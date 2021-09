Artroskopia, czyli wziernikowanie wnętrza stawów. Czy zabieg boli?

Badanie artroskopowe stosowane jest w celu diagnostyki stawów. Przeprowadza się je m.in. w przypadku podejrzenia urazów, a także pobrania wycinka tkanek do badania histopatologicznego. Dzięki artroskopii można także w małoinwazyjny sposób przeprowadzić zabieg chirurgiczny w obrębie chorych stawów. Ta metoda chirurgiczna pozwala na dokonanie oceny uszkodzeń oraz leczenie m.in. stawów kolanowych.

Co to jest artroskopia?

Artroskopia to jedno z częściej stosowanych badań stawów. Pozwala ona na małoinwazyjną diagnostykę oraz przeprowadzenie zabiegów z użyciem endoskopu. Dzięki artroskopii możliwa jest diagnostyka i leczenie stawów w warunkach sali operacyjnej, jednak z minimalnym obciążeniem dla organizmu pacjenta.

Artroskopia stosowana jest w przypadku podejrzenia urazu oraz zdiagnozowania nieprawidłowości m.in. w przypadku stawów kolanowych, łokciowych, stawów nadgarstków, stawów biodrowych oraz stawów barkowych. Dzięki możliwości wykonania badania endoskopowego na chorym stawie oraz jego leczenia w małoinwazyjny sposób, możliwe jest przyśpieszenie rekonwalescencji oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia m.in. powikłań pooperacyjnych.

Artroskopia – na czym polega badanie?

Badanie artroskopowe wymaga wykonania otworów w okolicy chorego stawu oraz wprowadzenia pod skórę artroskopu, który pozwala na dokładne zbadanie struktur stawu w celu określenia podłoża dolegliwości. To część artroskopii, która służy jedynie w celach diagnostycznych, pozwalając na ocenę stanu m.in. chrząstki stawowej oraz więzadeł i okolicznych mięśni. Podczas badania artroskopowego może zostać także pobrany wycinek tkanek do badania histopatologicznego, jeżeli w stawie zostaną wykryte nietypowe zmiany.

Diagnostyczne zastosowanie artroskopu często poprzedza wykonanie zabiegu chirurgicznego, który ma na celu usunięcie przyczyn odczuwanych przez pacjenta dolegliwości. Podczas zabiegu chirurgicznego artroskop służy nie tylko w celu wziernikowania stawu, ale także pozwala na m.in. usunięcie uszkodzeń spowodowanych urazem lub skutków procesu zwyrodnieniowego. Zabieg uwzględnia wykorzystanie niewielkich narzędzi chirurgicznych, dzięki którym możliwe jest skuteczne leczenie oraz zredukowanie skutków ubocznych typowego zabiegu chirurgicznego.

Czy artroskopia boli?

Artroskopia jest zabiegiem, który wymaga zastosowania znieczulenia. Dzięki temu pacjent nie odczuwa dyskomfortu, który związany jest z wykonaniem w skórze otworów, wziernikowaniem stawów, a także przeprowadzanymi w obrębie struktur stawowych zabiegami. W zależności m.in. od wieku i stanu zdrowia pacjenta podczas zabiegu stosowane jest znieczulenie ogólne lub znieczulenie miejscowe, które pozwala zachować pełną świadomość i jest mniej obciążające dla organizmu np. osób przewlekle chorych. Wybór rodzaju znieczulenia zależy od wieku czynników, a kluczowym są wywiad anestezjologiczny oraz wyniki wykonanych wcześniej badań.

Ile trwa zabieg artroskopii?

Zabieg artroskopii trwa do kilku godzin. Ma to związek z celem jego przeprowadzenia oraz rozległością uszkodzeń w obrębie stawu, które mają zostać usunięte. W przypadku diagnostyki artroskopowej pacjent przebywa na sali operacyjnej od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Leczenie stawu z użyciem artroskopu wymaga więcej czasu – najczęściej trwa 2-3 godziny, jednak to kwestia indywidualna.

Artroskopia jest metodą diagnostyki i leczenia, która pozwala na ograniczenie czasu pobytu w szpitalu. W przypadku diagnostyki lub prostych zabiegów artroskopowych pacjent może wyjść do domu tego samego dnia. Artroskopowe usuwanie zmian w stawach wymaga zwykle 2-3 dni obserwacji w warunkach szpitalnych.

Rehabilitacja po artroskopii

Artroskopowe leczenie stawów wymaga odpowiedniej rehabilitacji, której zakres ustala lekarz prowadzący. Leczony staw przez pierwsze dni po zabiegu wymaga zabezpieczenia oraz odciążenia w celu ograniczenia ryzyka jego uszkodzenia. Najczęściej w 3 dobie po zabiegu pacjent może stopniowo obciążać staw, a także wykonywać zalecone ćwiczenia, które mają na celu przywrócenie sprawności. Ćwiczenia są dostosowane do wieku i stanu zdrowia pacjenta.

