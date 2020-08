Ból palców u stóp – 6 potencjalnych przyczyn

Nasze stopy muszą wiele znieść, dlaczego często odczuwamy związany z nimi dyskomfort. Zwykle dotyczy on całych stóp, jednak ból, uczucie mrowienia i obrzęk mogą dotyczyć też samych palców. Bólu palców u stóp nie wolno bagatelizować – jeżeli dolegliwości nie ustępują po zmianie obuwia lub uporczywie nawracają, trzeba skonsultować się z lekarzem.

Ból palców u stóp - przyczyny

Ból palców u stóp może mieć różne podłoże. Najczęściej spowodowany jest uciskaniem palców przez nieodpowiednio dopasowane buty, nadmiernym obciążeniem stóp z powodu długiego stania oraz chodzenia, a także ma związek z problemami ortopedycznymi.

Ból palców u nóg może być też objawem chorobowym, dlatego nie powinniśmy go lekceważyć. Powinien on zaniepokoić przede wszystkim seniorów, osoby otyłe, osoby, u których występują żylaki kończyn dolnych, cukrzyków, osoby chorujące na miażdżycę, a także osoby z innymi schorzeniami przewlekłymi. Do grupy objawów, które wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej, zaliczamy:

obrzęk palców u stóp,

zaczerwienienie lub zasinienie skóry,

ciągłe mrowienie palców lub palca,

sztywność stawów,

piekący ból (podobny do bólu, który odczuwamy, gdy nadmiernie wyziębimy stopy).

Objawy te mogą świadczyć o poważnych zaburzeniach krążenia, które prowadzą do martwicy tkanek.

Ważne: ból palców u stóp wcale nie musi być bezpośrednio z nimi związany. Zdarza się, że ból jednego lub kilku palców jest np. objawem chorego kręgosłupa oraz dny moczanowej. Z tego względu z bolącymi palcami nie powinniśmy radzić sobie domowymi sposobami. Możemy je zastosować wówczas, gdy lekarz nie wykryje chorobowych przyczyn dokuczającego nam bólu.

6 częstych przyczyn bólu palców u stóp

1. Nieodpowiednio dopasowane obuwie

Nie tylko kobiety uwielbiające szpilki narzekają na ból palców u stóp. Sprzyja mu także inne obuwie, które nie jest dobrane do długości lub szerokości naszej stopy. Możemy uczuwać nieprzyjemne dolegliwości po dniu spędzonych w balerinach na płaskiej podeszwie, japonkach oraz butach sportowych. Ból pojawia się także u mężczyzn, którzy noszą m.in. ciężkie buty robocze ze wzmocnionymi noskami. Wówczas jest on nie tylko efektem ucisku i przeciążenia stopy, ale także może wskazywać na odparzenia skóry, które spowodowane są nieprawidłową cyrkulacją powietrza i pocenia się stóp.

2. Problemy ortopedyczne

Stopy narażone są na deformacje, do których prowadzi nieprawidłowo dopasowane obuwie oraz wielogodzinne przebywanie w pozycji stojącej. Najczęstszym problemem ortopedycznym jest paluch koślawy, jednak problemy z bólem palców mogą powodować też wrodzone i nabyte wady np. płaskostopie.

3. Wrastające paznokcie

Ból w okolicy opuszki palca może wskazywać na problem wrastających paznokci. Towarzyszą mu zaczerwienienie, obrzęk, ropna lub surowicza wydzielina w miejscu, gdzie paznokieć wrasta w skórę.

4. Grzybica stóp

Grzybica skóry i paznokci także może powodować ból. Dolegliwości obejmują m.in. okolice pomiędzy palcami. Towarzyszą im zaczerwienienie, pieczenie, nadmierne złuszczanie się skóry oraz jej pękanie.

5. Miażdżyca i niewydolność żylna kończyn dolnych

Problemy z krążeniem także mogą objawiać się bólem palców u stóp. W tym przypadku najczęściej mamy do czynienia z piekącym bólem oraz uczuciem mrowienia, a także oziębieniem skóry i zmianą jej koloru - skóra stóp jest blada lub przyjmuje siny odcień.

Zaburzenia krążenia to skutek m.in. otyłości i nadwagi, siedzącego trybu życia, stosowania nieprawidłowo skomponowanej diety, a także chorób przewlekłych np. cukrzycy, która może doprowadzić do tzw. stopy cukrzycowej, czyli pojawiających się w okolicy palców u stóp nadżerek, bolesnych ran i owrzodzeń, które trudno się goją i często prowadzą do martwicy.

6. Dna moczanowa

Dna moczanowa (artretyzm, podagra) to choroba związana z zaburzeniami metabolicznymi. Prowadzi do niej nadmiar kwasu moczowego w organizmie, który gromadzi się w stawach w postaci kryształków tzw. moczanów. W tym przypadku choroba atakuje nagle i obejmuje najczęściej duży palec u stopy. Objawy dny moczanowej oprócz bólu to: obrzęk, zaczerwienienie oraz sztywność stanów.

