Twoje włosy są cienkie i słabe? Sprawdź, jak w prosty sposób poprawić ich kondycję

Nikt nie chce mieć cienkich, płaskich, łamliwych włosów, więc rozumiemy, dlaczego jesteś trochę zazdrosna, kiedy spotykasz koleżankę z bujną czupryną. Ale musisz wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, byś mogła cieszyć się równie piękną fryzurą. Po prostu postępuj zgodnie z kilkoma wskazówkami zaczerpniętymi prosto od naukowców i profesjonalistów zajmujących się włosami, aby dowiedzieć się, jak sprawić, by cienkie włosy stały się bardziej gęste w naturalny sposób. Poznasz sprawdzone domowe sposoby i dowiesz się, co powinnaś jeść, aby cieszyć się grubszymi, zdrowszymi włosami.

Wybierz szampon i odżywkę, które zwiększają objętość

Jeśli nie chcesz korzystać z dopinanych pasm lub eksperymentować z suplementami, zawsze istnieje sprawdzona metoda zwiększania objętości: zdecyduj się na zagęszczający lub zwiększający objętość szampon i odżywkę. – Wolę pracować z tym, co masz, używając produktów do włosów i narzędzi do stylizacji, aby uzyskać objętość, grubość i teksturę – mówi Devin Toth, stylista celebrytów z Nowego Jorku.

– Szampony i odżywki oznaczone jako zwiększające objętość lub zagęszczające zwykle zawierają mniej składników odżywczych, więc nie obciążają włosów – wyjaśnia chemik Danusia Wnek. – Są dobrym podkładem (ale nie zamiennikiem) produktów do stylizacji. Warto używać szamponu i odżywki z tej samej linii, aby uzyskać najlepsze rezultaty, ponieważ zostały opracowane tak, aby ze sobą współpracowały.

Dbaj o zdrowie włosów i skóry głowy

Wydaje się, że to oczywiste, ale uzyskanie świetnie wyglądających włosów jest prawie niemożliwe, gdy ciągle je uszkadzasz. – Jeśli kobiety chcą mieć grubsze włosy, powinny ograniczyć używanie narzędzi do stylizacji na gorąco i powstrzymać się od używania zbyt dużej ilości odżywki pod prysznicem – radzi Toth. Środki ostrożności jak używanie sprayu chroniącego przed ciepłem i unikanie nadmiernego mycia włosów może pomóc uzyskać włosy wyglądające na grubsze i silniejsze w miarę upływu czasu przez minimalizację złamań i wypadania włosów. Porzuć również ścisłe fryzury.

Jedz z korzyścią dla włosów

Regularne spożywanie pewnych składników odżywczych i określonych pokarmów może mieć znaczenie, jeśli chodzi o wypracowanie grubych, bujnych pasm. Szukaj w żywności chudych białek, kwasów tłuszczowych omega-3, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, witamin z grupy B i żelaza – jak sugeruje specjalista ds. żywienia i dietetyk Stefani Sassos. Najważniejsze źródła wspierające zdrowy wzrost włosów to:

łosoś

jajka

orzeszki ziemne



szpinak

awokado.

