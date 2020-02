Stresujesz się? Możesz nie tylko dostawać wsparcie, ale także dawać je innym

Zespół naukowców stwierdził, że doświadczanie stresu zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie będą udzielać wsparcia emocjonalnego innym, jak i otrzymywać je od innej osoby – zarówno w dniu, w którym doświadczyli stresora, a także następnego dnia.

Stres może przynieść korzyści

David Almeida, profesor specjalizujący się w dziedzinie rozwoju człowieka i badań nad rodziną, powiedział, że wyniki sugerują, że chociaż stres może z pewnością prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych, istnieją również jego potencjalne korzyści.

– Nasze odkrycia sugerują, że to, że mamy zły dzień, nie ​​musi być całkowicie negatywne. Jeśli stres może faktycznie połączyć nas z innymi ludźmi, co moim zdaniem jest absolutnie niezbędne do przeżywania naszego człowieczeństwa, myślę, że przynosi to korzyść. Stres może potencjalnie pomóc ludziom poradzić sobie z negatywnymi sytuacjami, zmuszając ich do przebywania z innymi ludźmi – wskazał.

Almeida powiedział, że chociaż negatywne skutki stresu – takie jak choroby serca, upośledzona funkcja odpornościowa i objawy depresyjne – są potwierdzone badaniami, on i inni badacze byli ciekawi, czy istnieją potencjalne korzyści ze stresu, takie jak wsparcie emocjonalne.

– Patrząc na obecne badania, zdałem sobie sprawę, że wiele badań dotyczyło tego, czy wsparcie emocjonalne może przynieść korzyści też w przypadku innych aspektów zdrowotnych, ale niewielu naukowców analizowało determinanty wsparcia społecznego – powiedział Hye Won Chai, absolwent Penn State w dziedzinie zdrowia i rozwoju człowieka. – Założyliśmy, że stres może ułatwiać relacje międzyludzkie.

Nocne rozmowy

W ramach badania naukowcy przeprowadzali wywiady z 1622 uczestnikami każdej nocy przez osiem nocy z rzędu. Zapytali uczestników o czynniki stresogenne i czy dali lub otrzymali wsparcie emocjonalne tego dnia. Stresory obejmowały kłótnie, stresujące wydarzenia w pracy lub szkole oraz stresujące wydarzenia w domu.

Naukowcy odkryli, że uczestnicy byli średnio ponad dwa razy bardziej skłonni do udzielenia lub otrzymania wsparcia emocjonalnego w dniach, w których doświadczyli stresora. Ponadto mieli o 26 procent większe szanse na udzielenie lub otrzymanie wsparcia następnego dnia. Naukowcy stwierdzili, że chociaż efekt ten był obserwowany wśród ogółu uczestników, nieco różnił się między mężczyznami i kobietami.

– Kobiety częściej niż mężczyźni angażują się w udzielanie i otrzymywanie wsparcia emocjonalnego – powiedział Chai. – Potwierdza to wcześniejsze ustalenia, że ​​kobiety mają tendencję do oczekiwania większego wsparcia emocjonalnego od mężczyzn, gdy są zestresowane. W naszym badaniu mężczyźni częściej angażowali się we wsparcie emocjonalne w dniach, gdy byli zestresowani, ale w mniejszym stopniu niż kobiety.

Naukowcy byli zaskoczeni, że stres występował u osób, które nie tylko otrzymywały wsparcie emocjonalne, ale również go udzielały. Almeida powiedział, że początkowo myślał, że udzielanie wsparcia emocjonalnego samo w sobie jest stresorem, ale ponownie się zastanowił, gdy odkryli, że efekt utrzymuje się przez następny dzień.

– Widzieliśmy, że ktoś doświadczający stresora faktycznie przewidział, że udzieli wsparcia emocjonalnego następnego dnia – powiedział Almeida. – To sprawiło, że pomyślałem, że stres jest w stanie pociągnąć cię do kontaktu z innymi ludźmi i pozwala rozmawiać o problemach – o twoich problemach, o moich problemach.

