Na co pomaga stawianie baniek? Czy jest szkodliwe?

Starsze pokolenie doskonale wie, jak stawiać bańki, choć nie uczestniczyło żadnych kursach i szkoleniach z medycyny naturalnej. Wiedza na ten temat była przekazywana z pokolenia na pokolenie i pozwalała leczyć bardzo poważne i śmiertelne niegdyś choroby np. zapalenie płuc. Jakie zdanie na temat baniek mają lekarze?

Stawianie baniek – tradycyjny sposób leczenia medycyny chińskiej i arabskiej

Bańki wielu osobom kojarzą się z szarlatanerią, jednak nie do końca tak jest. Pozytywną opinię na temat ich działania mają nie tylko zwolennicy naturalnych metod leczenia, ale także niektórzy lekarze, choć w gronie specjalistów znajdziemy również osoby, które są przeciwne tej metodzie wspomagania leczenia. Jedno jest pewne – prawidłowo postawione bańki nie powodują żadnych efektów ubocznych, choć nie powinny być stosowane w przypadku niektórych schorzeń. Po postawieniu baniek nie można opuszczać łóżka i narażać się na wyziębienie organizmu!

Rodzaje baniek

Bańki dzielimy na bańki ogniowe i bańki bezogniowe. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze szklanymi bańkami, które należy przed postawieniem rozgrzać za pomocą namoczonego w spirytusie, owiniętego na końcu watą i podpalonego drucika. Ciepłą, ale nie gorącą bańkę przykłada się na natłuszczoną skórę, która jest zasysana do jej wnętrza. W ten sposób tworzy się charakterystyczny, okrągły krwiak, którego zabarwienie było kiedyś cenną wskazówką diagnostyczną i pozwalało określić np. stopnień zaawansowania infekcji.

Drugi rodzaj baniek stawia się „na zimno”, czyli bez konieczności ich rozgrzewania. Zasysają one skórę poprzez wytworzenie próżni za pomocą odsysającego powietrze z ich wnętrza tłoka.

Na co pomaga stawienie baniek?

Stawianie baniek polecane jest w celu wspomagania leczenia infekcji dolnych i dolnych dróg oddechowych (przeziębienie, grypa, zapalenie gardła oraz krtani, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc), a także astmy, chorób układu krążenia i chorób serca. Ze względu na działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne bańki polecane są także przy przewlekłych chorobach stawów oraz kręgosłupa. Można je też stosować przy nadciśnieniu, bezsenności, migrenach i neuralgiach.

Zastosowanie baniek jest wyjątkowo szerokie, ale ich właściwości prozdrowotne nie zostały nigdy potwierdzone badaniami naukowymi i opierają się jedynie na obserwacjach reakcji organizmu osoby chorej po postawieniu baniek. Warto wiedzieć, że ten sposób wspomagania leczenia nie powinien być stosowany w przypadku niemowląt i małych dzieci (w przypadku chęci postawienia baniek dziecku powyżej 1. roku życia, trzeba zawsze skonsultować się z pediatrą!), seniorów, którzy ukończyli 80. rok życia, kobiet ciężarnych, matek karmiących, osób chorujących na nowotwory (także w okresie remisji choroby) oraz osób, u których występują schorzenia dermatologiczne i zaburzenia krzepliwości krwi.

Jak działają bańki?

Bańki powodują napływ krwi pod powierzchnię skóry. Wytwarzające się w ich wnętrzu ciśnienie powoduje pękanie podskórnych naczyń krwionośnych, co ma uruchomić naturalne procesy obronne organizmu i spowodować zwiększony napływ komórek odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji. Ze względu na to, że komórki immunologiczne nie napotkają w miejscu powstania krwiaka żadnych patogenów, mają zacząć zwalczać infekcję, która rozwija się w pobliżu miejsca ich postawienia. Najczęściej bańki stawiane są na plecach oraz po bokach ciała, co ma pomóc w zwalczaniu zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli oraz infekcji wirusowych układu oddechowego.

Przeciwnicy baniek mają nieco inne zdanie na temat ich działania i często posuwają się do dość obrazowych i wręcz drastycznych porównań. Zdaniem niektórych lekarzy podobnie jak bańki powinna działać przemoc domowa, bo też powoduje powstawanie krwiaków podskórnych, więc może warto zakwalifikować ją jako sposób naturalnego leczenia różnych dolegliwości.

Nie oznacza to, że wśród lekarzy nie znajdziemy specjalistów, dla których medycyna naturalna jest skutecznym sposobem na wspomaganie leczenia różnych dolegliwości. Część środowiska lekarskiego jest za stawianiem baniek, jednak tylko wówczas, gdy wiemy, jak prawidłowo podejść do tego zabiegu i znamy przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Warto podkreślić, że bańki nie mogą zastąpić leczenia metodami konwencjonalnymi, a ich postawienie zawsze warto uzgodnić z lekarzem.

