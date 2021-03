Czy cukrzycy mogą jeść daktyle? Odpowiedź może zaskoczyć

Osoby z cukrzycą najprawdopodobniej mogą spożywać od 2 do 3 daktyli za jednym posiedzeniem. Jednak chory powinien porozmawiać z lekarzem, aby uzyskać potwierdzenie, czy w jego przypadku będzie to bezpieczne. Osoby z cukrzycą muszą ograniczyć spożycie węglowodanów, aby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Jedno z badań pokazuje, że osoby z cukrzycą nie doświadczyły skoków poziomu cukru we krwi po zjedzeniu odpowiednika 7–10 daktyli. Jednak naukowcy podkreślają, że te owoce są bogate w kalorie, a 100 g miąższu daktylowego dostarcza około 314 kalorii.

Należy również pamiętać, że daktyle mogą mieć różne rozmiary. Na przykład daktyle jednej z odmian mogą być około dwa razy większe niż inne odmiany. Warto zatem rozważyć wielkość jedzonych porcji. Jeden suszony, drylowany duży daktyl o wadze 24 g zawiera:

66,5 kalorii

18 g węglowodanów

16 g cukru

1,61 g błonnika.

Błonnik w daktylach może pomóc wolniej przyswajać węglowodany, co może zmniejszyć ryzyko skoków poziomu cukru we krwi. Łączenie daktyli ze źródłem białka i tłuszczu, takim jak migdały, może dodatkowo spowolnić trawienie i pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi.

Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny

Indeks glikemiczny (IG) jest kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu, czy daktyle są odpowiednie dla osób z cukrzycą. IG żywności odzwierciedla jej wpływ na poziom cukru we krwi.

Pokarmy, które powodują szybsze i większe skoki poziomu cukru we krwi, mają wyższe wartości GI. Natomiast żywność o niższym IG spowoduje niższe skoki cukru we krwi. W jadłospisie cukrzyków powinno być jak najwięcej pokarmów o niskim indeksie glikemicznym, czyli niższym niż 55.

Według badań średni IG daktyli wynosi 42. To klasyfikuje je jako żywność o niskim IG, bezpieczną dla osób z cukrzycą, jeśli są spożywane z umiarem.

Co jednak oznacza „z umiarem”, jeśli chodzi o daktyle? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wziąć pod uwagę ładunek glikemiczny żywności. Przy określaniu ładunku bierzemy pod uwagę wielkość porcji określonego jedzenia podczas obliczania jego wpływu na poziom cukru we krwi.

Aby określić ładunek glikemiczny produktu, pomnóż jego IG przez ilość zawartych w nim węglowodanów i podziel przez 100. Dlatego dwa suszone daktyle (48 g) zawierają 36 g węglowodanów, co daje im ŁG 17, co stanowi średni ŁG.

Wpływ daktyli na poziom cukru we krwi

Daktyle mają niski indeks glikemiczny, a 2 porcje stanowią średni ŁG. Dlatego nie powinny powodować dramatycznych skoków poziomu cukru we krwi, gdy są spożywane z umiarem.

Małe badanie z 2011 roku potwierdza to, wykazując, że osoby z cukrzycą nie doświadczyły znaczących wahań poziomu cukru we krwi po zjedzeniu około 7-10 daktyli. Podobnie w niewielkim badaniu z 2018 roku zbadano wpływ czterech rodzajów suszonych owoców, w tym daktyli, na poziom cukru we krwi. Naukowcy poinformowali, że biały chleb, który ma wyższy indeks glikemiczny niż daktyle, powodował większe skoki poziomu cukru we krwi niż suszone owoce.

o więcej, badania z 2015 r. przeprowadzone na 15 osobach chorych na cukrzycę wykazały, że spożywanie 15 g węglowodanów z daktyli, rodzynek lub cukru nie wpływa na poziom cukru we krwi 30, 60 lub 120 minut po jedzeniu.

Jednak naukowcy zauważyli, że daktyle i rodzynki są bardziej pożywne niż zwykły cukier, co czyni je bardziej odpowiednim wyborem jako przekąska.

