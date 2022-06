Jak oczyścić płuca po paleniu?

Płuca palacza nie mają łatwo. Ich wydolność zmniejsza się wraz z każdym wypalonym papierosem; dodatkowo w płucach odkładają się substancje smoliste, które sprawiają, że narząd ten zaczyna swoim wyglądem przypominać zanurzoną w smole gąbkę. Odtrucie organizmu po papierosach jest niezbędne, ale zanim do niego przystąpimy najlepiej wykonać rentgen płuc i podstawowe badania laboratoryjne, aby sprawić czy nałóg nie spowodował poważnych chorób nowotworowych.

Co więcej, szkodliwe jest również bierne palenie. Osoby wdychające dym tytoniowy także są narażone na wystąpienie chorób układu sercowo-naczyniowego. Statystyki są alarmujące – bierne palenie przyczynia się prawie o 25 procent do wzrostu ryzyka wystąpienia chorób serca. Wdychanie substancji smolistych jest zatem bardzo szkodliwe i warto o tym pamiętać, gdy mamy w domu palacza.

Oczyszczanie organizmu z nikotyny

Nikotyna jest silnie uzależniającą substancją psychoaktywną, która wpływa na funkcjonowanie całego organizmu, dlatego rzucenie palenia powinno iść w parze z działaniami mającymi na celu wsparcie naturalnych procesów usuwania szkodliwych toksyn. Warto wiedzieć, że po rzuceniu palenia praca płuc zaczyna stopniowo się normować, ustępują uciążliwe objawy odstawienia np. kaszel palacza, a także odczuwalna jest spora różnica w oddychaniu, bo powraca prawidłowa cyrkulacja powietrza oraz poprawia się wydolność wysiłkowa.

Warto rzucić palenie, bo już po roku zmniejsza się ryzyko zgonu z powodu zawału serca, a z każdym kolejnym rokiem bez papierosa maleje też ryzyko rozwoju różnych, często wyjątkowo źle rokujących, nowotworów, m.in. płuc, trzustki, pęcherza i raka jajnika.

Oczyszczenie organizmu z nikotyny nie jest trudne i najważniejsze jest przede wszystkim unikanie nie tylko czynnego, ale także biernego palenia, które jest równie szkodliwe; niektórzy specjaliści twierdzą, że bierne palenie jest nawet gorsze od palenia czynnego.

Rentgen płuc palacza

Każda osoba uzależniona od nikotyny powinna maksymalnie co dwa lata robić RTG płuc. Jest to badanie, które pozwala ocenić, jak duże jest nasycenie płuc substancjami smolistymi, jakie jest upowietrzenie płuc, czy palacz cierpi na odmę płucną.

Co więcej, takie badanie powinny wykonywać również osoby, które już zrezygnowały z palenia papierosów.

Czy płuca palacza się regenerują?

Od wypalenia ostatniego papierosa rozpoczyna się proces regeneracji płuc. Nie jest on jednak szybki, ponieważ zanieczyszczenia płuc nie znikną z dnia na dzień. Rzucenie palenia w odpowiednim momencie może sprawić, że płuca palacza całkiem oczyszczą się z substancji smolistych, a to oznacza, że mogą się zregenerować. Jest to możliwe jednak tylko w tym momencie, gdy palenie papierosów rzucimy całkowicie.

Czas regeneracji jest uzależniony od stanu płuc, a także od tego, jak długo dana osoba paliła papierosy. Im krócej, tym krótszy będzie czas regeneracji płuc.

Najczęstsze choroby przy nałogowym paleniu

Palenie tytoniu wywołuje nie tylko raka płuc, ale również szereg innych chorób układu oddechowego. Zaliczają się do nich m.in. choroby płuc, zapalenie płuc, odma, ale również choroby serca czy tętniaka aorty. Długotrwałe wdychanie substancji smolistych znacznie obniża pojemność płuc. To przyczynia się do wzrostu ryzyka rozedmy płuc, która występuje u wielu palaczy.

POChP – choroba płuc palaczy

Do chorób układu oddechowego wlicza się przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Jest to choroba dość powszechna, która występuje niemal u wszystkich palaczy tytoniu. Objawia się zmniejszeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. POChP może być powiązane również z rozedmą płuc lub z przewlekłą chorobą oskrzelową.

Palenie a nowotwór płuc – statystyki

Po oczyszczeniu płuc i ich regeneracji ryzyko zachorowania na nowotwór płuc bardzo powoli spada. Szacuje się, że dopiero po kilkunastu latach może występować na takim poziomie jak u osób niepalących.

Nowotwór płuc prawie w 90 procentach przypadków występuje u osób, które paliły tytoń. Ryzyko zachorowania na raka płuc wzrasta wraz z czasem palenia papierosów. Przyjmuje się, że mężczyźni palący od 1 do 4 papierosów dziennie są narażeni trzykrotnie bardziej na raka płuc niż mężczyźni, którzy nie palą.

Jak wyglądają płuca palacza po 30 latach?

Jak wyglądają płuca palacza? Po 30 latach nałogu płuca palacza są niemal w całości pokryte przez substancje smoliste, co sprawia, że są niemal czarne. W tym czasie mogą występować już zmiany w komórkach płuc. Stają się one również mniej elastyczne, przez co znacznie obniża się wydolność oddechowa palaczy. Mogą cierpieć na charakterystyczny kaszel, a także na duszności.

Jak oczyścić płuca po rzuceniu palenia?

Niestety, płuca palacza nigdy nie będą przypominały swoim wyglądem płuc osoby niepalącej oraz nie odzyskają pełnego zdrowia, bo wiele substancji znajdujących się w papierosach trwale je uszkadza. Warto wiedzieć, że substancje obecne w dymie papierosowym np. benzoapiren wdychamy także wraz z zanieczyszczonym powietrzem oraz powszechnie już występującym smogiem, więc każdy z nas staje się „palaczem”.

Warto jednak zadbać o regenerację płuc w celu budowy nowych komórek. Można to zrobić przez uprawianie ćwiczeń fizycznych, ćwiczenia oddechowe, wzbogacenie diety w antyoksydanty, a także dbając o właściwe nawodnienie.

Sposoby na oczyszczenie płuc po rzuceniu palenia:

• Po pierwsze: odpowiednie nawadnianie organizmu

Oczyszczanie płuc trwa, ale można je przyspieszyć, dbając o właściwe nawodnienie organizmu. Woda jest niezbędna do detoksykacji organizmu. Dzięki niej z komórek i tkanek usuwane są szkodliwe związki, a zalegająca w płucach wydzielina staje się łatwiejsza do odkrztuszenia. Osoby, które rzuciły palenie, powinny wypijać minimum 2 litry wody na dobę. Warto sięgać również po herbatki ziołowe, które także dobrze oczyszczają organizm i pozwalają również oczyścić płuca palacza.

• Po drugie: dieta bogata w antyoksydanty

Antyoksydanty niszczą wolne rodniki tlenowe, które są jedną z przyczyn rozwoju nowotworów. Powinny się one znaleźć w diecie każdego z nas, jednak dla palaczy są szczególnie ważne, bo pomagają przywrócić prawidłowe działanie osłabionych nikotyną oraz innymi szkodliwymi substancjami narządów i układów. Dieta byłego palacza powinna uwzględniać naturalne źródła witamin oraz minerałów, przede wszystkim witaminy A, C, i E, orzechy, siemię lniane, nasiona i pestki, kiszonki, świeże warzywa i owoce, czosnek i cebulę oraz zioła słynące z pozytywnego wpływu na drogi oddechowe, m.in. rozmaryn, tymianek, oregano, bazylię i miętę.

Powrót do „pełnej” sprawności układu oddechowego wspomaga też kwiat lipy, czystek, miodunka (płucnik) oraz babka lancetowata i prawoślaz. Polecanym wsparciem regeneracji organizmu po rzuceniu palenia jest też nalewka bursztynowa, która leczy choroby układu oddechowego i pomaga łagodzić wiążące się z nimi dolegliwości oraz wspomaga usuwanie toksyn.

Ważne: zioła należy zawsze stosować ostrożnie i najlepiej po konsultacji z lekarzem.

• Po trzecie: aktywność fizyczna

Każdy były palacz powinien zacząć żyć aktywnie. Regularna aktywność fizyczna nie tylko skuteczniej dotlenia, ale również pozwala usuwać nadmiar śluzu zalegający w drogach oddechowych. Ruch nie tylko poprawia wydolność oddechową, ale także aktywuje procesy metaboliczne i usprawnia naturalną detoksykację organizmu. Dodatkowo aktywność fizyczna powoduje wydzielanie hormonów szczęścia, więc pomaga uniknąć spadku motywacji i powrotu do palenia np. w sytuacjach stresowych. Na skutek regularnego ruchu układ oddechowy pracuje wydajniej, a czynność płuc staje się bardziej wydalna.

Podsumowując, po rzuceniu palenia nie musimy stosować „magicznych mikstur” oraz suplementów, których działanie często ogranicza się jedynie do dobrego marketingu. Radykalna zmiana trybu życia na aktywny, zdrowa i bogata w antyoksydanty dieta, picie dużej ilości wody, stosowanie się do zaleceń lekarza i wykonanie badań w kierunku ewentualnych schorzeń, które mogą być spowodowanych paleniem, a także znane ze swojej skuteczności zioła oraz przyprawy pomogą odtruć organizm i pozbyć się zalegających w płucach toksyn.

Dieta a oczyszczanie płuc

Oczyszczanie płuc jest zależne również od diety. Po rzuceniu palenia warto sięgnąć po produkty, które sprzyjają detoksykacji organizmu. To nie tylko zioła o działaniu detoksykującym i moczopędnym (np. pokrzywa, skrzyp polny, mięta), ale także zielone warzywa bogate w chlorofil i polifenole.

Warto jeść również owoce (np. czerwone polskie superfoods: porzeczki, jeżyny, maliny, poziomki) i warzywa takie jak kukurydza, czosnek, cytrusy. Zbilansowana dieta bogata w antyoksydanty sprzyja oczyszczaniu płuc.

