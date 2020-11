Pobudka a aktywność w ciągu dnia. Czy warto być rannym ptaszkiem?

Ranne ptaki to ci, którzy zwykle wcześnie wstają i wcześniej kładą się spać. Dla takich osób normą może być chodzenie spać o 21:00, a wstawanie o 5 rano bez budzika wydaje się stosunkowo łatwe. Czy ma to wpływ na ich aktywność fizyczną w trakcie dnia?

Jak pora wstawania wpływa na nasze zdrowie

Coraz więcej badań pokazuje, że powinniśmy zwrócić większą uwagę na rytm dobowy, zwany także naszym chronotypem. Określenie, czy jesteśmy bardziej rannymi ptaszkami, czy nocnymi sowami, może pomóc przewidzieć ryzyko potencjalnych problemów zdrowotnych.

Niedawne badania z Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports wykazały, że pora wstawania jest związana z poziomem aktywności fizycznej. Za pomocą urządzenia na nadgarstku, które mierzy ruch, zmierzono ponad 5000 poziomów aktywności u różnych osób przez dwa tygodnie. Na podstawie kwestionariuszy naukowcy ustalili również, czy dana osoba była rannym ptaszkiem, czy nocną sową. Po rozważeniu niektórych czynników, takich jak wykształcenie lub ogólne warunki zdrowotne, odkryto, że późne chodzenie spać wiązało się z mniejszą aktywnością fizyczną. Nocne marki w porównaniu z typami porannymi miały od 60 do 90 minut mniej dziennie aktywności.

Aktywność u nocnych marków

Dla tych, którzy są bardziej w typie sowy, włączenie aktywności do dnia może być większym wyzwaniem. Praca lub inne wymagania na czas mogą oznaczać, że poranny alarm zabrzmi na długo przed ich naturalnym czasem przebudzenia. W rezultacie mogą rozpoczynać dzień „z opóźnieniem”. Mogą również być pozbawieni snu, jeśli musieli wstawać znacznie wcześniej, niż było to pożądane. To przyczynia się do mniejszej regularnej aktywności, którą pragną nadrobić wieczorem – znów doprowadzając do późnego pójścia spać.

Należy podkreślić, że z tego badania nie wynika, że bycie nocną sową jest przyczyną mniejszej aktywności fizycznej. Pokazuje po prostu związek między porannym wstawaniem a większą aktywnością fizyczną. Ponadto czynniki odgrywające rolę – wzorce snu i aktywność – to czynniki, nad którymi mamy pewną kontrolę.

Czytaj też:

Jak często dochodzi do ostrego przebiegu COVID-19 u noworodków?