Ten objaw to skutek wysokiego poziomu cholesterolu. Bardzo mylący

Podwyższony poziom cholesterolu może przyczyniać się do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. Złogi cholesterolu, odkładając się w tętnicach, zwężają ich światło, co sprzyja powstawaniu zatorów i powoduje miażdżycę, poważną chorobę układu krążenia.

O wysokim cholesterolu mówi się wiele, ale wciąż pokutuje przekonanie, że to choroba osób starszych. Prawda jest inna – coraz częściej podwyższony poziom cholesterolu diagnozuje się u osób młodych, zwłaszcza około 40. roku życia. Wynika on z nieodpowiedniego odżywiania oraz szybkiego tempa życia, które skłania nas do sięgania po niezdrowe, szybkie przekąski. Kiedy warto zbadać swój poziom cholesterolu i na jakie objawy warto zwrócić uwagę?

Objawy wysokiego cholesterolu

Podwyższony poziom cholesterolu na początku nie daje żadnych objawów, dlatego zaburzenia gospodarki lipidowej mogą rozwijać się w organizmie w sposób niezauważalny. Dopiero gdy cholesterol jest już naprawdę wysoki, pojawiają się objawy skórne. Na powiekach, piętach, w zgięciach łokci mogą powstawać tzw. guzki cholesterolu, które są złogami, kumulującymi się pod skórą.

Można zauważyć również rosnące zmęczenie, które nie ma związku z wykonywanymi czynnościami czy trudności z koncentracją i zapamiętywaniem informacji.

Ból nóg a wysoki cholesterol

Podwyższony poziom cholesterolu może przyczyniać się również do bólu nóg. To objaw, którego bardzo często zupełnie nie wiążemy z poziomem cholesterolu. Jeśli pojawiają się silne bóle kończyn dolnych, może to oznaczać, że doszło do zwężenia światła tętnic, sytuacji niebezpiecznej, która grozi powstawaniem zakrzepów.

Zaburzenia gospodarki lipidowej mogą przyczynić się także do rozwoju PAD – choroby tętnic obwodowych. W jej wyniku do kończyn trafia mniejsza ilość krwi, co jest spowodowane odkładaniem się złogów cholesterolu w naczyniach. Skutkiem jest ból oraz zmęczenie.

W takiej sytuacji należy zbadać poziom cholesterolu w organizmie. Lipidogram można wykonać zarówno odpłatnie, jak i na NFZ, po wystawieniu skierowania przez lekarza prowadzącego. Badanie polega na pobraniu krwi żylnej, a wyniki są dostępne zazwyczaj jeszcze tego samego dnia. Wysoki poziom cholesterolu jest wskazaniem do zmiany trybu życia, wprowadzenia zdrowego odżywiania oraz zwiększenia aktywności fizycznej.

