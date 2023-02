W miłości Polacy są poniżej średniej. Jak wypadamy na tle innych?

Badanie zostało przeprowadzone w 32 krajach. Ogólne wnioski? Zdecydowana większość, bo aż 84 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich relacji z partnerem czy partnerką, ale już tylko 63 proc. deklaruje satysfakcję z życia seksualnego. W ankiecie znalazło się też pytanie o to, czy ludzie czują się kochani. Twierdząco odpowiedziało ponad 3/4 badanych ludzi.

Polacy nie czują się kochani?

Jak na tle innych narodowości wypadają Polacy? Chociaż nasze wyniki są ogólnie wysokie, to jednak znajdujemy się poniżej światowej średniej w każdym obszarze zadowolenia z życia miłosnego. Jak podaje Ipsos, największa różnica występuje w pytaniu o to, czy badani czują się kochani – 69 proc. badanych w Polsce ma takie poczucie (to wynik mniejszy o 7 punktów procentowych od średniej). Nieco bliżej średniej jesteśmy w pozostałych kwestiach. 60 proc. Polaków deklaruje udane życie seksualne, a 79 proc. osób będących w związkach jest zadowolonych z relacji ze swoim partnerem czy partnerką.

W Europie mniej kochani od Polaków czują się jedynie Belgowie (64 proc.). Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, mają ten wskaźnik na poziomie 75 proc. Co ciekawe, patrząc globalnie, częściej kochane czują się osoby będące w związkach małżeńskich – 83 proc. w porównaniu do 70 proc. wśród osób niebędących w małżeństwie.

Miłość? Tylko nie w Japonii

Jak wynika z raportu Ipsos, w czołówce państw z największym odsetkiem osób, które czują się kochane, są Holandia (90 proc.) oraz Indonezja (87 proc.). Dokładnie te same państwa wygrywają, jeśli spojrzeć na satysfakcję z relacji z partnerem czy partnerką (po 94 proc.). Z kolei z życia seksualnego najbardziej zadowoleni są Chińczycy (79 proc.).

Najsłabiej w każdym obszarze, który wzięto pod uwagę w badaniu wypadli Japończycy. Wśród nich mniej niż połowa czuje się kochanymi, a zaledwie 1/3 cieszy się udanym życiem seksualnym.

