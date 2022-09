Proteza zębowa – co to jest, rodzaje protez, koszt

Zdrowe zęby wpływają nie tylko na nasz wygląd, ale również stan zdrowia. To, jaki jest stan naszego uzębienia, ma niebagatelne znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia i samopoczucia, a także wpływa na samoocenę. Niestety, nadal nie udało się rozwiązać problemu próchnicy oraz przedwczesnej utraty zębów, która dotyczy sporego odsetka populacji, mając związek z zaniedbywaniem niezbędnych zabiegów higienicznych oraz unikaniem wizyt profilaktycznych u stomatologa.

Zdarza się, że do uszkodzenia zębów, które jest wskazaniem do ekstrakcji, dochodzi na skutek choroby lub urazu mechanicznego. Niezależnie od przyczyny utraty uzębienia, brak zębów zawsze musi zostać uzupełniony poprzez właściwie dopasowaną protezę zębową. Nowoczesna protetyka oferuje wiele różnych możliwości wyboru spośród protez całkowitych i częściowych oraz protez ruchomych i stałych.

Nie każdy ma zdrowe zęby, choć usilnie o nie dba. Z tego względu warto dowiedzieć się więcej na temat protez zębowych, co pozwoli uniknąć stresu i dyskomfortu, który związany jest z koniecznością korzystania ze sztucznych zębów.

W jakim celu służy proteza zębowa?

Proteza zębowa kojarzona jest przede wszystkim z poprawą wyglądu zewnętrznego, jednak jej stosowanie nie ma na celu jedynie uzupełnienia braków w uzębieniu ze względów estetycznych. Proteza zębowa pozwala zapobiegać skutkom ubocznym, które związane są z utratą pojedynczych zębów lub utratą wszystkich zębów. W całkowitym bezzębiu dzięki protezie możliwe jest m.in. uniknięcie problemów ze spożywaniem twardych pokarmów, bo sztuczne zęby ułatwiają ich rozdrabnianie. Dzięki protezie można również uniknąć problemów z wymową, które są jednym ze skutków utraty zębów.

W przypadku utraty pojedynczych zębów proteza zębowa zapobiega m.in. przemieszczaniu się pozostałych zębów w szczęce, co wiąże się z poważnymi problemami, wywołując dyskomfort oraz sprzyjając rozchwianiu i utracie zdrowych zębów. Ważne! Uzupełnieniem protetycznym powinny być wypełnione wszystkie ubytki w uzębieniu, bo tylko wówczas można uniknąć poważnych problemów i dodatkowych schorzeń stomatologicznych. Wyjątek od reguły stanowi utrata tzw. zębów mądrości, które coraz częściej są profilaktycznie usuwane przez stomatologa, aby zapobiec powodowanym przez nie problemom.

Protezy zębowe dla dzieci

Proteza zębowa służy nie tylko w celu uzupełnienia ubytków zębów stałych, ale także bywa konieczna w przypadku zębów mlecznych. Maluchy coraz częściej cierpią z powodu próchnicy butelkowej, które powoduje, że mleczaki ulegają całkowitemu zniszczeniu i wymagają usunięcia. Utrata mleczaków może być także związana np. z chorobą przewlekłą. Zdarza się również, że na skutek urazu mechanicznego np. upadku dziecko wybija sobie zęby mleczne. W takich sytuacjach niezbędne jest wykonanie dla dziecka uzupełnienia protetycznego, które będzie służyło do momentu pojawienia się zębów stałych. W przypadku przedwczesnej utraty mleczaków zachodzi poważne ryzyko rozwoju wad zgryzu, a także wad wymowy i wad żucia, którym zapobiega wykonanie tzw. ortodontycznej protezy zapobiegawczej. Dzięki niej szczęka dziecka może właściwie się rozwijać, a maluch nie jest narażony na problemy emocjonalne, związane z przedwczesną utratą zębów, która zwraca uwagę otoczenia.

Protezy zębowe dla dorosłych

Proteza zębowa dla dorosłych pełni równie ważne funkcje, zapobiegając pogorszeniu się stanu uzębienia, rozchwianiu się zębów oraz ich przemieszczaniu się w szczęce, a także umożliwiając wyraźne mówienie i bezproblemowe spożywanie posiłków. Korzystania z protezy trzeba się nauczyć – zarówno proteza stała, jak i proteza ruchoma mogą początkowo powodować pewne problemy. Nie należy jednak rezygnować z noszenia protezy, bo wiąże się to z wieloma poważnymi problemami.

Proteza zębowa dla osób dorosłych może zostać dopasowana pod wieloma względami do potrzeb osoby, która będzie z niej korzystała. Wykonywane obecnie sztuczne zęby znacząco różnią się od protez, z których korzystali nasi dziadkowie. Obecnie tradycyjna proteza akrylowa, czyli sztuczna szczęka, coraz częściej zastępowana jest nowoczesnymi rozwiązaniami, które zwiększają komfort życia, a także pozwalają zapobiegać wielu typowym problemom, które sprawiają protezy akrylowe i tradycyjne mosty protetyczne. Obecnie odbudowa utraconego uzębienia staje się o wiele łatwiejsza, jednak nie oznacza to, że u każdego pacjenta można zastosować nowoczesne rozwiązania. Nowoczesne protezy, które wyglądają jak prawdziwe zęby, sprawiają także mniej problemów podczas codziennego użytkowania, jednak są dość drogie. Proteza pozwala zastąpić własne zęby, poprawiając komfort życia. Nie warto zwlekać z jej wykonaniem, bo wiąże się to z dodatkowymi problemami w obrębie zdrowia jamy ustnej.

Rodzaje protez zębowych

Protezy zębowe dzielimy na protezy zębowe stałe oraz protezy zębowe ruchome. Podział protez zębowych uwzględnia także liczbę uzupełnianych zębów, dzieląc uzupełnienia protetyczne na protezy całkowite (protezy pełne) i protezy częściowe. Protezy pełne stosowane są po usunięciu wszystkich zębów. Protezy częściowe stosowane są, gdy pacjent nie ma kilku zębów.

Uzupełnienia stałe to protezy, których pacjent nie wyjmuje np. na czas snu. Protezy zębowe stałe zapewniają większy komfort życia, umożliwiając bezproblemowe przenoszenie sił żucia na sztuczne zęby, a także wyróżniając się bardzo estetycznym wyglądem, który nie odbiega od wyglądu prawdziwych zębów.

Protezy zębowe stałe to m.in.:

korony protetyczne i tworzone z koron mosty protetyczne, które różni rodzaj użytego materiału;

implanty zębowe, które składają się z elementu wkręcanego w kość wyrostka zębodołowego, łącznika i korony zębowej.

Wszczepienie implantów to obecnie najdroższe z dostępnych rozwiązań. Implanty zębowe wymagają odpowiedniego przygotowania pacjenta, a zabieg ich wszczepienia jest zabiegiem inwazyjnym, jednak gwarantują one nie tylko atrakcyjny wygląd, ale również wykazują dużą odporność na uszkodzenia oraz nie sprawiają problemów, jeżeli chodzi o codzienną higienę.

W celu odbudowy zębów przednich, które nie zostały całkowicie uszkodzone, stosowane są specjalne licówki, które okazują się pomocne także np. w sytuacji, gdy występują przebarwienia i inne wady w obrębie zębów własnych.

Uzupełnienia ruchome to protezy zębowe, które pacjent może samodzielnie wyjąć. Pozwalają one na zastąpienie zębów własnych w przypadku całkowitego bezzębia, a także ubytków kilku zębów. Do protez ruchomych zalicza się proteza akrylowa, proteza szkieletowa, protezy overdenture, a także protezy elastyczne, które są nowoczesną alternatywą dla protez akrylowych.

Różne rodzaje protez zębowych pozwalają na wybór odpowiedniego uzupełnienia protetycznego względem problemów stomatologicznych, a także możliwości finansowych pacjenta. Nowoczesna proteza częściowa lub proteza całkowita to spory wydatek, dlatego warto dbać o zęby i pamiętać o systematycznych kontrolach stomatologicznych. Refundowana przez NFZ proteza akrylowa zapewnia mniejszy komfort podczas spożywania posiłków, a także dość często podrażnia błonę śluzową, jeżeli nie została odpowiednio dopasowana.

Co więcej, w przypadku braku zębów własnych oraz postępujących procesów starzenia się organizmu protezy akrylowe trzeba wymieniać dość często, bo szybko przestają się one właściwie trzymać szczęki, powodując duży dyskomfort. Z tego względu rosnącym zainteresowaniem cieszą się protezy stałe, a także nowoczesne protezy ruchome, które zapewniają większy komfort użytkowania np. protezy szkieletowe i protezy elastyczne.

Ile kosztuje proteza zębowa?

Koszt związany z wykonaniem protezy zębowej to spory wydatek, jednak proteza akrylowa dostępna jest z refundacją NFZ. Z refundacji można skorzystać raz na 5 lat, jeżeli u pacjenta występuje 5 lub więcej braków w jednym łuku zębowym bądź w przypadku bezzębia.

Średni koszt wykonania protezy zębowej u pacjenta bez refundacji to od 1000 zł do nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, jeżeli zdecydujemy się na implanty zębowe. To, ile zapłacimy za protezę zębową, zależy m.in. od rodzaju materiałów, z których została ona wykonana, rodzaju uzupełnienia protetycznego oraz liczby zębów, które mają zostać zastąpione uzupełnieniem protetycznym. Niestety, na komfort użytkowania protezy wpływa jej jakość, dlatego najtańsza proteza akrylowa, jest coraz rzadziej wybieranym rozwiązaniem np. przez osoby młode, które straciły zęby m.in. na skutek urazu mechanicznego. Rozwiązanie to często wybierają seniorzy oraz osoby, których nie stać na wykonanie innych rodzajów uzupełnień protetycznych, bo ceny protez bez refundacji są naprawdę wysokie.

Implanty zębowe oraz inne protezy zębowe stałe i ruchome, które oferuje nowoczesne protetyka, to spory wydatek, którego nie zawsze można uniknąć, bo czasami na skutek choroby lub urazu wcześnie tracimy zęby, co wiąże się z poważnymi problemami natury zdrowotnej oraz wpływa na samoocenę.

