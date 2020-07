Masz dużo stresów? Oto 5 ziół, które zmniejszają uczucie niepokoju. Niektóre znane są od wieków

Ludzie używają ziół od tysięcy lat w leczeniu wielu schorzeń. Badania naukowe wskazują, że niektóre zioła mogą pomóc złagodzić objawy niepokoju. Podobnie jak w przypadku leków na receptę, niektóre produkty ziołowe mogą powodować działania niepożądane. Produkty ziołowe mogą również działać słabiej. Należy więc wziąć pod uwagę te czynniki, rozważając zalety i wady konkretnego leczenia. Między niektórymi ziołami a lekami mogą wystąpić poważne interakcje. Osoba, która przyjmuje jakiekolwiek leki, powinna skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania produktów ziołowych.

1. Ashwagandha

Ashwagandha ma długą historię stosowania w tradycyjnej medycynie indyjskiej lub ajurwedyjskiej. W niewielkim badaniu klinicznym z 2019 r. badano skuteczność ashwagandhy w leczeniu stresu i lęku. Każdy z 58 uczestników otrzymał losowo jedną z trzech terapii: ekstrakt z Ashwagandhy w dawkach 250 mg dziennie lub 600 mg dziennie oraz placebo. Uczestnicy, którzy brali ashwagandhę, wykazywali mniej kortyzolu, hormonu stresu, niż osoby z grupy placebo. Doświadczyli również poprawy jakości snu. Uczestnicy, którzy zażyli 600 mg ashwagandhy, zgłosili znacznie obniżony poziom stresu.

2. Rumianek

Rumianek jest ziołem kwitnącym, podobnym do stokrotki. Istnieją dwa rodzaje rumianku, których ludzie mogą używać w lecznictwie: rumianek rzymski i rumianek niemiecki. Ludzie używają rumianku w różnych formach: jako herbatę, wyciąg, tabletki lub rumiankowy krem do skóry. Niektóre osoby mogą odczuwać reakcje alergiczne na rumianek. Rumianek może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, w tym z rozrzedzającą krew warfaryną i cyklosporyną. Każdy, kto przyjmuje jakiekolwiek leki, powinien skonsultować się z lekarzem przed spożyciem herbat rumiankowych lub suplementów.

3. Waleriana

Waleriana lub Valeriana officinalis to roślina pochodząca z Europy i Azji. Przez wiele stuleci ludzie używali korzenia do leczenia problemów ze snem, lęku i depresji. Do tej pory było tylko kilka wysokiej jakości badań dotyczących wpływu waleriany. National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) twierdzi, że nie ma wystarczających dowodów, aby określić, czy waleriana może złagodzić lęk lub depresję. Badania sugerują, że waleriana jest ogólnie bezpieczna. Jednak ​​nie ma informacji na temat długotrwałego stosowania waleriany w następujących grupach:

kobiety w ciąży

matki karmiące

dzieci poniżej 3 roku życia

Należy również mieć świadomość, że waleriana może wywoływać efekt nasenny. Przyjmowanie zioła z alkoholem lub środkami uspokajającymi zwiększa ten efekt, co może być niebezpieczne.

4. Lawenda

Lawenda to roślina kwitnąca należąca do rodziny miętowej. Wiele osób używa lawendy, aby uspokoić nerwy i złagodzić niepokój. Olejek eteryczny z lawendy może być skutecznym krótkotrwałym sposobem leczenia zaburzeń lękowych. Brakuje jednak badań dotyczących długoterminowych skutków olejku. Ludzie mogą używać lawendy w następujący sposób:

robienie herbaty z liści

wykorzystanie olejku w aromaterapii

mieszanie olejku eterycznego z olejkiem bazowym do masażu

dodawanie olejku lub kwiatów do kąpieli

Passiflora to rodzina roślin obejmująca około 550 różnych gatunków. Niektóre badania pokazują, że określony gatunek, P. incarnata, może być skuteczny w leczeniu niepokoju, nerwowości i lęku. Według przeglądu terapii uzupełniających z 2010 roku, niektóre dowody sugerują, że działanie przeciwlękowe P. incarnata jest porównywalne z działaniem benzodiazepin. Benzodiazepiny to grupa leków, które lekarze mogą przepisywać w celu leczenia lęku. Ludzie mogą przyjmować gatunek P. incarnata w postaci tabletek lub jako płynną nalewkę.