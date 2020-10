Jak przekonać do siebie teściów? Terapeuci ujawniają te 7 metod

Jesteś w związku, w którym panuje szczęście i wzajemne zrozumienie. Planujecie wziąć ślub, wszystko układa się wzorowo. Jednak nadchodzi ten moment, w którym uświadamiasz sobie, ze rodzice partnera/partnerki naprawdę będą twoją rodziną. Będziesz widywał ich w każde święta i inne uroczystości rodzinne. Jak zbudować porozumienie, aby kontakty rodzinne były naprawdę dobre? Oto kilka wskazówek, które mogą ci pomóc.

1. Szanuj ich przekonania religijne

Za każdym razem, gdy łączysz się z inną rodziną, wnosisz swoje pochodzenie, tradycje i przekonania. Musisz szanować ich i ich poglądy, nawet jeśli nie zgadzają się z twoimi. Jednak chociaż nie musisz żyć według ich zasad i wierzeń, powinieneś przestrzegać ich, gdy jesteś w ich domu. Np. jeśli rodzina jest przeciwna piciu, nie powinieneś przynosić wina do obiadu.

2. Zawsze okazuj życzliwość

Byłoby dobrze, gdybyś traktował rodziców swojego partnera tak, jak chciałbyś być traktowany. Nawet jeśli przekroczą granicę lub powiedzą nieodpowiednie rzeczy, miej pewność, że odnosisz z szacunkiem. Można powiedzieć coś w rodzaju: „Doceniam waszą opinię”. Nie ma potrzeby kłócić się i walczyć, kiedy możesz kulturalnie wyrazić swoje uczucia i iść dalej. Ten świat z pewnością byłby nudnym miejscem, gdyby wszyscy mieli takie same opinie.

3. Uwzględniaj zaproszenia teściów

Jedną z rzeczy, które powodują rozdźwięk z teściami, jest to, że czują się wykluczeni. Kiedy syn lub córka zaczyna spędzać czas z miłością, rodzina często czuje się na drugim miejscu. Dzieci mogą nie być obecne na niedzielnych obiadach lub nie tak często przebywać w domu, aby pomóc w obowiązkach. Kluczową rzeczą, aby przeciwdziałać ich uczuciu wykluczenia. Jeśli niedzielny obiad w ich domu to wielka sprawa, upewnij się, że możesz na nim być.

4. Bądź otwarty i uczciwy

W przypadku twoich przyszłych krewnych szczerość będzie bardzo ważna. Łatwo jest wychwalać swoje osiągnięcia, aby znaleźć się w lepszym świetle. Szczerze mówiąc, kto nie chce, aby rodzina jego przyszłego męża lub żony myślała, że ma idealnego kandydata? Jednak to, co mówisz, może kiedyś wpłynąć na twój związek. Jeśli wyolbrzymiasz swoje wynagrodzenie lub pozycję społeczną, w końcu poznają prawdę. Nieuczciwość może przysporzyć ci wielu problemów z teściami, dlatego najlepiej od samego początku trzymać się faktów i być prawdomównym.

5. Broń ich, gdy poczują się strapieni

Jednym ze sposobów, by budować dobre relacje z teściami, jest stanięcie w ich obronie. Nawet jeśli chodzi tylko o drobne rodzinne kłótnie lub nieporozumienia z firmą telefonii komórkowej, musisz pokazać, że mają w tobie obrońcę. Kiedy bierzesz ich sprawy na poważnie, pokazuje to, że jesteś w tej samej drużynie. Docenią to, że ich bronisz, zwłaszcza gdy wydaje się, że przegrywają.

6. Śmiej się z ich żartów

Wiemy, że to może być trudne;-). Nawet jeśli opowiadają najgłupsze dowcipy, jakie kiedykolwiek słyszałeś i nie są wcale zabawne, nie krytykuj ich. Kiedy dajesz im przyjemność myślenia, że są zabawni, jest to forma budowania więzi. Chcą kogoś, kto nie tylko będzie właściwie traktował ich syna lub córkę, ale także będzie słuchał, co mają do powiedzenia.

7. Wybieraj lekkie tematy

Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić ze swoimi przyszłymi krewnymi, jest zbyt wczesne zagłębianie się w trudne sprawy. Nigdy nie rozmawiaj o polityce ani religii, chyba że nie masz wyboru. Te dwa tematy wywołują wiele brutalnych starć w całym kraju, a ostatnią rzeczą, którą można dopuścić, jest konflikt w rodzinie. Staraj się zachować neutralność i pozytywne nastawienie. Rozmawiaj o budujących tematach, nakłaniaj do wspomnień. Jeśli chcesz zrobić dobre wrażenie, nie wdawaj się w nic kontrowersyjnego.