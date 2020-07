Eksperci przyznają: To najlepsze sposoby walki z oparzeniami słonecznymi

Oparzenie słoneczne to częsta przyczyna dyskomfortu. A ciężko im zapobiegać. Bez względu na to, co robisz i ile porad przeczytasz, łatwo jest dotrzeć do końca wakacji kompletnie bladym i próbować unikać jakiegokolwiek światła słonecznego. Przy tak dużej ilości porad w sieci może być trudno znaleźć sztuczkę, która faktycznie działa, w celu złagodzenia uczucia pieczenia. Grupa ekspertów pomogła znaleźć środki na oparzenia słoneczne: takie, które działają, jak i te, które znajdują się w kategorii „nigdy ich nie próbuj”.

Po pierwsze, czym właściwie jest oparzenie słoneczne? Według dermatologa i rzecznika British Skin Foundation (BSF), dr Anjali Mahto, jest to „ostra reakcja skórna, która następuje po nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe (UV). Powoduje bezpośrednie uszkodzenie DNA, które wywołuje stan zapalny i śmierć komórek skóry”.

Chociaż dobrze jest wymienić kilka metod zapobiegania poparzeniom słonecznym (główną z nich jest krem ​​przeciwsłoneczny z SPF 30 lub więcej, jak mówi dr Mahto), masz gwarancję, że będziesz siedzieć na słońcu zbyt długo przynajmniej kilka razy przez całe życie. Ale co zrobisz, gdy przesadzisz i zaczniesz przypominać dojrzałego pomidora?

Wyszukiwanie w internecie „jak pozbyć się oparzeń słonecznych” sprowadza się do wszystkiego, od nakładania na skórę jogurtu po nacieranie się torebkami z herbatą. Ale jest jedna uniwersalna rada od ekspertów: jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, zwykle tak jest. Paula Begoun, autorka linii produktów do pielęgnacji skóry twierdzi, że stosowanie całego szeregu produktów, które mają leczyć oparzenia, jest zwyczajnie nierozsądne.

Poniżej znajdziesz dziewięć sprawdzonych metod, które w mgnieniu oka uleczą oparzenia słoneczne.

