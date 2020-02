Nie tylko pomarańcze. Co można przynieść choremu do szpitala?

Odwiedziny w szpitalu tradycyjnie wiążą się z przynoszeniem osobie chorej owoców, soków oraz innych smakołyków, które pozwalają szybciej odzyskać siły i powrócić do zdrowia. Warto dowiedzieć się, co można przynieść choremu do szpitala i z jakich produktów spożywczych zrezygnować, aby nie zaszkodzić jego zdrowiu i nie sprawić niepotrzebnych kłopotów.

Prezent dla osoby w szpitalu

Podstawowym prezentem dla osoby w szpitalu jest różnego rodzaju żywność. Nie ma się czemu dziwić, bo dietę szpitalną krytykują nie tylko sami pacjenci, ale także lekarze i dietetycy. Niskie nakłady na służbę zdrowia sprawiają, że w większości państwowych szpitali racje żywnościowe są nie tylko wyjątkowo ubogie pod względem wielości, ale także wartości odżywczych. Dlatego do szpitala często przynosimy podczas odwiedzin owoce, soki, słodycze, a nawet całe obiady – to dobrze, że dbamy o zdrowie naszych bliskich, jednak wyznacznikiem tego, co przyniesiemy im do szpitala, musi być zawsze stosowana przez osobę chorą dieta.

Inne potrzeby żywieniowe mają kobiety po porodzie, osoby, które przeszły zabiegi chirurgiczne, przewlekle chore osoby leżące, osoby przechodzące kurację antynowotworową, osoby będące w szpitalu na rehabilitacji, pacjenci po urazach i wypadkach oraz cierpiące z powodu schorzeń przewlekłych. Trzeba mieć to na uwadze i zawsze warto zapytać lekarza lub pielęgniarkę, jakie produkty spożywcze możemy przynieść naszym bliskim. Oprócz smakołyków, które pomagają odzyskać siły, możemy przynieść do szpitala także kilka ciekawych książek, krzyżówki, gry planszowe, karty, kolorową prasę lub np. ulubione robótki ręczne. Wszystko zależy od sposobu, w jaki nasi bliscy i przyjaciele lubią spędzać wolny czas.

Czytaj także:

Czy istnieje związek między pamięcią a sposobem odżywiania? Nowe badania

Dieta szpitalna – co wolno jeść?

W większości przypadków dieta szpitalna obejmuje lekkostrawne pokarmy. Nie uwzględnia tłustych dań, produktów wzdymających oraz tortów i przekładanych masami ciast. Chcąc przynieść coś do szpitala swoim bliskim, można postawić nie tylko na zawsze sprawdzone pomarańcze, ale także inne owoce, m.in.:

Nie powinno się przynosić do szpitala owoców jednopestkowych, które u niektórych osób mogą powodować dolegliwości trawienne np. śliwek, wiśni i czereśni. Owoce te są zakazane w przypadku chorych po zabiegach chirurgicznych. Dobrym wyborem jest też domowy kompot oraz naturalny sok, jednak warto pamiętać o tym, że większość pacjentów nie ma dostępu do lodówki, więc napoje powinny być przynoszone w małych butelkach i w niewielkiej ilości, aby chory mógł szybko je wypić.

Przynoszone do szpitala owoce powinny zostać wcześniej umyte i osuszone oraz szczelnie zapakowane np. w plastikowe pojemniki z pokrywką, aby ograniczyć kontakt żywności z bakteriami szpitalnymi.

Jeżeli do szpitala chcemy przynieść choremu domowy obiad, to trzeba wcześniej sprawdzić, czy na oddziale jest możliwość podgrzania posiłku w mikrofalówce.

W przypadku większości chorych można także przynieść lekkostrawne, słodkie smakołyki np. biszkopty, domowe ciasto z owocami lub owocowe jogurty. Osoby chore nie mogą się odwodnić, dlatego warto przynieść też wodę mineralną lub źródlaną w niewielkich butelkach.

Czytaj także:

Choroba onkologiczna i niedożywienie – śmiertelny duet

Czego nie przynosić choremu do szpitala?

Lista produktów, których nie powinno się przynosić chorym do szpitala, jest dość długa i znajdują się na niej przede wszystkim:

tłuste dania,

ciężkostrawne wędliny,

potrawy smażone,

ciasta z kremem,

potrawy wzdymające np. bigos lub fasolka po bretońsku,

żywność, która szybko się psuje,

alkohol i papierosy,

czarna kawa,

duże ilości słodyczy.

Co więcej, do szpitala nie należy przynosić napojów gazowanych.

Idąc w odwiedziny do osoby chorej, warto wziąć ze sobą sporo dobrego humoru i uśmiech, nawet jeżeli stan chorego nie nastraja pozytywnie. Kontakt z osobami pogodnymi i pozytywne nastawionymi do życia przyśpiesza proces zdrowienia oraz sprawia, że pacjent przynajmniej na chwilę może zapomnieć o swojej chorobie.

Czytaj także:

Choroba afektywna sezonowa – sprawdź, czy dotyka także ciebie