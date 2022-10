6 produktów, które nie sprzyjają zdrowiu nerek. Ogranicz je już dziś

Toksyny, nadmiar soli, mocznik we krwi i zbędne produkty przemiany materii – to wszystko zostanie wydalone z naszego organizmu dzięki pracy nerek. Ten niepozorny, parzysty narząd położony pod przeponą wykonuje dla organizmu naprawdę „świetną robotę”. Przekonać się o tym najlepiej mogły osoby, które z różnych powodów żyją z tylko jedną nerką lub muszą uczęszczać na dializy.

Niestety, na co dzień nie doceniamy tego drogocennego narządu. Co gorsze, karmimy nasze nerki niekorzystnymi dla ich działania produktami. Jeśli będziemy robić to przez dłuższy czas, konsekwencje pojawią się szybko. A wśród nich: uszkodzenia, niewydolność nerek, kamica nerkowa i inne powikłania. Nie wspominając o konsekwencjach dla całego organizmu. Czego zatem nie jeść?

Produkty, które niekorzystnie wpływają na pracę nerek

Konserwy mięsne



Konserwy mięsne mają zazwyczaj konserwanty i dużą ilość soli. Skład typowej konserwy mięsnej nie pozwala jej absolutnie postawić na półce ze zdrową żywnością, a raczej wyrzucić ją do śmieci. Spożywanie takich pokarmów jest niedozwolone przy chorobach nerek.



Sól



Chociaż dzięki niej niemalże każda potrawa lepiej smakuje, nie jest sprzymierzeńcem nerek. Spożywanie dużych ilości soli jest związane z pogorszeniem czynności nerek, a także chorobami serca czy zatrzymywaniem wody w organizmie. Szczególnie należy uważać na słone przekąski.



Kofeina



Znajdująca się w kawie, herbacie, napojach gazowanych i żywności, kofeina jest środkiem pobudzającym, który zwiększa przepływ krwi i podnosi ciśnienie. Nadmierne spożycie kofeiny zostało również powiązane z kamieniami nerkowymi.



Zupki instant



Dania typu fast-food szkodzą nerkom, a typowe „zupki chińskie” są tego sztandarowym przykładem. Żywność instant zawiera bardzo dużo soli, tłuszczów trans i kalorii. Nie warto robić tego swoim nerkom – szczególnie że samodzielne ugotowanie zupy nie jest wyjątkowo trudne.



Słodzone napoje gazowane



Zawierające dużą ilość cukru, konserwantów i sztucznych dodatków kolorowe napoje gazowane nie sprzyjają pracy nerek. Ich wysokie spożycie to coraz poważniejszy problem. Może prowadzić do chorób cywilizacyjnych, np. cukrzycy.



Cukier



Cukier jest wrogiem zdrowia na wielu płaszczyznach. Nadmiar cukru nie tylko prowadzi do otyłości, ale także zwiększa przepływ krwi przez kłębuszki nerkowe, co z czasem przyczynia się do ich niszczenia. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do cukrzycowej choroby nerek.

Cukier znajduje się oczywiście w słodyczach, ale także w pieczywie, sosach, gazowanych napojach i produktach przetworzonych. Owoce są źródłem naturalnie występującego cukru, który jest znacznie zdrowszy, niż cukry dodane.

Dieta dla nerek: co spożywać?

Aby nasze nerki funkcjonowały sprawnie i długo, zaleca się utrzymywanie zdrowej, zrównoważonej diety pełnej warzyw, owoców, zdrowych źródeł tłuszczu i białka. Należy pamiętać także o piciu dużej ilości wody. Eksperci zalecają ograniczenie spożycia mięsa oraz całkowitą rezygnację z alkoholu. Jeśli chodzi o sól, można ją spożywać do 6 gramów dziennie, czyli nieco ponad łyżeczkę do herbaty. Dla zachowania dobrej kondycji nerek potrzebne są także odpowiedniej ilości wapnia, witaminy C i D.

Zwraca się uwagę na inne aspekty zdrowego stylu życia. Ruch pomoże ochronić układ moczowy przed kamicą nerkową, a unikanie niepotrzebnych stresów pozwoli zachować organizmowi odporność. Zaleca się także utrzymanie prawidłowej masy ciała.

