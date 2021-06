5 skutecznych sposobów leczenia bólu cukrzycowego

Pierwsze objawy neuropatii cukrzycowej dotyczą najczęściej drętwienia palców dłoni oraz stóp. Mogą pojawić się również dolegliwości bólowe, przykurcze, zaburzenia czucia, a z czasem zaniki mięśni. Uszkodzenie może dotyczyć wszystkich rodzajów włókien nerwowych. Ryzyko wystąpienia choroby podnoszą predyspozycje genetyczne, nadmierne spożywanie alkoholu czy papierosów. Szacuje się, że neuropatie cukrzycowe ostatecznie powodują ból u 60 do 70% osób z cukrzycą.

Neuropatie cukrzycowe – leczenie

Istnieje wiele tradycyjnych metod leczenia neuropatii i bólu cukrzycowego. Poza lekami zaleconymi przez lekarza warto zwrócić uwagę na te naturalne specyfiki:

1. Kapsaicyna

Nie mylisz się – chodzi tu o składnik zwyczajnego warzywa, jakim jest papryka. Kapsaicyna bowiem nadaje jej „pikantny” smak, a przy okazji dobrze działa na objawy bolesnej neuropatii cukrzycowej. Pokazują to ciekawe wyniki badań opublikowane w Advances in Therapy. Pacjentom podawano doustnie amitryptylinę – standardową receptę medyczną na neuropatię, zaś drugiej grupie kapsaicynę miejscowo. Naukowcy uznali, że „kapsaicyna jest równie skuteczną, ale znacznie bezpieczną alternatywą”. Nawet jeśli nie lubisz ostrych potraw, dostępne są kremy do stosowania miejscowego na bazie kapsaicyny, które mogą szybko złagodzić ból.

2. Akupunktura

Ta tradycyjna metoda leczenia bólu może przynieść ulgę w neuropatii cukrzycowej. W niedawnym badaniu 77% uczestników poddających się akupunkturze doświadczyło złagodzenia bólu, a 21% całkowitego pozbycia się go. Wszyscy pacjenci ukończyli badanie bez wystąpienia skutków ubocznych. Naukowcy przyznają, że akupunktura może być skutecznym sposobem radzenia sobie z bólem cukrzycowym w dłuższej perspektywie. Chociaż może wyglądać przerażająco, w rzeczywistości zabieg jest praktycznie bezbolesny.

3. Olej z wiesiołka

Ten naturalny środek może pomóc w walce z problemami zdrowotnymi, które powodują ból i stany zapalne. Przyjmowanie kwasu linolenowego, zawartego w oleju z wiesiołka, pozwala zmniejszyć objawy neuropatii: wrażliwość na ciepło i zimno, drętwienie, mrowienie, uczucie osłabienia. Według jednego z badań olej z wiesiołka nie powoduje żadnych poważnych skutków ubocznych.

4. Kwas alfa-liponowy

Kwas alfa-liponowy jest ważnym przeciwutleniaczem, który może zapobiegać określonym typom uszkodzeń komórek w organizmie. Trzeba jednak uważać, ponieważ według lekarzy suplementacja może wpływać na poziom cukru we krwi u diabetyków. Jednak dowody z badań klinicznych potwierdzają, że kwas ten może pomóc w leczeniu neuropatii cukrzycowej i bólu związanego z cukrzycą.

5. Elektryczna stymulacja nerwów (TENS)

Ten sposób być może nie zasługuje na miano naturalnego, ale jest zaskakująco skuteczny w radzeniu sobie z problemem. TENS polega na wysyłaniu krótkich impulsów elektrycznych o niskim napięciu do określonego nerwu. Dzieje się to za pośrednictwem elektrod umieszczonych na skórze i zmienia sposób, w jaki neurony wysyłają sygnały bólowe wysyłane do mózgu. Maszyny do TENS stają się coraz bardziej popularne – kiedyś używane tylko do przyspieszania gojenia, teraz trafiają do domów jako narzędzia do leczenia mięśni.

