Ryzyko depresji w czasie pandemii COVID-19 wzrasta... im dłużej korzystamy z komputera

Globalna epidemia SARS-CoV-2 wywróciła do góry nogami organizację podstawowych obowiązków wykonywanych w ciągu dnia przez sporą część ludzi na całym świecie. Dorośli przestawili się na tryb pracy zdalnej i większość prac służbowych wykonywali we własnych domach, a dzieci i młodzież musiały przystosować się do nauki online.

Niestety nie wpłynęło to dobrze na psychikę najmłodszej części społeczeństwa. Naukowcom z Saint James School of Medicine w Saint Vincent po przebadaniu 294 osób w wieku od 18. do 24. roku życia udało się wykazać zaskakujący związek pomiędzy ilością czasu, jaki poświęcamy na korzystanie ze sprzętu elektronicznego, a zdrowiem psychicznym.



Im dłużej wpatrujemy się w ekrany w czasie pandemii, tym wyższe ryzyko depresji

– Pandemia wpłynęła na ludzi nie tylko fizycznie, ale zadziałała także na ich emocje i psychikę, przy czym niektóre grupy odczuły skutki nowej sytuacji dużo intensywniej – tłumaczy Michelle Wiciak, jedna z autorek badań prezentowanych w ramach World Microbe Forum.

Naukowcy twierdzą, że około 70 proc. respondentów przeprowadzonych przez nich analiz, zaobserwowało u siebie objawy lęku (od poziomu łagodnego do silnego), a pozostałe 30 proc. miało objawy kliniczne zespołu stresu pourazowego. Osoby, które w czasie pandemii poświęcały więcej czasu na korzystanie z różnych form rozrywki za pośrednictwem elektronicznych gadżetów, zgłaszały wyższy poziom lęku w porównaniu do pozostałych uczestników badania.

Specjalistom udało się potwierdzić tylko zależność pomiędzy wydłużeniem czasu spędzanego przed ekranami a wzrostem ryzyka depresji i lęku uogólnionego (bez podawania konkretnej długości godzin poświęconych na korzystanie z elektroniki). Eksperci zwrócili jednak uwagę na to, że nie wszystkie czynności związane z technologią, mają niekorzystny wpływ na psychikę.

Niedawno udało się potwierdzić, że np. 11-letni chłopcy, którzy regularnie grają w gry video, mogą być w przyszłości mniej narażeni na depresję (rezultaty zauważono już u nastolatków w wieku 14 lat). Z kolei dziewczynki codziennie korzystające z mediów społecznościowych są obciążone wyższym ryzykiem depresji niż ich rówieśniczki, które w socmediach logują się rzadziej niż raz w miesiącu.

