Zatrzymanie wody w organizmie – objawy, przyczyny, leczenie

Kiedy już doświadczasz tego stanu, przede wszystkim nie panikuj! Zatrzymanie wody, choć niekomfortowe, to jest całkowicie normalne i może czasem się zdarzyć. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieją dziesiątki rzeczy, które powodująwzdęcia. Prawdopodobnie już wcześniej słyszałeś o retencji wody, ale czy wiesz, z czym się ona wiąże?

Czym jest zatrzymanie wody w organizmie?

Kiedy w twoim organizmie zatrzymuje się woda, możesz zauważyć, że twoje kostki, dłonie i inne kończyny będą wyglądać na trochę spuchnięte. To irytujące, owszem – ale całkowicie normalne, a przynajmniej może się zdarzyć bez szkody dla zdrowia.

Woda, która zatrzymuje się w organizmie jest to jej nadmiar gromadzący się wokół tkanek, stawów ijam ciała(są to przestrzenie między ścianą ciała a narządami wewnętrznymi człowieka) między komórkami. Kolejnym minusem retencji wody, który sprawia najwięcej problemów, jest niewielki przyrost masy ciała. Zwykle proces ten sprawia, że twoja waga wskazuje nawet o 2 do 4 kg więcej, niż powinna. Dlatego, jeżeli zastanawiasz się, jakim cudem przytyłeś aż tyle w ciągu ostatniego tygodnia, to może być odpowiedzią na twoje problemy.

Zatrzymanie wody to inna sprawa, niż przytycie

Istnieje zasadnicza różnica między zatrzymaną w organizmie wodą, a nagromadzonym tłuszczem.

Jak już zostało wspomniane, retencja wody faktycznie powoduje przybranie na wadze, jednak jest to inny rodzaj przyrostu masy ciała niż ten spowodowany odkładającym się tłuszczem. Po pierwsze, zatrzymanie wody nie ma związku z kaloriami, które spożywasz lub wydatkujesz w postaci energii.Nadwagapochodząca z nagromadzonego tłuszczu jest związana z brakiem równowagi energetycznej i możesz z nią skutecznie walczyć poprzez spożywanie mniejszej ilości kalorii, niż zużywasz. Paradoksalnie przyrost wagi poprzez zatrzymanie wody ma swoje plusy – największym z nich jest to, że w końcu zniknie. Nie jest to proces trwały ani nie przyczynia się do długoterminowego przyrostu tłuszczu.

Ponieważ kobiety mają zwykle mniejsze ciała niż mężczyźni, jest w nich mniej miejsca na wodę. Dlatego też kobiety częściej zauważą różnice w wadze i wyglądzie, niż mężczyźni.

Jak sprawdzić, czy woda zatrzymuje się w organizmie?

Zatrzymywanie wody w organizmie najczęściej daje bardzo wyraźne objawy, przez co widać je na pierwszy rzut oka. Najczęściej wywołuje uczucie ciężkości i powoduje wzrost masy ciała. Wiele osób ze zdziwieniem zauważa, że nie może dopiąć ulubionych spodni lub że ich codzienne ubrania nagle zaczynają je uwierać. Taki stan rzeczy może być wywołany przez zatrzymanie wody w organizmie.

Magazynowanie wody w organizmie powoduje obrzęki kończyn. Można je zauważyć najczęściej na dłoniach, chociaż często dochodzi też do powstawaniaobrzęków nóg. Zastój płynów jest nieprzyjemnym zjawiskiem, a nadmiarowi wody w organizmie towarzyszy uczucie spuchnięcia lub pieczenia skóry. Objawy ustępują najczęściej, gdy uzupełnimy wodę w organizmie i rozpoczniemy aktywność fizyczną. Nie zawsze jednak tak jest, a jeśli zatrzymanie wody nie mija, warto udać się do lekarza. Może się okazać, że odpowiada za to słabe krążenie, ale przyczyną mogą być również choroby nerek i niewydolność nerek.

Jakie są przyczyny zatrzymania wody w organizmie?

Istnieje ich kilka. Prześledźmy te najpopularniejsze.

Zbyt dużo soli w diecie

Po zjedzeniu pysznego, dobrze doprawionego i najczęściej bardzo słonego posiłku możesz zauważyć niewielkie wzdęcie brzucha. Twoje ciało w ten sposób pokazuje ci swoją reakcję na wyższespożycie soli. Przechowuje wówczas nadwyżkę wody, aby utrzymać stężenie sodu we krwi na poziomie mieszczącym się w normie.

Podobne objawy pojawiają się, jeśli zbyt często sięgamy po słone przekąski. Nadmiar sodu w diecie powoduje obrzęki, prowadzi też do zatrzymywania wody. Jeśli zatem zbyt mocno zaprzyjaźniliście się z wieczornym podjadaniem paluszków lub chipsów, lepiej zrezygnujcie z tego nawyku. Nie wpływa on najlepiej na kondycję zdrowotną.

Jedzenie zbyt dużej ilości węglowodanów skrobiowych

Odłóżmy na bok plotki o „węglowodanach, które sprawiają, że tyjesz”. Odpowiednie, złożone węglowodany są bardzo ważnym elementem zdrowej diety. Jednak spożywaniechleba i makaronurzeczywiście powoduje większą retencję wody. Jeden gram węglowodanów zmusza organizm do zmagazynowania 3-4 gramów wody. Dlatego, jeśli spożywasz więcej węglowodanów, niż możesz efektywnie zużyć w postaci energii, zostaną one zgromadzone jako glikogen i sprawią, że będziesz magazynować więcej wody.

Odwodnienie

Jak na ironię, mniejsze spożycie wody skutkuje jej zatrzymaniem w organizmie. Kiedy nie pijesz wystarczających ilości wody, twoje ciało dąży do zatrzymania jej każdej kropli, aby zapobiec poważnemuodwodnieniu. To samo dotyczy alkoholu. Ponieważ alkohol ma działanie odwadniające, powoduje, że twoje ciało gromadzi wodę jeszcze bardziej. Przez to powstają niechciane wzdęcia następnego dnia rano. Dlatego też, zanim sięgniesz po kolejnego drinka, miej na względzie, że rezygnacja z picia alkoholu przynosi jeszcze więcej korzyści zdrowotnych.

Hormony i menstruacja

A oto kolejna przyczyna, dla której kobiety nie mogą uciec od całego tego chaosu związanego z zatrzymaniem wody. Żeńskie hormony wpływają na funkcjonowanie nerek i ilość płynów, które magazynuje twoje ciało. Zmiany w cyklu miesiączkowym mogą wpływać na przyrost zatrzymywanej masy wody. Właśnie dlatego jesteś tak wzdęta podczas tygodniaprzedmiesiączkowego, a następnie „spuszczasz powietrze”, gdy pojawia się okres.

Zmiany hormonalne to tylko jedna z przyczyn zatrzymywania wody w organizmie. Do gromadzenia wody mogą doprowadzić również choroby tarczycy. W tej sytuacji konieczne jest unormowanie ich, by zredukować przyczyny zatrzymywania wody w organizmie.

Leki i suplementy diety

Osoby, które przyjmują leki na nadciśnienie, mogą zauważyć zwiększoną retencję wody. Kulturyści, którzy przyjmują suplementy, takie jak kreatyna, również odnotują zatrzymanie wody, ponieważ ich mięśnie wciągają wodę do komórek. To samo dotyczy osób, które przyjmują środki hormonalne.

Siedzący tryb życia

Przyczyn zatrzymywania wody w organizmie można upatrywać się również w braku aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia i mała aktywność fizyczna sprawiają, że krew w naczyniach krąży wolniej, przez co mogą pojawić się obrzęki ciała. Regularna aktywność fizyczna pozwala poprawić krążenie krwi, pozytywnie wpływa na naczynia krwionośne, a także redukuje objawy zatrzymania wody w organizmie. Warto podkreślić, że nie musi to być aktywność na siłowni, codzienne spacery wystarczą, by poprawić wydolność organizmu, wspomóc układ krążenia i zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych. 30 minut aktywności fizycznej dziennie jest wskazane dla ochrony zdrowia.

Domowe sposoby na nadmiar wody w organizmie

Domowe sposoby na pozbycie się nadmiaru wody w organizmie to przede wszystkim dbanie o picie odpowiedniej ilości płynów. Najlepiej sprawdza się zwykła woda, ale warto sięgać także po napary ziołowe o działaniu moczopędnym. Napar z pokrzywy, mięty, zielonej herbaty, ziele skrzypu, ziele nawłoci to zioła, które wykazują podobne działanie.

Warto również włączyć do diety arbuza i inne owoce oraz warzywa, które zawierają duże ilości wody. Sprawdzają się także ogórki, cytryna.

Jak zapobiegać retencji wody?

Przede wszystkim ćwicz. Czy zauważyłeś kiedyś, że pointensywnym treningutwoje mięśnie wyglądają na spuchnięte? To dlatego, że są wypełnione wodą, przygotowując się do wzrostu. W dłuższej perspektywie natomiast trening stymuluje przepływ krwi, który wypłukuje nadmiar wody z organizmu, pomagając pozbyć się tej nagromadzonej wody.

Ponadto unikaj słonej żywności i węglowodanów. Wyeliminuj przetworzone jedzenie. Zamiast spożywać dużo soli w pokarmach, spróbuj poeksperymentować z różnymi przyprawami. A jeśli chodzi o węglowodany, staraj się rozłożyć równomiernie ich spożycie w ciągu dnia. Jeśli nie zamierzasz podejmować aktywności fizycznej, możesz ograniczyć cukry, aby schudnąć.

Unikajsokowych detoksów. Oczyszczanie sokami może wydawać się dobrym rozwiązaniem w celu zrzucenia kilogramów, ale w rzeczywistości jest to kwestia zatrzymanej wody. Nie tylko nie dostarczasz wtedy niezbędnych składników odżywczych, takich jak białko, kiedy spożywasz tylko sok przez długi czas, Twój układ limfatyczny osłabia się i nie jest w stanie nadążyć za utrzymaniem równowagi płynów.

Pamiętaj o spożyciu białka. Jest ono niezbędne do utraty nadwagi i wzmocnienia mięśni, a jego brak może spowodować przybieranie na wadze. Niech nie powstrzyma cię nawet wegetarianizm: roślinne białka również działają. Pij ponadto osiem szklanek wody dziennie, by utrzymać gospodarkę płynów na dobrym poziomie. Nie zapominaj omagneziei potasie.

