Ból w klatce piersiowej i plecach – najczęstsze przyczyny. Kiedy powinien niepokoić?

Ból w klatce piersiowej i plecach jest jednym z objawów, które pojawiają się zarówno w przypadku stosunkowo niegroźnych schorzeń, jak i chorób, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Z tego względu dolegliwości bólowych w obrębie klatki piersiowej i pleców nie wolno bagatelizować, nawet jeżeli dokuczają nam one przez krótki czas, nie wpływając na ogólne funkcjonowanie.

Co może oznaczać ból w klatce piersiowej

Warto wiedzieć, że ból w obrębie klatki piersiowej i pleców może mieć związek z chorobami układu pokarmowego, chorobami serca, chorobami kręgosłupa oraz innymi schorzeniami, które wymagają wdrożenia odpowiedniego leczenia. Im szybciej rozpoczniemy diagnostykę, tym większa jest szansa na wykrycie choroby w jej początkowym stadium oraz uniknięcie poważnych powikłań. Niestety, często bagatelizujemy objawy chorobowe, lecząc się na własną rękę, co skutkuje pogorszeniem się stanu zdrowia oraz zmniejsza szansę na całkowite wyleczenie.

Ból w klatce piersiowej i plecach może być jednym z objawów poważnych schorzeń, wskazując na pewne nieprawidłowości w funkcjonowaniu różnych narządów i układów oraz toczące się np. w obrębie płuc i serca stany zapalne. Warto dowiedzieć się więcej na temat przyczyn bólu w obrębie klatki piersiowej i pleców, a także jego charakteru i objawów współtowarzyszących dolegliwościom bólowym, które stanowią dla lekarza ważną wskazówkę diagnostyczną.

Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej i plecach, to powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który po przeprowadzeniu wywiadu oraz podstawowych badań określi przyczynę dolegliwości. Często zdarza się, że ból w klatce piersiowej i plecach spowodowany jest naszym trybem życia, wskazując na choroby kręgosłupa, a także schorzenia o podłożu nerwicowym, jednak niepokojące objawy mogą również wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego, rozwarstwienie aorty, zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, zapalenie osierdzia i choroby o podłożu nowotworowym.

Ból klatki piersiowej i pleców – kiedy powinien zaniepokoić?

Ból klatki piersiowej i pleców zawsze jest niepokojącym objawem, którego podłoża nie powinniśmy diagnozować samodzielnie. Jeżeli pojawią się dolegliwości bólowe, to należy zasięgnąć porady lekarza, bo w przypadku niektórych schorzeń ból klatki piersiowej i pleców jest jednym z pierwszych objawów, które pojawiają się na samym początku choroby. Szybka diagnostyka i leczenie pozwalają uniknąć pogorszenia się stanu zdrowia i zagrożenia związanego np. z rozprzestrzenieniem się infekcji o podłożu bakteryjnym na inne narządy.

Rodzaje bólu w klatce piersiowej

Ból w klatce piersiowej może mieć różny charakter. Często ból z klatki piersiowej promieniuje do pleców, co powoduje duży dyskomfort, ograniczając normalne funkcjonowanie. Ból w klatce piersiowej może mieć charakter gniotący, kłujący, pulsujący i piekący. Może pojawiać się np. na skutek wysiłku fizycznego, podczas kaszlu, podczas głębokiego wdechu, a także występować stale. Charakter bólu w klatce piersiowej i plecach jest jedną ze wskazówek diagnostycznych. Warto wiedzieć, że dolegliwościom bólowym, które lokalizują się w klatce piersiowej i plecach, mogą towarzyszyć także inne objawy np.:

Powyższe objawy są wskazaniem do natychmiastowej konsultacji lekarskiej, bo mogą wskazywać m.in. na zawał serca.

Inne objawy towarzyszące bólowi w klatce piersiowej i plecach to m.in. suchy lub mokry kaszel, świst wydechowy, podwyższona temperatura ciała, powiększenie węzłów chłonnych, problemy z oddychaniem. Objawy te wskazują na zaburzenia ze strony układu oddechowego, których przyczyną może być np. infekcja wirusowa lub bakteryjna. Ból w klatce piersiowej i plecach, który pojawia się jedynie podczas wysiłku fizycznego oraz kaszlu i kichania to jeden z objawów np. nadmiernego przeciążenia mięśni i neuralgii międzyżebrowej. Dolegliwości bólowe, które pojawiają się podczas kichania, kaszlu oraz skrętów tułowia i wykonywania innych ruchów mogą być także wywołane zapaleniem stawów mostkowo-żebrowych.

W przypadku bólu w klatce piersiowej i plecach wyróżniamy m.in. ostry ból, piekący ból, ból o charakterze uciskowym, a także ból rwący. Każdy z rodzajów bólu klatki piersiowej wskazuje na nieco inne podłoże dolegliwości. Często obserwuje się również promieniowanie bólu do prawego barku lub lewego barku, kończyn górnych, szyi, żuchwy oraz jamy brzusznej.

Ból klatki piersiowej – przyczyny i objawy

Jak już zostało wspomniane, ból klatki piersiowej i pleców może mieć różne podłoże chorobowe. Bywa on także związany z urazami mechanicznymi oraz przeciążeniem mięśni międzyżebrowych i przeciążeniem mięśni przepony, które dość często pojawia się np. po infekcjach, które przebiegają z uciążliwym kaszlem. Ból klatki piersiowej i pleców od kaszlu i kichania bywa bardzo uciążliwy, jednak nie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia.

W przypadku bólu wywołanego przeciążeniem mięśni lub nerwobólem mamy do czynienia z dolegliwościami, które odczuwane są w ścianie klatki piersiowej, nasilając się podczas wykonywania ruchów.

Najczęstsze przyczyny bólu klatki piersiowej – zawał mięśnia sercowego i dławica piersiowa

Ból w środkowej części klatki piersiowej, który koncentruje się w okolicy mostka, promieniując do lewego ramienia i lewej ręki oraz pomiędzy łopatki, może być objawem zawału serca. Podobne objawy mogą również wskazywać na ból dławicowy. Jak rozpoznać, z którym rodzajem bólu od serca mamy do czynienia? Istnieje kilka charakterystycznych cech bólu w okolicy serca, które pozwalają odróżnić objawy zawału i dławicy piersiowej.

Ból zawałowy pojawia się na skutek przedłużającego się niedokrwienia mięśnia sercowego. Charakteryzuje się znacznym nasileniem. Nie mija po zaprzestaniu wysiłku fizycznego. Ból zawałowy utrzymuje się dłużej niż 30 minut i towarzyszą mu inne objawy, czyli:

Czasami ból zawałowy ma niespecyficzny charakter. Zawał u kobiet zwykle przebiega z mniejszym nasileniem objawów, a typowy ból i pieczenie w okolicy mostka mogą w ogóle nie występować. Na zawał u kobiety często wskazują jedynie kłucie w klatce piersiowej, lewym barku, pomiędzy łopatkami lub w okolicy żuchwy, gorsze samopoczucie oraz objawy ze strony układu pokarmowego, czyli ból brzucha, nudności i wymioty.

Ból dławicowy jest związany z przejściowym niedokrwieniem mięśnia sercowego i ma nieco inny charakter. Pojawia się po wysiłku, ustępując po zaprzestaniu aktywności. Trwa krócej niż ból zawałowy i jest mniej nasilony. Dolegliwości mijają po 2-10 minutach. Ból dławicowy najczęściej pojawia się po wysiłku fizycznym, jednak mogą go także wywołać inne czynniki np. zimne powietrze, stres oraz bardzo obfity, ciężkostrawny posiłek.

Ból w klatce piersiowej i ból pleców – bóle nerwicowe

Zaburzenia nerwicowe mogą powodować ból klatki piersiowej i ból pleców o różnym nasileniu. Warto zaznaczyć, że dolegliwości mogą być związane zarówno z nerwicą serca, jak i przewlekłym, nieprawidłowym napięciem mięśni, które pojawia się na skutek napięcia nerwowego. W przypadku bólu o podłożu nerwicowym często pojawia się krótkotrwałe kołatanie serca, duszność, ogólny niepokój oraz wrażenie zbliżającego się omdlenia. Objawy te nasilają stres, często prowadząc do wystąpienia ataku paniki.

Ból o podłożu nerwicowym koncentruje się przede wszystkim w przedniej ścianie klatki piersiowej i ma zmienny charakter. W tym przypadku ból klatki piersiowej i pleców nie ma związku z zaburzeniami w pracy serca, ale spowodowany jest zaburzeniami o podłożu psychicznym. Początkowo ból pojawia się jedynie w sytuacjach stresowych i mija np. po przyjęciu ziołowych preparatów uspokajających, jednak nieleczona nerwica może doprowadzić do częstszego występowania dolegliwości bólowych i innych powikłań.

Ból w klatce piersiowej – choroby układu oddechowego

Ból w klatce piersiowej może być związany również ze schorzeniami toczącymi się w oskrzelach i płucach. W tym przypadku dolegliwości pojawiają się w czasie lub po infekcji. Często towarzyszą im duszności oraz świsty wydechowe, a także suchy lub mokry kaszel i pieczenie w klatce piersiowej.

W przypadku różnego rodzaju schorzeń układu oddechowego np. zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli często pojawia się gorączka. W przypadku nacieków zapalnych pojawia się ból opłucnowy, który ma charakter kłujący i najczęściej występuje jednostronnie, nasilając się podczas kaszlu, kichania, a także zmiany pozycji. Ból opłucnowy zmniejsza się, gdy położymy się na bolącym boku.

Ból w dolnej części klatki piersiowej – niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie trzustki

Ból w dolnej części klatki piersiowej, potocznie nazywany bólem w dołku, często wskazuje na zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Może przypominać ból zawałowy – ból związany z niestrawnością, wzdęciami, refluksem oraz wrzodami jest jedną z najczęstszych przyczyn wizyty na SOR. Ból wywoływany zaburzeniami w pracy układu pokarmowego może być piekący lub gniotący, często ma duże nasilenie oraz systematycznie nawraca. Mogą towarzyszyć mu mdłości i wymioty, zaparcie, gazy, cofanie się treści żołądkowej do przełyku, kwaśny posmak w ustach, pieczenie w gardle.

Ważne! Ból w nadbrzuszu, któremu towarzyszą wymioty z domieszką krwi, jest wskazaniem do natychmiastowej wizyty u lekarza. To samo tyczy się obecności krwi w stolcu. Silny ból w nadbrzuszu, który promieniuje do pleców, może także wskazywać na zapalenie trzustki. W przypadku schorzeń trzustki często pojawiają się wymioty, zaparcia, biegunki oraz zmienia się wygląd stolca. Ból w klatce piersiowej i plecach może również wskazywać na choroby o podłożu nowotworowym.

Ból w klatce piersiowej – inne przyczyny bólu

Ból w klatce piersiowej i plecach może być również spowodowany naszym trybem życia. Dość często pojawia się u osób, które wykonują pracę siedzącą i stojącą, a także ciężką pracę fizyczną. W przypadku pracy siedzącej ból w klatce piersiowej i plecach jest skutkiem długotrwałego przebywania w wymuszonej, nieprawidłowej pozycji. Garbienie się przy biurku prowadzi nie tylko do nadmiernego obciążenia mięśni i stawów, ale również powoduje ucisk na narządy wewnętrzne. Problem pomaga rozwiązać przybieranie prawidłowej postawy w czasie pracy, a także korzystanie z właściwie dopasowanego do indywidualnych potrzeb krzesła i biurka.

Ból w klatce piersiowej i plecach związany jest także z przeciążeniem kręgosłupa pracą stojącą oraz pracą fizyczną, a także może mieć związek ze spaniem na niewłaściwie dopasowanym materacu i poduszce

