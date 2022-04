Afirmacje – czym są i jak wpływają na życie?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego nie wychodzi im w życiu, choć bardzo się starają, a innym wszystko przychodzi z łatwością. Sekret szczęścia i powodzenia w różnych sferach życia tkwi w tym, jak o sobie myślimy. „Nie uda mi się”, „nie potrafię”, „nie dam rady”, „to nie dla mnie” – myśląc w ten sposób, nie przyciągniemy do siebie szczęścia, a jedynie pogrążymy się w czarnych myślach, które nie sprzyjają osiąganiu zawodowych i osobistych sukcesów. Afirmacje pozwalają oczyścić umysł i wykorzystać moc podświadomości w celu odkrycia życiowego celu i podążania drogą do pełni szczęścia. Choć nie musimy wierzyć w siłę afirmacji, to warto spróbować, bo pozwalają one zmienić tok myślenia oraz budować poczucie własnej wartości, które ma wpływ na to, jak kręte stają się ścieżki życia.

Słowo „afirmacja” oznacza akceptację i aprobatę własnej osoby. Treść afirmacji pozwala zacząć identyfikować się z wypowiadanymi słowami, docierając do głębszych warstw umysłu i dając poczucie samoakceptacji. Pozytywne stwierdzenia budują pozytywne nastawienie do siebie, dzięki czemu możemy zacząć żyć pełnią życia, wykorzystując to, co mamy najcenniejszego, czyli ukryty potencjał.

Pozytywne myślenie i jego wpływ na życie

Odpowiednie myślenie pozwala całkiem inaczej spojrzeć na wiele spraw. Dzięki niemu dostrzegamy pozytywy, które stają się fundamentem realizacji marzeń i planów. Afirmacje mają wielką moc, choć nie każdy wierzy w ich działanie. Wiara i pozytywne myślenie budują poczucie własnej wartości, dzięki któremu można osiągnąć znacznie więcej i w krótszym czasie.

Niepewność i wstyd to przeszkody na drodze do szczęścia, które możemy usunąć, decydując się na korzystanie z afirmacji. Myśli negatywne przyciągają do nas złych ludzi oraz zdarzenia, które sprawiają, że mamy problemy ze znalezieniem właściwej drogi życiowej. Wykorzystując siłę podświadomości i pozytywne myślenie, jesteśmy w stanie odblokować indywidualny potencjał, dzięki któremu możemy znacznie więcej i jesteśmy w stanie mierzyć się z różnymi przeciwnościami losu.

Nasze życie nieustannie kreują nasze myśli. To, jak postrzegamy siebie i w jaki sposób odnosimy się do własnej osoby, ma wpływ na to, jak się czujemy. Co więcej, potęga podświadomości sprawia, że ciało zaczyna współpracować z umysłem, prowadząc nie tylko do zmiany sposobu myślenia, ale także postępowania względem siebie i innych.

Dzięki afirmacjom możemy pozbyć się blokujących nas kompleksów, odblokować kreatywność i wpaść na cudowne pomysły oraz poprawić zdrowie fizyczne i psychiczne, uwalniając się od destrukcyjnego sposobu myślenia oraz postępowania w sposób sprzeczny z naszą naturą.

Umysł działa cuda, jednak trzeba nauczyć się odpowiednio sterować myślami i przestać bać się głośno mówić o tym, czego pragniemy. Wszystko, co nas otacza, stworzone jest z energii. Otacza nas zarówno pozytywna energia, którą możemy wykorzystać w celu zmiany swojego życia na lepsze, jak i energia negatywna, która nas blokuje. Negatywną energię tworzą negatywne myśli, dlatego tak ważne w przypadku afirmacji jest, aby myśli stały się wolne od lęku, gniewu, smutku i innych negatywnych emocji, które burzą równowagę pomiędzy ciałem i umysłem.

Jak pozbyć się nawyków negatywnego myślenia?

Myśl jest początkiem wszystkiego. To dzięki niej podejmujemy określone działania lub z nich rezygnujemy. Każdego dnia w umyśle rodzi się tysiące myśli, z czego większość stanowią myśli negatywne, które dosłownie zatruwają organizm, stając się przyczyną poważnych problemów. Jedynie niewielki odsetek ludzkiej populacji myśli pozytywnie, dzięki czemu osiąga sukcesy życiowe i cieszy się dobrym samopoczuciem.

Wszystko, co nas otacza, ma wpływ na myśli i emocje, prowadząc do konkretnych działań lub biernej postawy, która skutkuje niezadowoleniem z życia. Boimy się zmian, jednak protestujący umysł wyciszy odpowiednia afirmacja, dzięki której możemy wiele osiągnąć np. zdobyć satysfakcjonującą pracę, poprawić stan zdrowia, odzyskać spokój ducha oraz radość życia, a także spojrzeć na siebie w całkiem inny sposób, uwalniając się od kompleksów i niskiego poczucia własnej wartości. Afirmacje wpływają na życie w sposób wielowymiarowy, podsuwając olśniewające rozwiązania i pozwalając na pokochanie samego siebie. Moc afirmacji może wydawać się jedynie sposobem na chwilową poprawę samopoczucia, jednak jest wręcz przeciwnie, systematycznie wypowiadane na głos afirmację to krok ku zmianom w życiu, które nie są możliwe, gdy nie akceptujemy swojej osoby.

Chcąc zmienić naszą rzeczywistość, powinniśmy rozpoczynać każdy dzień od afirmacji, bo to właśnie po przebudzeniu tworzymy naszą energię.

Jeżeli wewnętrznie czujesz, że czas zadbać o siebie i pożegnać negatywne myśli, wykorzystaj moc afirmacji. Pamiętaj, że sukces osiągniesz jedynie dzięki dyscyplinie oraz codziennej pracy ze swoim umysłem. Afirmację możesz potraktować jako sposób samoleczenia ciała i umysłu, poświęcając na nią kilka minut rano, zyskując impuls do działania oraz wieczorem, aby uwolnić się od nagromadzonych emocji. Projekcja Twojego umysłu pomaga uwierzyć w indywidualny potencjał i wykorzystać go w celu realizacji marzeń oraz osiągnięcia szczęścia, na które każdy z nas zasługuje.

Czym właściwie jest afirmacja?

Każdy przynajmniej raz w życiu słyszał o afirmacji. Słowo „afirmacja” pochodzi z języka łacińskiego. „Affirmare” oznacza „wzmocniony”, „zrównoważony”. Afirmacje pozwalają wzmocnić wewnętrzną siłę i osiągnąć równowagę, która pomaga wyzbyć się uciążliwego i blokującego lęku.

Afirmacje to wypowiadane na głos w czasie teraźniejszym stwierdzenia na nasz temat. Wzmacniają one naszego ducha oraz ciało, pozwalając radzić sobie z wieloma dolegliwościami, których źródłem może być negatywna myśl.

Dzięki systematycznie wypowiadanym słowom, które pozwalają zmienić tok myślenia, możemy bardzo wiele osiągnąć. Wszelkie dobro będzie na wyciągnięcie naszej ręki, jednak powinniśmy pamiętać, że to od nas zależy, czy po nie sięgniemy. Kluczowe w przypadku afirmacji jest odkrycie, czego oczekujemy od życia i zrozumienie, że myśli mają znaczący wpływ na samopoczucie oraz osiągane sukcesy.

Afirmacje przynoszą ulgę

Afirmacje są sposobem na samoleczenie i rozwój osobisty, któremu możemy poświęcić jedynie kilka chwil, „programując” umysł na swój własny sposób. Pozytywne afirmacje uzdrawiają, przyciągają szczęście i bogactwo, pomagają spełniać marzenia i odkrywać indywidualny potencjał, jednak istnieją także negatywne afirmacje, które często dominują nasze myśli. Początkowo nie jest łatwo przejść na sposób pozytywnego myślenia o sobie. Patrząc w lustro i mówiąc „jestem zdrowa/wy”, gdy fatalnie się czujemy, protestujący umysł będzie podpowiadał nam, że jest całkiem inaczej, ale tylko do czasu, bo w końcu przekonamy samych siebie, że wypowiadane słowa są prawdą, odczuwając jednocześnie wielką ulgę. Dzięki afirmacjom możemy emanować wewnętrznym blaskiem, który rozświetli drogę przez życie, czyniąc ją zdecydowanie łatwiejszą.

Rodzaje afirmacji

Każdy z nas może stworzyć własne afirmacje, które pomogą pokochać siebie, osiągać sukcesy w życiu zawodowym oraz prywatnym, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia. Aby afirmacje działały, musimy zastanowić się, czego tak naprawdę oczekujemy, bo inaczej nie osiągniemy pełni szczęścia. Akceptując siebie i wierząc w moc afirmacji, możemy zdecydowanie więcej, dlatego tak ważny jest sposób naszego myślenia. Wyzbywając się negatywnych myśli, możemy kreować rzeczywistość zgodnie z naszymi potrzebami, osiągając upragnione cele i realizując marzenia. Nadrzędnym celem afirmacji jest akceptacja samego siebie.

Tworząc afirmacje, powinniśmy pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą osiągnąć upragniony cel. Pamiętaj, że:

afirmacje nie mogą dotyczyć czegoś, w co nie wierzymy,

afirmacje muszą uwzględniać jasne stwierdzenia w czasie teraźniejszym,

afirmacje muszą być zwięzłe i zrozumiałe,

afirmacje dotyczą jedynie pozytywnych myśli,

zapisanie afirmacji pomaga w ich zapamiętaniu,

afirmacje powinny być wypowiadane z wiarą oraz entuzjazmem,

afirmacje nie powinny budzić w nas lęku.

Afirmacje mogą dotyczyć każdej ze sfer życia. Możemy stworzyć np. własną afirmację miłości, afirmację szczęścia, afirmację, która będzie przyciągała pieniądze, a także afirmację zdrowia. Każda z afirmacji może w wymierny sposób wpływać na nasze życie, czyniąc je lepszym i szczęśliwszym.

Chcąc wykorzystać moc afirmacji, powinniśmy z całego serca wierzyć w wypowiadane słowa. Jeżeli czujemy, że coś nas ogranicza, pomocne okażą się afirmacje uwalniające od negatywnych wzorców, poczucia winy, żalu, pretensji i innych złych emocji. Niezwykle pomocne są także afirmacje uświadamiające, które ułatwiają akceptację, pozwalając na uwolnienie się od blokujących nas myśli i przygotowując na pozytywne zmiany w naszym życiu.

Dobre nastawienie do siebie i do świata tworzy pozytywną energię i pozwala otworzyć się na nowe możliwości, których nie dostrzegamy, pogrążając się w otchłani lęku, smutku i żalu oraz braku akceptacji własnej osoby. Korzystając z afirmacji, możemy kreować rzeczywistość w sposób, który pozwoli cieszyć się każdym dniem, zapewniając to, czego oczekujemy od życia.

Możemy znaleźć wiele gotowych afirmacji, jednak nie każda z nich pozwoli przestawić się na pozytywne myślenie i przyniesie wyraźne zmiany. Szukając afirmacji dla siebie lub pisząc własny tekst, musimy pamiętać, aby skupić się na pozytywach i jasno określić, czego potrzebujemy.

Treścią afirmacji nie może być to, czego chcemy się wyzbyć. Najważniejsze jest to, co chcemy osiągnąć, jednak musimy pamiętać o jednej ważnej kwestii – musi być to rzecz osiągalna, w którą naprawdę wierzymy. Jasne komunikaty w czasie teraźniejszym działają zdecydowanie lepiej niż zawiłe formuły, których znaczenia nie jesteśmy do końca pewni. Afirmacja powinna być zrozumiała, prosta i uwzględniać wypowiedzenie własnego imienia lub zdrobnienia, które budzi w nas pozytywne emocje.

