często są bagatelizowane lub składane na karb zwykłego stresu. Na jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę? Lęk przed szkołą może wywołać wiele reakcji somatycznych, na przykład dolegliwości żołądkowe (biegunkę, wymioty, nudności, brak apetytu, bóle brzucha etc.). Nierzadko pojawiają się również symptomy, takie jak duszności, kołatanie serca, bóle stawów, przyspieszone bicie serca, utrata przytomności. Zazwyczaj pojawiają się one na dzień przed pójściem do szkoły i ustępują w czasie wolnym od zajęć, co nie znaczy, że należy uznać je za wyimaginowane. Dziecko naprawdę doświadcza tych wszystkich przypadłości. Lęk, o którym mowa, wywołuje nie tylko reakcje somatyczne, ale również zmiany w zachowaniu dziecka. Maluch staje się apatyczny, wycofany. Nie wchodzi w interakcje z otoczeniem. Może mieć napady złości, a nawet agresji.

Jak radzić sobie z fobią szkolną?

Dzieci cierpiące na fobię szkolną wymagają specjalistycznego wsparcia. Leczenie zaburzeń lękowych opiera się przede wszystkim na psychoterapii, a w przypadku dużego nasilenia objawów także farmakoterapii. Pomocą warto objąć nie tylko młodego człowieka, lecz również jego rodzinę. Pozwoli to szybciej zdiagnozować przyczynę problemu i znaleźć sposoby radzenia sobie z lękiem.

