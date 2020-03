Cukier prowadzi do przedwczesnej śmierci, ale nie z powodu otyłości

Wszyscy wiemy, że spożywanie zbyt dużej ilości cukru jest niezdrowe. Zwiększa nasze ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych, takich jak otyłość i cukrzyca, i może skrócić naszą długość życia o kilka lat. Chociaż powszechnie uważa się, że to zmniejszenie długości życia jest spowodowane wadami metabolicznymi, to nowe badanie na muszkach owocowych ujawnia, że ​​może tak nie być.

Naukowcy odkryli, że skrócenie czasu przeżycia muszek owocowych karmionych bogatą w cukier dietą nie wynika z problemów metabolicznych podobnych do cukrzycy. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Cell Metabolism sugerują, że wczesna śmierć z powodu nadmiaru cukru jest związana z gromadzeniem się naturalnego produktu odpadowego, kwasu moczowego.

Jak zabija cukier? Nowe badania

„Podobnie jak ludzie, muchy karmione dietą bogatą w cukier wykazują wiele oznak choroby metabolicznej – na przykład stają się odporne na tłuszcze i insulinę” – mówi dr Helena Cochemé, główna autorka badania. „Wiadomo, że otyłość i cukrzyca zwiększają śmiertelność u ludzi, dlatego ludzie zawsze zakładali, że właśnie w ten sposób nadmiar cukru szkodzi przetrwaniu much”.

Jednak podobnie jak sól cukier powoduje również odwodnienie. W rzeczywistości pragnienie jest wczesnym objawem wysokiego poziomu cukru we krwi i cukrzycy. Dr Cochemé kontynuuje: „Woda jest niezbędna dla naszego zdrowia, ale jej znaczenie jest często pomijane w badaniach metabolicznych. Dlatego byliśmy zaskoczeni, że muchy karmione dietą o wysokiej zawartości cukru nie wykazały skróconego życia, po prostu zapewniając im dodatkowe źródło wody do picia. Nieoczekiwanie stwierdziliśmy, że muchy te nadal wykazują typowe defekty metaboliczne związane z wysokim poziomem cukru w ​​diecie”.

Na podstawie tego efektu zespół postanowił skoncentrować się na układzie nerkowym muchy. Wykazali, że nadmiar cukru w ​​diecie spowodował, że muchy gromadziły cząsteczkę zwaną kwasem moczowym. Kwas moczowy jest produktem końcowym rozpadu puryn, które są ważnymi elementami budulcowymi w naszym DNA. Ale kwas moczowy jest również podatny na krystalizację, co powoduje powstawanie kamieni nerkowych. Naukowcy mogą zapobiec tym kamieniom, rozcieńczając ich powstawanie wodą pitną lub blokując wytwarzanie kwasu moczowego za pomocą leków. To z kolei chroniło przed skróceniam życia związanym z dietą bogatą w cukier.

Wystarczy dużo pić?

Czy to oznacza, że ​​możemy jeść tyle słodyczy, ile chcemy, dopóki pijemy dużo herbaty? „Niestety nie” – mówi dr Cochemé, Muchy karmione cukrem mogą żyć dłużej, gdy zapewniamy im dostęp do wody, ale nadal nie są one zdrowe. Na przykład u ludzi otyłość zwiększa ryzyko chorób serca. Ale nowe badanie sugeruje, że zaburzenie szlaku purynowego jest czynnikiem ograniczającym przeżycie u much o dużej zawartości cukru. Oznacza to, że wczesna śmierć z powodu cukru niekoniecznie jest bezpośrednią konsekwencją samej otyłości.

Akumulacja kwasu moczowego jest znaną bezpośrednią przyczyną kamieni nerkowych u ludzi, a także dny moczanowej, postaci zapalnego zapalenia stawów. Poziom kwasu moczowego również rośnie wraz z wiekiem i może przewidywać początek chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca. „Bardzo interesujące będzie zbadanie, w jaki sposób nasze wyniki z muchy przekładają się na ludzi i czy szlak purynowy przyczynia się również do regulowania przeżycia człowieka”, podsumowuje dr Cochemé. „Istnieją poważne dowody, że to, co jemy, wpływa na naszą oczekiwaną długość życia i ryzyko chorób związanych z wiekiem. Skupiając się na ścieżce puryn, nasza grupa ma nadzieję na znalezienie nowych celów terapeutycznych i strategii promujących zdrowe starzenie się”.

