Depresja – dlaczego niektóre leki nie działają? Obiecujący postęp w badaniach

Leki przeciwdepresyjne są lekami pierwszego rzutu w epizodach depresji o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Pomimo swojej skuteczności tylko 40% pacjentów reaguje na pierwszy antydepresant, którego próbują. Niedawny artykuł w Nature Communication zdecydowanie sugeruje, że określone białko, GPR56, bierze udział w biologii depresji i działaniu leków przeciwdepresyjnych. Zespół badawczy z McGill wierzy, że białko to może stanowić nowy cel dla nowych leków przeciwdepresyjnych.

W tym badaniu, kierowanym przez profesora Gustavo Tureckiego z McGill University i Douglas Mental Health University Institute, międzynarodowe konsorcjum badaczy i klinicystów badało zmiany w aktywności genów we krwi u ponad 400 pacjentów leczonych lekami przeciwdepresyjnymi. Wyniki wykazały wyraźnie, że wystąpiły znaczące zmiany w poziomach GPR56 u pacjentów, którzy pozytywnie zareagowali na leki przeciwdepresyjne, ale nie u osób nieodpowiadających lub u pacjentów otrzymujących placebo. To odkrycie jest szczególnie interesujące, ponieważ GPR56 może stanowić łatwy do zmierzenia biomarker odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne.

Proste badanie krwi może wskazywać poziomy GPR56

Naukowcy potwierdzili, że GPR56, który można wykryć za pomocą prostego badania krwi, był związany ze zmianami biologicznymi w ośrodkowym układzie nerwowym, przeprowadzając eksperymenty na myszach i badając ludzką tkankę mózgową uzyskaną z banku mózgów Douglasa Bell-Canada. Odkryli, że GPR56 zmieniał się w depresji i że był modyfikowany zarówno we krwi, jak i w mózgu, gdy podawano leki przeciwdepresyjne. Zmiany te były szczególnie widoczne w korze przedczołowej, ważnym obszarze mózgu dla regulacji emocji i poznania.

Czytaj także:

COVID-19 może mieć poważne skutki dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego