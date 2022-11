5 największych mitów o chorobach serca. Kardiolodzy ostrzegają: Przestań w to wierzyć!

Choroby serca to szereg schorzeń, które wpływają na ten organ. Choroby objęte parasolem chorób serca obejmują choroby naczyń krwionośnych, takie jak choroba wieńcowa, problemy z rytmem serca (arytmie) i wrodzone wady serca. Wielu chorobom serca można zapobiegać lub leczyć, wybierając zdrowy styl życia.

Laxmi Mehta jako kardiolog i profesor w Ohio State University Wexner Medical Center poświęca dużo czasu na edukację zarówno pacjentów, jak i lekarzy stażystów w zakresie zdrowia serca. Ale, chociaż dzieli się z pacjentami swoimi specjalistycznymi informacjami na temat zdrowia układu krążenia i chorób serca, często musi prostować kilka głównych mitów, w które wierzą nawet znawcy tematów zdrowotnych.

Możesz znać tajniki diety śródziemnomorskiej, a nawet wiedzieć, jak regularne jedzenie jajek wpływa na twoje zdrowie, ale czy wierzysz w jeden z największych mitów dotyczących zdrowia serca, o których słyszy dr Mehta regularnie? Czytaj dalej, aby zobaczyć, czym one są – i uzyskać w ich temacie właściwe informacje.

Eksperci: Mężczyźni powinni ograniczyć alkohol do jednego drinka dziennie1. Nie mogę zrobić nic, aby zapobiec chorobom serca, ponieważ występują w mojej rodzinie

Masz kontrolę nad znacznie większą liczbą rzeczy, niż możesz sobie wyobrazić. Ryzyko chorób serca jest wyższe u osób z historią chorób w rodzinie, ale pewne środki zapobiegawcze mogą znacznie ograniczyć ryzyko ich rozwoju. Postępuj zgodnie z siedmioma prostymi zmianami stylu życia American Heart Association, z których wszystkie mogą pomóc w poprawie zdrowia serca. Obejmują one: niepalenie, aktywność fizyczną, utrzymanie prawidłowej wagi, zdrowe odżywianie, obniżenie poziomu glukozy we krwi, kontrolowanie poziomu cholesterolu we krwi i kontrolowanie ciśnienia krwi.



2. Jestem za młody, aby chorować na serce

Choroby serca mogą wystąpić w każdym wieku, a blaszka miażdżycowa prowadząca do zatkania tętnic może zacząć się rozwijać już w dzieciństwie. Ponieważ wskaźniki ryzyka związane z chorobami serca (w tym cukrzycą, wysokim poziomem cholesterolu i otyłością) są coraz częstsze u młodych dorosłych, z pewnością nie należy ich uważać za „chorobę osób starszych”.



3. Statyny są szkodliwe

Statyny, najczęściej stosowane leki obniżające poziom cholesterolu, bywają źle oceniane, ale jest to w dużej mierze nieuzasadnione. Statyny obniżają poziom cholesterolu i wykazano, że w celu zmniejszenia ryzyka ataków serca, udarów i innych związanych z sercem chorób u osób z grupy największego ryzyka. Mimo to statyny nie są doskonałe. Istnieją pewne niekorzystne skutki, takie jak bóle mięśni, cukrzyca i łagodny spadek funkcji poznawczych, które mogą wystąpić u niektórych osób. Jeśli wystąpią te działania niepożądane, należy omówić to z lekarzem, aby można było zmienić statynę lub dawkę. Ale nawet przy tych skutkach ubocznych statyny nie są „złe”.



4. Jeśli nie mam żadnych objawów nadciśnienia, nie mam nadciśnienia

Istnieje powód, dla którego wysokie ciśnienie krwi jest często nazywane cichym zabójcą. Większość ludzi nie wie, że ich ciśnienie krwi jest wysokie, chyba że je sprawdzą. Jeśli nie zostanie wykryte, wysokie ciśnienie krwi może skutkować zawałem serca, niewydolnością serca lub udarem – głównym powodem, dla którego ważne są regularne kontrole u lekarza.



5. Nie mam arytmii, ponieważ moje serce bije dobrze i stabilnie

Arytmia często pozostaje niewykryta. Większość pacjentów z migotaniem przedsionków zauważa nieregularne bicie serca, duszność lub zmęczenie, ale niektórzy pacjenci nie mają żadnych objawów. Objawowe czy nie, ryzyko udaru pozostaje niezmienione. Największe zagrożenia to zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, podeszły wiek, płeć żeńska, cukrzyca, choroby naczyniowe, czy uprzednie przeżycie udaru.

