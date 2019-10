Czy leki na cholesterol powodują osteoporozę?

Naukowcy przeanalizowali dane z lat 2006- 2007 dotyczące 7,9 mln osób. Porównali wskaźniki diagnoz osteoporozy u osób przyjmujących statyny z tymi, którzy nigdy nie stosowali statyn. Przyjrzeli się wpływowi różnych dawek lowastatyny, prawastatyny, rosuwastatyny i symwastatyny. Porównanie wykazało niższy odsetek diagnoz osteoporozy wśród osób przyjmujących statyny w małych dawkach oraz wyższy odsetek wśród osób stosujących duże dawki. Zespół zdefiniował stosowanie statyn w małych dawkach jako do 10 mg dziennie. Analiza wykazała również, że efekt nasilał się wraz ze wzrostem dawki.

Czytaj także:

Pijesz i palisz? Masz większe ryzyko osteoporozy

Statyny, hormony płciowe i zdrowie kości

Większość wcześniejszych badań nad wpływem statyn koncentrowała się na zmniejszeniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Istnieją na przykład badania, które pokazują, że poprzez obniżenie poziomu cholesterolu LDL do poniżej 55 mg na decylitr u osób z grona wysokiego ryzyka statyny mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie było jednak zbyt wielu badań nad wpływem tych ś

Jednak mniej mniej dokładnie zbadano wpływ niskich poziomów cholesterolu na ryzyko wystąpienia chorób takich jak osteoporoza. Cholesterol jest podstawowym elementem wykorzystywanym w produkcji niezbędnych hormonów, w tym hormonów płciowych, takich jak estrogen i testosteron, które są niezbędne dla zdrowia kości.

„Wiemy, że niskie stężenie hormonów płciowych – zwłaszcza spadek poziomu estrogenu podczas menopauzy – jest główną przyczyną wzrostu osteoporozy u kobiet” – wyjaśniła dr Alexandra Kautzky-Willer, starszy autor badań z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii. Powodem tego jest fakt, że niski poziom estrogenu może zwiększać resorpcję kości. Dodała: „Istnieje podobny związek między gęstością kości a testosteronem”.

Czytaj także:

Czerwone mięso nie musi szkodzić sercu? Naukowcy na tropie dobrych wieści

Analiza dużych zbiorów danych

Ważną cechą badania było sprawdzenie „dużych zbiorów danych”, które wymagało specjalistycznych umiejętności analizy statystycznej. Współautor badania Caspar Matzhold, z Complexity Science Hub (CSH) w Wiedniu był odpowiedzialny za przetwarzanie i analizę danych zdrowotnych. „Odfiltrowaliśmy z tego dużego zbioru danych osoby, które regularnie przyjmowały statyny przez co najmniej 1 rok” – poinformował Matzhold, młodszy badacz w CSH.

W badaniu pogrupowano osoby przyjmujące statyny w zależności od dziennej dawki. Następnie w każdej grupie obliczono odsetek osób, u których rozpoznano osteoporozę. Wynik ujawnił statystyczny związek między dawką statyn a częstością diagnozy osteoporozy.

Związek utrzymywał się zarówno u mężczyzn, jak i kobiet nawet po wyeliminowaniu wpływu innych czynników, które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy, takich jak nadwaga, wiek lub pewne stany chorobowe.

Potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań klinicznych w celu zweryfikowania związku między stosowaniem statyn a osteoporozą.

Czytaj także:

Cholesterol wciąż powoduje problemy. Sprawdź, ile o nim wieszOrzechy

Są tłuste i kaloryczne - co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ale też nikt nie podważy ich wartości odżywczych. Zawierają nie tylko dużo tłuszczu i białka. Orzechy są również bogate w witaminę E i magnez.



Tłuste ryby

Tak jak awokado i oliwa z oliwek, stanowią nieodzowny element zdrowej i zbilansowanej diety. Tłuste ryby są napakowane zdrowymi dla serca kwasami tłuszczowymi omega-3, wysokiej jakości białkami i różnymi ważnymi składnikami odżywczymi.



Jajka

Wiele osób unika ich ze względu na dużą zawartość cholesterolu. Chociaż naukowcy i lekarze już od jakiegoś czasu starają się wyprostować czarny PR jaj, nie jest to łatwe zadanie. Nowe badania wykazały, że cholesterol w jajach nie wpływa na poziom cholesterolu we krwi, przynajmniej nie u większości ludzi. Całe jaja są jednymi z najbardziej odżywczych pokarmów na świecie. Pomimo wysokiej zawartości tłuszczu i cholesterolu są niezwykle odżywcze i zdrowe.



Ciemna czekolada

Aż 65 proc. kalorii pochodzi w jej przypadku z tłuszczu. Jednak gorzka czekolada zalicza się do przekąsek, po które warto regularnie sięgać. Jest także doskonałym źródłem żelaza, magnezu, miedzi i manganu. W dodatku znajdziemy w niej także antyoksydanty, które wymiatają wolne rodniki.



Awokado

Podczas gdy większość owoców zawiera przede wszystkim węglowodany, awokado jest nasycone tłuszczami. Aż 77 proc. kalorii pochodzi z tłuszczu, a jednak eksperci są zgodni - awokado powinno być elementem zdrowej, zbilansowanej diety. Głównym kwasem tłuszczowym jest tłuszcz jednonienasycony zwany kwasem oleinowym. Jest to również dominujący kwas tłuszczowy w oliwie z oliwek, związany z różnymi korzyściami zdrowotnymi. Co jeszcze zawiera awokado? Mnóstwo potasu, który reguluje pracę serca.



Nasiona chia

Niewiele osób ma świadomość, że te drobne nasionka są wyjątkowo tłuste. Aż 80 proc. kalorii z nasiona chia pochodzi z tłuszczu, jednak większość tłuszczów w nasionach chia składa się ze zdrowego dla serca kwasu tłuszczowego omega-3 zwanego ALA.