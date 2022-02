Stawianie baniek wciąż popularne. Jak działa i jakie są rodzaje baniek?

1. Włącz nawilżacz powietrza. Nie oszczędzaj mocy

Niska wilgotność powietrza wysusza kanały nosowe, co utrudnia zatrzymanie i późniejsze wydalenie mikroorganizmów, które osadzają się w zatokach. To prowadzi do przeziębienia. Jak z tym walczyć? Zainwestuj w nawilżacz i kiedy tylko powietrze zacznie być suche, włącz go. Nawilżacz może pomóc utrzymać wilgotność błon śluzowych. Suche błony śluzowe w nosie hamują zdolność organizmu do wychwytywania zarazków, gdy dostają się one do układu oddechowego. Pamiętaj, by utrzymywać nawilżacz w czystości, ponieważ ciepłe i wilgotne środowisko może stać się wylęgarnią pleśni, która może również powodować objawy podobne do przeziębienia, jeśli jesteś na nią uczulony.



2. Zażywaj witaminę D

Badania pokazują, że osoby, które nie dostarczają swoim organizmom wystarczającej ilości witaminy D, są znacznie bardziej narażone na infekcję górnych dróg oddechowych powodującą kaszel, drapanie w gardle lub zatkany nos niż ci, którzy zażywają tę witaminę. Od witaminy D zależy reakcja obronna organizmu, która pozwala walczyć z infekcją. Niektóre badania wykazały, że suplementacja 400 jednostek witaminy D dziennie może zapobiegać infekcjom układu oddechowego. Amerykańskie National Institutes of Health (NIH) sugerują, by dorośli zażywali co najmniej 600 jednostek witaminy D dziennie, ale niektóre organizacje zalecają znacznie więcej. W diecie witaminę D znajdziesz w produktach takich jak łosoś, wołowina, żółtka jaj, mleko, sok pomarańczowy, ser i grzyby. Jednak dostarczenie wystarczającej ilości witaminy D wyłącznie z diety jest trudne, więc jeśli podejrzewasz, że masz jej niedobór, porozmawiaj z lekarzem i dobierzcie wspólnie odpowiedni preparat.



3. Myj ręce często i porządnie. Nie dotykaj nosa, ust i okolic oczu

Pewnie nawet tego nie zauważasz, jednak prawdopodobnie często dotykasz swoją twarz. Jedno małe badanie z 2008 roku wykazało, że jego uczestnicy dotykali twarzy średnio 16 razy na godzinę. Jest to całkowicie zabronione w okresach ryzyka przeziębienia i grypy. Kiedy zetkniesz się z wirusem (przez inną osobę lub zainfekowaną powierzchnię) może on dostać się do twojego organizmu, jeśli nie umyjesz rąk. Wirusy rozprzestrzeniają się również poprzez kontakt skórny, taki jak uścisk dłoni. Utrzymuj higienę. Zapobiega to przenoszeniu zarazków z dłoni na błonę śluzową nosa i ust, a przez to także zachorowaniu. Używaj mydła i szoruj przez co najmniej 20 sekund, pamiętaj także o przestrzeniach między palcami i pod paznokciami. Warto używać także żeli antybakteryjnych.



4. Zdezynfekuj swój smartfon

Pomyśl o wszystkich miejscach, w których odkładasz telefon w ciągu dnia: blacie kuchennym, półce w łazience, stole w restauracji... a tam wszędzie roi się od zarazków. Badanie przeprowadzone w 2012 r. na Uniwersytecie Arizony wykazało, że telefony komórkowe mogą przenosić 10 razy więcej bakterii niż deski klozetowe. Aby zdezynfekować urządzenie, użyj odrobinę specjalnego płynu lub chusteczkę. Wyłącz telefon, odciśnij nadmiar płynu, dokładnie wytrzyj i wysusz go miękką szmatką.



5. Znajdź czas na relaks

Czujesz się sfrustrowany, przemęczony i ogólnie podłamany otaczającą rzeczywistością? Uczucie wyczerpania może w prosty sposób przyczynić się do przeziębienia, ponieważ stres powoduje, że organizm produkuje zbyt dużo kortyzolu, hormonu, który może osłabić zdolność układu odpornościowego do walki z infekcją. Ustal więc priorytety, z których pierwszym jest spokój. Wybierz się na spacer, pobiegaj z psem, zjedz kolację z rodziną w przyjaznej atmosferze lub poczytaj książkę. Wszystko, co pomoże ci wyluzować po ciężkim dniu, będzie dobre.



6. Wysypiaj się

Dobry sen jest kluczowym aspektem, jeśli chodzi o zapobieganie przeziębieniom. W jednym badaniu JAMA Internal Medicine naukowcy podali 153 zdrowym mężczyznom i kobietom krople do nosa zawierające rinowirus odpowiadający za przeziębienie i śledzili ich zwyczaje związane ze snem. Okazało się, że osoby, które regularnie przesypiały mniej niż siedem godzin, były trzy razy bardziej narażone na przeziębienie niż ci, którzy spali co najmniej osiem godzin. National Sleep Foundation zaleca długość snu wynoszącą 7-9 godzin w ciągu nocy.



7. Sięgnij po cynk

Badania sugerują, że cynk może faktycznie ograniczać namnażanie wirusów. Ponadto, przyjmowanie cynku może skracać czas trwania przeziębienia i nasilenie objawów . Chociaż nie istnieją określone wytyczne względem właściwego dawkowania tego pierwiastka, badania wykazały korzyści tylko przy dawkach większych niż 75 miligramów. Amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia sugerują, że większość dorosłych potrzebuje znacznie mniej cynku, aby zaspokoić codzienne zapotrzebowanie. Wybieraj pokarmy bogate w cynk zamiast suplementów, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Mięso, tofu, ostrygi i soczewica są świetnymi źródłami tego minerału.



8. Nie pozwalaj nikomu korzystać z twojej szklanki

Gdy kogoś z domowników dopadło przeziębienie, używaj jednorazowych kubków lub oznacz szklanki etykietkami. Może to pomóc w zapobieganiu przypadkowemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli chodzi o dzielenie się przedmiotami, które mogą zostać zainfekowane przez chorego członka rodziny, takie jak telefony, ręczniki lub przybory kuchenne.



9. Wzmocnij się probiotykami

Nie wszystkie bakterie są złe. Dobre bakterie w jelitach, występujące w pokarmach probiotycznych, takich jak jogurt, kiszona kapusta i kefir mogą wzmocnić układ odpornościowy. W końcu duża część układu odpornościowego znajduje się bezpośrednio w przewodzie żołądkowo-jelitowym. Jedno z badań z 2014 r. opublikowane w Journal of Science and Medicine in Sport faktycznie wykazało, że gracze rugby, którzy przyjmowali suplement probiotyczny, znacznie rzadziej byli przeziębieni i doznawali infekcji przewodu pokarmowego niż ci, którzy otrzymywali placebo. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia, że ​​probiotyki mogą naprawdę powstrzymywać wirusy, ale póki co okazuje się, że wydają się one korzystne, gdy pojawią się objawy. Na przykład w badaniu opublikowanym w British Journal of Nutrition naukowcy odkryli, że nawet jeśli studenci przyjmujący probiotyki lub placebo przeziębili się w podobnym okresie, to osoby przyjmujące probiotyki doświadczały mniej intensywnych objawów (takich jak zatkany nos lub ból gardła), a przeziębienie trwało krócej.



10. Zaszczep się przeciw grypie

Podczas gdy przeziębienie i grypa są wywoływane przez bardzo różne wirusy, mogą wywoływać podobne objawy. Jednak grypa jest bardziej dotkliwa i może spowodować poważne komplikacje zagrażające życiu, zwłaszcza jeśli masz już osłabiony układ odpornościowy. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby się zabezpieczyć, jest zaszczepienie się przeciw grypie każdego roku, ponieważ krążące wirusy ciągle się zmieniają. Centra Kontroli i Prewencji Chorób zalecają podanie szczepionki przeciw grypie (lub aerozolu do nosa), gdy tylko szczepionka będzie dostępna, najlepiej przed październikiem.

