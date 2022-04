Objawy depresji u nastolatków są inne niż u dorosłych. Sprawdź, czy nie występują u twojego dziecka

Nastolatek często ukrywa depresję, bo nie chce swoimi problemami obciążać rodziców. Dostrzeżenie problemu dziecka i rozmowa z nim są pierwszym krokiem do pokonania choroby. „Zwykle depresja kojarzy się z obniżeniem nastroju. Ten klasyczny objaw nie zawsze jednak występuje u nastoletnich pacjentów dotkniętych depresją, objawy mogą być inne” – uważa dr Marcie Billings, z Mayo Clinic w USA.

Każda znacząca zmiana w zachowaniu nastolatka może być powodem do niepokoju

Psychiatrzy doradzają, żeby nie lekceważyć zmian w zachowaniu czy usposobieniu nastolatków. Jeśli na przykład twoje dziecko lubiło spędzać czas z przyjaciółmi, a teraz nie chce się z nikim kontaktować – to może być sygnał, że dzieje się coś złego. Do częstych objawów depresji u nastolatków należą też:

ciągłe zmęczenie,

wykonywanie z niechęcią codziennych obowiązków,

problemy ze snem,

przybieranie na wadze.

„Widzę, jak ci młodzi ludzie cierpią. Walczą o to, aby zrobić to, co zwykle robią każdego dnia, cały czas są zmęczeni, drażliwi. Izolują się od rodziny i rówieśników. To mogą być objawy depresji”– wskazuje dr Marcie Billings, z Mayo Clinic w USA.

Depresję u nastolatków można wyleczyć

Aby właściwie zdiagnozować chorobę, należy umówić się z dzieckiem na wizytę u psychiatry. Dobierze on leczenie psychoterapeutyczne i ewentualnie farmakologiczne. W Polsce skierowanie do psychiatry i psychologa dla dzieci nie jest potrzebne. Metody leczenia różnią się w zależności od nasilenia choroby. Wyróżnia się trzy stopnie nasilenia depresji:

łagodną – wówczas wystarczające jest leczenie psychoterapeutyczne,

umiarkowaną – może być stosowana psychoterapia, ale też leki przeciwdepresyjne,

ciężką – mogą być stosowane leki przeciwdepresyjne.

Zadzwoń pod numer 116

Pod numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży codziennie dzwonią nastolatkowie, u których nie zostały jeszcze zdiagnozowane problemy psychiczne. Wielu z nich ma objawy wskazujące na depresję, a kilkanaście osób dziennie mówi o próbach samobójczych. Dyżurujący tam specjaliści udzielają pomocy.

