Miałeś zawał serca? Sprawdź, czego jeszcze możesz się spodziewać

Nikt nie spodziewa się zawału serca. To właśnie wtedy część serca przestaje otrzymywać wystarczającą ilość krwi, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia serca lub nawet śmierci. Spora część chorych przeżywa i nadal cieszy się pełnym, aktywnym życiem. Ale powrót do normalności może być zarówno stresujący, jak i zaskakujący. Jak można „oswoić” sobie ten czas? Dowiadując się uprzednio, co może nas czekać.

Co zatem stanie się po przebyciu zawału?

Szybko opuścisz szpital

Osoby, które mają ciężkie zawały serca, zwykle pozostają w szpitalu przez tydzień lub dłużej. Jednak spora część pacjentów może wrócić do domu zaledwie dzień lub dwa po zawale serca według Briana Costello, kardiologa interwencyjnego z Texas Heart Institute w Houston. – Umieszczamy stent w tętnicy, aby otworzyć zablokowane naczynie, a ta procedura jest dość dobrze tolerowana przez większość ludzi – mówi. – W rezultacie wielu pacjentów bardzo szybko wraca do domu.

Niemal natychmiast zaczniesz robić normalne rzeczy

To nie jest sytuacja, w której będziesz leżeć na kanapie przez tygodnie, a jakiś organ będzie się goił. – Dopóki nie masz żadnych uszkodzeń mięśni, co oznacza, że lekarze byli w stanie naprawić tętnicę na czas, w ciągu kilku dni poczujesz się normalnie – mówi dr Costello. – Możesz chodzić, także po schodach, już w dniu opuszczenia szpitala.

Należy pamiętać o jednej rzeczy: przed podjęciem innych, bardziej forsownych aktywności (takich jak bieganie, praca fizyczna lub podnoszenie ciężarów) należy skonsultować się z lekarzem. Jednak wiele osób może zacząć prowadzić samochód w ciągu tygodnia i ponownie uprawiać seks w ciągu kilku tygodni.

Możesz brać leki do końca życia

Nie jest to coś, czego większość ludzi oczekuje i może to być ogromna niespodzianka. – Większość pacjentów, z którymi się spotykam, nie przyjmowała żadnych leków przed zawałem serca, więc są w szoku, gdy dostają co najmniej cztery leki, które muszą przyjmować każdego dnia – mówi dr Costello. – To tak, jakby całe ich życie zostało wywrócone do góry nogami.

Zapewne przynajmniej raz dziennie będziesz przyjmować aspirynę, leki przeciwpłytkowe, leki obniżające poziom cholesterolu i beta-blokery. Dwa pierwsze rodzaje leków powodują, że krew jest mniej „lepka”, co pomaga utrzymać otwarty stent, a dwa ostatnie pomagają zachować zdrowie serca w przyszłości. – Będziesz przyjmował aspirynę już zawsze, a pozostałe leki przynajmniej przez rok – mówi dr Costello. – Jednak radzę wielu pacjentom, by brali leki przez całe życie, o ile dobrze je tolerują.

Powinieneś przejść rehabilitację kardiologiczną

Twój kardiolog prawdopodobnie zaleci ci coś, co nazywa się rehabilitacją kardiologiczną. Jest ona programem ambulatoryjnym, który ma pomóc w szybszym wyzdrowieniu i przyjęciu zdrowych dla serca nawyków, dlatego powinieneś się jej poddać. – Wykazano, że przeprowadzenie rehabilitacji kardiologicznej poprawia parametry serca – mówi dr Costello. Prawdopodobnie będziesz chodzić na zajęcia kilka razy w tygodniu przez kilka miesięcy i będziesz pracować z zespołem lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów od zdrowia psychicznego i specjalistów od żywienia, aby mieć pewność, że w kwestii powrotu do zdrowia jesteś na właściwej drodze.

Prawdopodobnie będziesz musiał zmienić swój styl życia

Twój lekarz porozmawia z tobą o tym, jakie czynniki ryzyka doprowadziły do twojego zawału serca: być może była to dieta, poziom aktywności i to, czy palisz. Od ciebie zależy, czy coś zmienisz. Ale jest to coś, z czym zmaga się wiele osób, które przeżyły atak serca. – Mam pacjentów, którzy są palaczami, i w dniu wyjścia ze szpitala zapalają papierosa – mówi dr Costello. – To była część twojego planu dnia i może być trudno ją zmienić.

Chociaż nie będzie to łatwe, przynajmniej 150 minut aktywności fizycznej tygodniowo, zdrowsza dieta z mniejszą ilością przetworzonej żywności, zmniejszenie stresu i rzucenie palenia mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia drugiego zawału serca. A to oznacza, że nie będziesz musiał przechodzić przez cały ten proces od nowa. Chodź regularnie na wizyty kontrolne po zawale serca.

Powrót do zdrowia następuje w aspektach fizycznym i psychicznym

Zawał serca może być poważnym problemem prowadzącym do stresu, niepokoju i depresji. – Pacjenci są później przerażeni, że będą mieli następny zawał – mówi dr Costello. – Naprawdę boją się żyć.

Zawał może również zwiększyć świadomość własnej śmiertelności. – Wielu pacjentów myślało wcześniej, że są zdrowi, a teraz mają chroniczny problem, który będzie wymagał wiecznego monitorowania. To i uświadomienie sobie, że mogli umrzeć, ma ogromny wpływ na psychikę – dodaje dr Costello.

Porozmawiaj ze swoim lekarzem o depresji lub lęku, które nie ustępują (istnieją m.in. leki przeciwdepresyjne, które również mogą pomóc) i rozważ dołączenie do grupy wsparcia. – Spotkanie z innymi wyzdrowiłymi i zobaczenie, jak żyją, może być bardzo pomocne – mówi dr Costello.

