Lepiej być wdzięcznym, niż gniewnym. Są badania naukowe

Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego postanowili sprawdzić, czy pisanie o rzeczach, za które jest się wdzięcznym, może być pomocne dla osoby, która je pisze. Efekty zaskakują.

Wyrażaj wdzięczność, a będziesz szczęśliwy

Dwa badania wykazały, że wyrażanie wdzięczności jest jedną z najbardziej skutecznych strategii... szczęścia. Pisanie tzw. dzienników wdzięczności było dość powszechne w czasie epidemii COVID-19, kiedy odizolowanie od ludzi sprawiało, że bardziej ich docenialiśmy. To dlatego naukowcy postanowili przyjrzeć się bliżej, pisemnemu wyrażaniu słów wdzięczności.

Odkryli, że najbardziej korzystną techniką jest napisanie listu z podziękowaniami, który nie zostanie udostępniony czy wysłany. Autorzy listów czerpali więcej korzyści, niż uczestnicy badania, którzy wyrażali wdzięczność w inny sposób, w tym za pomocą dzienników wdzięczności lub list osób i rzeczy, za które są wdzięczni. Częściej odczuwali pozytywne emocje, czuli większą wdzięczność i więź.

„Odkryliśmy, że ci, którzy pisali listy z podziękowaniami, zgłaszali większe pozytywne emocje w porównaniu z grupą kontrolną, a także wyjątkową korzyść polegającą na czuciu się podniesionym na duchu dzięki działaniom innej osoby” – powiedziała główna autorka badania Annie Regan.

Badacze opublikowali też jeden z listów, który powstał w ramach badań. To jego fragment (uczestniczka badania napisała go do swojej matki):„Tak dobrze jest mieć kogoś, z kim można porozmawiać o wszystkich małych zmartwieniach w życiu. Wiem, że nie zawsze otwarcie okazywałyśmy sobie uczucia, ale jeden komentarz, który mi ostatnio powiedziałeś, trafił prosto w serce. Powiedziałeś mi, że moje dzieci są zrelaksowane, bo jestem dobrą mamą. Usłyszenie tych słów od ciebie, znaczyło dla mnie wszystko. Dziękuję Ci. Noszę ten komentarz głęboko w sercu i myślę o nim, kiedy czuję stres w domu”.

„To badanie pokazuje, że wdzięczność nie tylko działa, aby poprawić samopoczucie, ale także to, że niektóre formy wdzięczności mogą być bardziej skuteczne niż inne” – podkreślili autorzy badania.a

SMS z podziękowaniami także zadziała

Drugie badanie dotyczyło listów z podziękowaniami – znowu niewysłanych – które były porównywane z wiadomościami tekstowymi z podziękowaniami lub postami w mediach społecznościowych. W badaniu wzięło udział ponad 900 studentów. Niezależnie od zastosowanej metody, uczestnicy badania zgłaszali większe pozytywne emocje, satysfakcję z życia, poczucie więzi i mniejszą samotność.



Największy efekt przyniosło SMS-owanie do konkretnej osoby. Uczestnicy wysyłający SMS-y zostali poinstruowani, aby użyli swojego smartfona, aby wysłać wiadomość do kogoś, kto zrobił coś, za co są niezwykle wdzięczni i podziękować im za ten miły czyn. „Badanie pokazuje, że cyfrowe wyrażanie wdzięczności pomogło znacząco poprawić samopoczucie studentów – sprawiając, że czuli się szczęśliwsi i bardziej zadowoleni ze swojego życia, a także bardziej powiązani społecznie i mniej samotni” – napisali autorzy badania.

