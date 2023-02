Jaki wpływ na zdrowie ma czytanie książek? Korzyści odnosi nie tylko mózg

Czytanie rozwija nasz mózg, sprawiając, że stajemy się bardziej otwarci i skłonni to korzystania z potęgi naszego umysłu. Każda chwila z książką jest cenna pod wieloma względami, jednak jako społeczeństwo, czytamy coraz mniej. W XXI wieku częściej wybieramy inne rozrywki, np. oglądamy seriale lub poświęcamy czas na korzystanie z mediów społecznościowych. Okazuje się jednak, że czytanie przekłada się na lepszy stan zdrowia psychicznego, ułatwiając m.in. redukcję stresu.

Czytać każdy może... i powinien!

Czytanie książek jest ważne dla ludzi w każdym wieku. Od najmłodszych lat pozwala poznawać świat oraz rozwija wyobraźnię. Czytając dziecku, budujemy wyjątkową więź, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa. Czytanie książek np. przed snem ułatwia wyciszenie emocji i pomaga spokojnie zasnąć. Dzieci, którym rodzice czytali książki, częściej spędzają czas z ciekawą lekturą w dorosłym życiu. Co ważne, książka może stać się ważnym elementem codziennej rutyny dla każdego członka rodziny. Znalezienie chwili czasu na czytanie nie jest trudne, a ma wiele korzyści.

Jak czytanie książek wpływa na mózg?

Czytanie przyśpiesza rozwój mózgu, zwiększa zasób słownictwa, rozwija wyobraźnię oraz chroni przed otępieniem starczym, zmniejszając również ryzyko rozwoju chorób degeneracyjnych. Co ważne – czytanie ma pozytywny wpływ na nasze emocje, sprawiając, że stajemy się bardziej empatyczni i łatwiej nawiązujemy relacje. Czytając książki, zyskujemy także okazję do poszerzania wiedzy na różne tematy, co podnosi naszą samoocenę. Książki mogą nie tylko uczyć, relaksować lub bawić, ale także pomagają rozwiązywać problemy dzieci i dorosłych, stając się cennym wsparciem w trudnych momentach życia.

Czytanie książek a poziom stresu

Badania dowiodły, że zaledwie kilka minut czytania wpływa na nasz mózg w kojący sposób, redukując wysoki poziom stresu oraz przyczyniając się do poprawy samopoczucia. Czytanie szybciej i skuteczniej redukuje stres niż aktywność fizyczna. Jest bardzo pomocne m.in. w przypadku osób, które cierpią na zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia psychiczne. Zatopienie się w lekturze wpływa kojąco na nasze ciało i duszę, sprzyjając uspokojeniu emocji.

Osoby, które często czytają, czują się szczęśliwsze. Co więcej, poświęcając czas na czytanie książek, zyskujemy okazję do oderwania się od problemów dnia codziennego, których nie rozwiążemy, martwiąc się na zapas.

Ile czytać, aby poprawić funkcjonowanie mózgu?

Wystarczy kilkanaście minut spędzonych z książką każdego dnia, aby poprawić funkcjonowanie mózgu i zmniejszyć stres, który często utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Codzienne czytanie szybko staje się rytuałem, z którego trudno jest zrezygnować. Już po kilku tygodniach regularnego czytania można zauważyć poprawę koncentracji oraz zdolności poznawczych, a także odczuć lepsze samopoczucie psychiczne, bo nasz organizm ma codziennie chwilę, aby się zresetować, odpocząć od natłoku myśli i powrócić do równowagi po stresującym dniu.

