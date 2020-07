Zajęcia na świeżym powietrzu, które musisz wypróbować

Nie wszystkie zajęcia na świeżym powietrzu wymagają wchodzenia na zatłoczone ulice. Biorąc pod uwagę, że wciąż mamy do czynienia z pandemią, która wymusza dystans społeczny, jest zrozumiałe, jeśli chcemy trzymać się z dala od zwykłych czynności. Ale jeśli nie chcesz biegać, spacerować lub jeździć na rowerze, czy jest jeszcze jakaś aktywność na świeżym powietrzu, którą możesz wypróbować? Oto kilka innych alternatyw:

Kolarstwo górskie

Dosłownie jest to jazda na rowerze, ale na trudniejszych szlakach. Co więcej, trasy dla rowerów górskich są często ustawione tak, aby jechały tylko w jednym kierunku i zwykle są na tyle szerokie, aby mógł jechać jeden rower. Oznacza to, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spotkania innych w tym samym miejscu. Jest to również nieco trudniejsze i może pomóc spalić kalorie i poprawić odporność.

Obserwacja ptaków

Dla tych, którzy chcą spokojniejszej aktywności, obserwowanie ptaków może być strzałem w dziesiątkę. Zazwyczaj obserwatorzy ptaków używają lornetki i przewodników polowych, aby wypatrywać ciekawszych okazów w lesie. Jednak dzisiaj można łatwo zainstalować aplikacje do oglądania ptaków na swoich telefonach. Istnieje również niezliczona liczba źródeł internetowych i narzędzi, które mogą pomóc ci we właściwym kierunku.

Puszczanie latawca

Jeśli nie lubisz sportu, możesz także spróbować biegać z latawcem, biorąc pod uwagę, że pola i łąki nie zostaną zajęte przez dzikie tłumy osób. Dodatkowo możesz latać latawcami z brzegu nad jeziorem, co może być naprawdę relaksujące i uspokajające. To świetny czas na spędzanie czasu ze swoimi dziećmi. Możecie wykonać latawce sami, a później wyjść z nimi, chociażby przed dom. Wypróbujcie tej zabawy przy mocnym wietrze.