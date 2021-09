Co na bolące stawy? Kiedy udać się do lekarza?

Chociaż istnieje wiele jego możliwych przyczyn, ból stawów jest zazwyczaj wynikiem urazu, nadwyrężenia, skręcenia lub zapalenia stawów. U osób starszych może być oznaką związanej z wiekiem choroby zwyrodnieniowej stawów.

Inną często występującą chorobą jest reumatoidalne zapalenie stawów. Dotyka częściej kobiety i występuje zazwyczaj po 40 roku życia. To choroba autoimmunologiczna, w której przeciwciała atakują komórki pokrywające stawy, pozostawiając je w stanie zapalnym.

Co zrobić, gdy stawy bolą i kiedy udać się do lekarza?

Jeśli cierpisz na chorobę zwyrodnieniową stawów, przydatne w radzeniu sobie z bólem i dyskomfortem są przeciwbólowe, oparte na paracetamolu i ibuprofenie. Będą pomocne w miejscowym łagodzeniu bólu stawów rąk lub kolan. Lekarze często stosują także zastrzyki z kortykosteroidów. Niektóre badania sugerują również, że codzienne przyjmowanie suplementów glukozaminy i chondroityny może być przydatne w przypadku bólu stawów. Mają działanie przeciwzapalne i są budulcem normalnej chrząstki, która pomaga chronić stawy.

Pomocne mogą być też zmiany stylu życia, szczególnie umiarkowany ruch. Lekkie ćwiczenia mogą pomóc złagodzić niektóre objawy i utrzymać stawy w dobrej formie. Szczególnie polecane jest pływanie, ponieważ woda zapewnia mniejsze obciążenie układu kostnego. Dodatkowo zaleca się ciepłe i zimne układy, ćwiczenia z fizjoterapeutą oraz dbałość, by nie przeforsować bolącego odcinka.

Jeśli regularnie zmagasz się z bólem, ważna może być... zmiana diety. Utrata nadwagi to czynnik, może pomóc w odciążeniu stawów. Ponadto istnieje coraz więcej dowodów na to, że na bol stawów warto zażywać kurkuminę. To naturalny środek przeciwzapalny, który ma właściwości łagodzące zapalenie stawów.

Udaj się do lekarza, jeśli ból stawów jest intensywny i nie mija z czasem oraz utrudnia normalne funkcjonowanie. Lekarz pierwszego kontaktu może skierować cię do reumatologa, który specjalizuje się w chorobach obejmujących kości, mięśnie i stawy.

