Delektuj się chwilą i zobacz, jak czerpać większą radość z życia

Jednym z „ojców” przepisu na większą radość jest Fred Bryant, amerykański psycholog społeczny. Zdaniem naukowca, człowiek uczestniczy na co dzień w wielu pozytywnych wydarzeniach (jest ich zdecydowanie więcej niż incydentów negatywnych). W czym zatem tkwi problem? Ludzki mózg nie potrafi ich dostrzec. Silniej oddziałują na nas bowiem bodźce negatywne. To one są zapamiętywane i gromadzone przez układ nerwowy w postaci wspomnień. Nasuwa się zatem pytanie: jak odwrócić te proporcje?

Sztuka przeżywania pozytywnych emocji

Przede wszystkim trzeba nauczyć się przeżywać pozytywne zdarzenia w naszym życiu. Delektować się nimi, smakować je niczym najwykwintniejsze danie podane w pięciogwiazdkowej restauracji. W tym przypadku nie chodzi jednak wcale o żadne specjalnie zaaranżowane sytuacje. Źródłem zadowolenia może być na przykład komplement od partnera lub partnerki, przysługa wyświadczona przez sąsiada czy pochwała ze strony szefa. Ważne, by nie przychodzić nad tymi „drobnostkami” do porządku dziennego i celebrować je. Od czego zacząć? Podziel się dobrymi uczuciami z innymi. Powiedz, co dokładnie je w tobie wywołało. Opisz szczegóły danego zdarzenia. Dzięki temu łatwiej ci będzie wrócić pamięcią do dobrych chwil i przeżyć je niejako na nowo. Przeprowadzone badania wykazały, że już samo opowiadanie o czymś pozytywnym może zwiększać poczucie szczęścia i radość z życia.

Szukaj dobrych rzeczy wokół siebie. Nie zapominaj też o swoich sukcesach. Pogratuluj sobie dobrze wykonanego zadania, smacznego obiadu etc. Skoncentruj się na przeżywaniu danej chwili. Odłóż na bok telefon komórkowy, wyłącz telewizor. Nie rozpraszaj swoich zmysłów milionem różnych bodźców. Skup się na jednym najważniejszym impulsie. Poczuj pełnię smaku jedzenia. Jego konsystencję, zapach, strukturę. Każdy kęs dokładnie przeżuwaj.

Postaraj się jak najbardziej wydłużyć przyjemne chwile. To oczywiście jedynie przykład działania. Równie dobrze możesz przełożyć te rady na inne aktywności, na przykład spacer po ogrodzie, czytanie ulubionej książki. Daj się pochłonąć chwili i nie ukrywaj swoich emocji. Unikaj negatywnych myśli. Możesz pod koniec dnia zapisać na kartce wszystkie dobre rzeczy, które ci się przydarzyły. Dzięki temu jeszcze lepiej wytrenujesz swoją uważność na pozytywne emocje i wydarzenia.

Delektowanie się radością to wiele korzyści

Opanowanie sztuki przeżywania pozytywnych emocji i zdarzeń wywiera pozytywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne człowieka. Obniża ciśnienie krwi, redukuje napięcie, zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji i innych chorób, których rozwój jest w mniejszym lub większym stopniu związany z odczuwaniem stresu (cukrzyca, udar, zawał mięśnia sercowego etc.). Jak wskazuje Jordi Quoidbach, doktor habilitowany na Uniwersytecie Harvarda, delektowanie się radością pomaga również w rozwiązywaniu problemów i konfliktów dnia codziennego.

